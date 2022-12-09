Πρόσω ολοταχώς



Δύο κινητήρες EC μεγάλης διάρκειας και χωρίς συντήρηση λειτουργούν ακούραστα μέσα στο μηχάνημα. Το μάκτρο και η κεφαλή της βούρτσας έχουν επανασχεδιαστεί και εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος σε ένα βήμα. Η ισχυρή λειτουργία καθαρισμού χρησιμοποιείται για βαθύ υγρό καθαρισμό, η βελτιστοποιημένη και ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης εξαλείφει τα μεγαλύτερα σωματίδια ρύπων και αποτρέπει το φράξιμο του μάκτρου. Χάρη στην ισχυρή απόδοση αναρρόφησης, το ακάθαρτο νερό και τα μικρότερα σωματίδια αναρροφώνται στη μεγάλη δεξαμενή 260 λίτρων, που σημαίνει ότι δεν αφήνει καμία σταγόνα πίσω.

Ένας ισχυρός κινητήρας κινεί το μηχάνημα με υψηλή ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h – για μέγιστη απόδοση περιοχής. Το B 260 R I μπορεί επίσης να εξοπλιστεί πλευρική βούρτσα ή πλευρικό σύστημα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες. Η λειτουργία είναι πολύ εύκολη για όλες τις εργασίες καθαρισμού χάρη σε έναν βολικό περιστροφικό διακόπτη.

Το B 260 R I είναι ο τέλειος σύμμαχοσ για αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό μεγάλων δαπέδων στη βιομηχανία και τα logistics.