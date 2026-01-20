Αλλες λύσεις καθαρισμού

Άλλες λύσεις καθαρισμού: μηχανές μονού δίσκου και μηχανές γυαλίσματος για τη συντήρηση σκληρών επιφανειών ή λύσεις που αφορούν εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, όπως απλές ή κυλιόμενες σκάλες.

Kärcher Μηχανές μονού δίσκου

Μηχανές μονού δίσκου

Είτε σε σκληρές επιφάνειες είτε σε υφασμάτινες επιστρώσεις δαπέδων: στην Kärcher θα βρείτε εγγυημένα τη σωστή μηχανή μονού δίσκου. Διαθέτουμε μηχανήματα για κάθε είδους ειδική ή γενική χρήση.

Kärcher Μηχανές γυαλίσματος

Μηχανές γυαλίσματος

Όταν τα παπούτσια αφήνουν σημάδια: Οι μηχανές γυαλίσματος της Kärcher θα κάνουν τα δάπεδα να λάμπουν ξανά. Επειδή λειτουργούν με μπαταρία, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας.

Kärcher Μηχάνημα καθαρισμού σκαλιών

Μηχάνημα καθαρισμού σκαλιών

Καθαρίστε άψογα και γρήγορα: Τα μηχανήματα καθαρισμού σκαλιών της Kärcher είναι αποτελεσματικά σε κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενους διαδρόμους, συμβατικές σκάλες και περβάζια παραθύρων.

