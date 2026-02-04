Η στιβαρή μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp Pack μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια εκτεταμένη γκάμα εφαρμογών καθαρισμού χάρη στη δεξαμενή καθαρού νερού 260 λίτρων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος δοσομέτρησης καθαριστικού "Dose" που εξοικονομεί πόρους και εξοικονομεί χρόνο λειτουργία αυτόματης πλήρωσης και χειροκίνητο σύστημα ξεβγάλματος δεξαμενής για καθαρισμό. Σχεδιασμένο για δύσκολες βιομηχανικές συνθήκες και εφοδιασμένο με φως εργασίας και υγρή μπαταρία 630 Ah μαζί με τον σωστό φορτιστή, αποδίδει εντυπωσιακά με τη νέα κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας, η οποία εξοικονομεί χρονοβόρο χειροκίνητο προκαταρκτικό σκούπισμα χάρη στη βελτιστοποιημένη, ενσωματωμένη σάρωση, λειτουργούν ενώ παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο απόφραξης του μάκτρου. Το μάκτρο έχει επίσης πρόσφατα αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη ροή του αέρα και αποδίδει εξαιρετικά με τους δύο στρόβιλους Ec για να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης. Το πλάτος εργασίας του 100 cm και η ταχύτητα οδήγησης έως και 10 km/h επιτρέπουν υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο. Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια στις στροφές φρενάροντας για να επιβραδύνει το μηχάνημα εάν η ταχύτηταείναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, ο όγκος του νερού που ψεκάζεται βελτιστοποιείται αυτόματα όταν οδηγείται το μηχάνημα σε στροφές.