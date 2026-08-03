Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων φρεσκάρει και ισιώνει τα ρούχα και τα υφάσματα και απομακρύνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές. Πρακτικό ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων – ο εύκολος τρόπος που εξοικονομεί χώρο για να φρεσκάρετε και να απομακρύνετε τις ζάρες από κρεμασμένα ρούχα και υφάσματα. Το ενσωματωμένο εργαλείο απομάκρυνσης χνουδιού απομακρύνει τα επίμονα χνούδια.