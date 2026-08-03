Ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων SC
Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων φρεσκάρει και ισιώνει τα ρούχα και τα υφάσματα και απομακρύνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές. Με ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης χνουδιών.
Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων φρεσκάρει και ισιώνει τα ρούχα και τα υφάσματα και απομακρύνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές. Πρακτικό ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων – ο εύκολος τρόπος που εξοικονομεί χώρο για να φρεσκάρετε και να απομακρύνετε τις ζάρες από κρεμασμένα ρούχα και υφάσματα. Το ενσωματωμένο εργαλείο απομάκρυνσης χνουδιού απομακρύνει τα επίμονα χνούδια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργαλείο απομάκρυνσης χνουδιών
- Εύκολη αφαίρεση απομάκρυνση των χνουδιών και των τριχών από τα υφάσματα.
Συνεχής παραγωγή ατμού στο ακροφύσιο υφασμάτων
- Δυνατότητα βέλτιστου ισιώματος των υφασμάτων
- Δυνατότητα φρεσκαρίσματος των υφασμάτων
Στενό σχήμα
- Εύκολο σιδέρωμα των μανικιών
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|340 x 43 x 39
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ανανέωση ρούχων και υφασμάτων
- Όλα τα ρούχα που είναι κατάλληλα για σιδέρωμα
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους
- Ξηροί ρύποι