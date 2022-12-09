B 260 R I ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Σκληρό περίβλημα, ισχυρός πυρήνας. Το B 260 R I εξασφαλίζει αξιόπιστο καθαρισμό μεγάλων βιομηχανικών δαπέδων χάρη στη στιβαρή βιομηχανική ισχύ και την ισχυρή απόδοση αναρρόφησης.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 R I προσφέρει ασυμβίβαστη καθαριότητα όταν είναι πραγματικά σημαντικό. Η μεγάλη διάρκεια λειτουργίας τη καθιστά απαραίτητο σύμμαχο για βιομηχανικό υγρό καθαρισμό δαπέδων. Διπλή ισχύς τουρμπίνας, ταχύτητα οδήγησης 10 km/h, καθώς και δύο δεξαμενές 260 λίτρων για καθαρό και ακάθαρτο νερό, εξασφαλίζουν την πιο δυνατή απόδοση. Χάρη στη νέα λειτουργία σάρωσης με τις κεφαλές βουρτσών R 100 και R 120, το B 260 R I είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας στον τομέα του. Σκουπίζει και σφουγγαρίζει σε ένα βήμα, παρέχοντας συνεχώς αξιόπιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Πρόσω ολοταχώς
Δύο κινητήρες EC μεγάλης διάρκειας και χωρίς συντήρηση λειτουργούν ακούραστα μέσα στο μηχάνημα. Το μάκτρο και η κεφαλή της βούρτσας έχουν επανασχεδιαστεί και εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος σε ένα βήμα. Η ισχυρή λειτουργία καθαρισμού χρησιμοποιείται για βαθύ υγρό καθαρισμό, η βελτιστοποιημένη και ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης εξαλείφει τα μεγαλύτερα σωματίδια ρύπων και αποτρέπει το φράξιμο του μάκτρου. Χάρη στην ισχυρή απόδοση αναρρόφησης, το ακάθαρτο νερό και τα μικρότερα σωματίδια αναρροφώνται στη μεγάλη δεξαμενή 260 λίτρων, που σημαίνει ότι δεν αφήνει καμία σταγόνα πίσω.
Ένας ισχυρός κινητήρας κινεί το μηχάνημα με υψηλή ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h – για μέγιστη απόδοση περιοχής. Το B 260 R I μπορεί επίσης να εξοπλιστεί πλευρική βούρτσα ή πλευρικό σύστημα καθαρισμού για καθαρισμό κοντά στις άκρες. Η λειτουργία είναι πολύ εύκολη για όλες τις εργασίες καθαρισμού χάρη σε έναν βολικό περιστροφικό διακόπτη.
Το B 260 R I είναι ο τέλειος σύμμαχοσ για αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό μεγάλων δαπέδων στη βιομηχανία και τα logistics.
Τίποτα δεν είναι αδύνατο
Η B 260 R I αναπτύχθηκε για δύσκολες εργασίες στον βιομηχανικό τομέα ή σε χώρους αποθήκης, σε αίθουσες παραγωγής, εμπορικά κέντρα ή στο λιανικό εμπόριο. Οι μεγάλοι βιομηχανικοί χώροι δεν αποτελούν πρόβλημα για την ισχυρή μηχανή περιποίησης δαπέδου. Αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση με ρόλλερ ή δίσκο με πλάτος εργασίας έως και 120 εκατοστά.
Στη νέα γενιά της μονάδας, οι κυλινδρικές κεφαλές βούρτσας με πλάτος εργασίας 100 και 120 εκατοστών έχουν εξοπλιστεί με μεγαλύτερες και βελτιστοποιημένες βούρτσες για τη λειτουργία σάρωσης. Το δοχείο απορριμμάτων αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Οι πλαϊνές ποδιές από Linatex® στην κεφαλή της βούρτσας, στα χείλη αναρρόφησης και στο μάκτρο εξασφαλίζουν στιβαρή, αξιόπιστη και μακροχρόνια απόδοση.
Τα ρόλλερ μπορούν εύκολα να αλλάξουν σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Η κεφαλή δίσκων D 100 επανασχεδιάστηκε επίσης και εξοπλίστηκε με στιβαρές πλαϊνές πόρτες.
Πλεονεκτήματα
- Νέα γενιά κεφαλών βούρτσας και μάκτρων
- Διπλός κινητήρας EC
- Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h με αισθητήρα γωνίας τιμονιού
- Σχεδιασμένο για βιομηχανική χρήση κάτω από ακραίες συνθήκες
- Υψηλές πιέσεις επαφής στο μάκτρο και την κεφαλή βούρτσας για κορυφαία απόδοση
- Στρογγυλό ατσάλινο πλαίσιο με συμπαγείς προφυλακτήρες
- Με φως εργασίας, λειτουργία Auto Fill και χειροκίνητο ξέπλυμα δεξαμενής ως βασικός εξοπλισμός
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Δάπεδα άμεσα καθαρά
Αφήνω τα πάντα πίσω μου στεγνά. Χρησιμοποιώντας τους δύο ανθεκτικούς και ισχυρούς κινητήρες EC και τέλεια δομημένο μάκτρο με ιδανική ροή αέρα, δεν αφήνω πίσω μου σταγόνα νερού.
Δεν με προβληματίζει ο χώρος που θα καθαρίσω. Είτε πρόκειται για κυρτά πλακάκια, ρωγμές στο δάπεδο ή εποξειδική επίστρωση, ξεπερνάω κάθε εμπόδιο και μπορείς πάντα να βασίζεσαι σε εμένα. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγονται οι κίνδυνοι ασφάλειας για το προσωπικό και τους επισκέπτες.
Περιοχή, περιοχή, περιοχή - αλλά με ασφάλεια
Έχω φτιαχτεί για να κάνω αποστάσεις. Νιώθω άνετα σε μεγάλους χώρους και εξασφαλίζω τη μέγιστη ασφάλεια στο εργασιακό μου περιβάλλον. Εξοπλισμένος με αισθητήρα γωνίας τιμονιού, οδηγώ επίσης με ασφάλεια με υψηλή ταχύτητα 10 km/h με μέγιστη απόδοση περιοχής. Σε στροφές επιβραδύνω αυτόματα στην κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με τη γωνία διεύθυνσης. Ταυτόχρονα, μειώνω τη ροή του νερού, έτσι ώστε να είναι εγγυημένο ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης όταν ταξιδεύετε στις γωνίες.
Δεν έχω όρια. Για καθαρισμό κοντά στις άκρες, μπορώ προαιρετικά να εξοπλιστώ με πλαϊνό σύστημα καθαρισμού με ελατήριο ή 2 πλαϊνές βούρτσες. Το πλαϊνό σύστημα καθαρισμού επιτρέπει τον ασφαλή υγρό καθαρισμό κοντά στις άκρες και τα περιγράμματα. Έως 6 ώρες με μία φόρτιση μπαταρίας.
Ένα καθαρό σκούπισμα χωρίς συμβιβασμούς
Η καθαριότητα είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για μένα. Προαιρετικά, μπορώ να εξοπλιστώ με μια νέα και βελτιστοποιημένη βούρτσα με κυλινδρική κεφαλή – για ένα πολύ καλό, ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σάρωσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού σκουπίζω αυτόματα και αξιόπιστα σωματίδια μεγέθους έως και 5 εκατοστών. Εάν ένα σωματίδιο μείνει πίσω, μεταφέρεται απευθείας από το ισχυρό μάκτρο στο χοντρό καλάθι ρύπων στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Αυτή η σημαντικά βελτιωμένη διαδικασία σάρωσης διασφαλίζει την αποφυγή μπλοκαρίσματος ή παγιδευμένων σωματιδίων βρωμιάς στο μάκτρο, εξασφαλίζοντας έτσι ένα βέλτιστο αποτέλεσμα αναρρόφησης.
Συλλέγω αξιόπιστα σωματίδια ξύλου και πλαστικού, μεγάλα σωματίδια, φύλλα, καθώς και τσαλακωμένο χαρτί. Όπως και με τα σάρωθρα, τα φύλλα και οι ταινίες πρέπει να αφαιρεθούν εκ των προτέρων, ώστε να μην τυλίγονται γύρω από τους κυλίνδρους και να προκαλέσουν ζημιά στα ρουλεμάν.
Ένα πραγματικά βαρέων βαρών για τη βιομηχανία
Είμαι σαν στο σπίτι μου σε βιομηχανικούς χώρους και φτιαγμένο ακόμη και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές. Το ανθεκτικό μου περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα. Στιβαρό, ανθεκτικό και συγκολλούμενο. Έχω επικάλυψη καθοδικής βαφής και βαφή πούδρας για να μην σκουριάσω. Αυτό σημαίνει ότι τα εξαρτήματά μου αντέχουν εύκολα τις υψηλές απαιτήσεις.
Τα στιβαρά πρόσφατα αναπτυγμένα εξαρτήματά μου εγγυώνται σταθερά αξιόπιστη λειτουργικότητα του μηχανήματος και μεγάλη διάρκεια ζωής.