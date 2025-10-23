Σέτ απόφραξης

Skip to content
Skip to navigation
0
X
Καλάθι
0
X
Αγαπημένα
X
Greece
Home & Garden
90 ΧΡΟΝΙΑ KÄRCHER!
Ανακάλυψε τις επετειακές προωθήσεις και γιόρτασε μαζί μας!
Newsletter
Κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και κέρδισε 5% έκπτωση στην επόμενη αγορά σου!
Συμβουλες ΚαθαρισμοΥ
Πως να διατηρήσεις το σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο καθαρό!
ΑναζΗτηση εμπΟρου
Βρες τον πιο κοντινό συνεργάτη μας για να σε εξυπηρετήσει
Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης
Σκούπες αναρρόφησης
Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Σκούπες SE
Σκούπα σφουγγαρίστρα
Ατμοκαθαριστής
Σκούπα Ρομπότ RoboCleaner
Καθαριστές Τζαμιών Επαναφορτιζόμενοι
Εργαλεία κήπου με μπαταρία
Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ
Φορητός καθαρισμός
Σκούπες στάχτης
Αρδευτικά Συστήματα & Εξαρτήματα Kärcher
Αντλίες
Χειροκίνητα σάρωθρα
Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι
Σύστημα Σιδερώματος με Ατμό
Ατμοσύστημα με αναρρόφηση
Patio Cleaner
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου
Καθαριστές αέρα
Φίλτρο νερού
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΆ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Professional
ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΚΑΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ!
ΣΕΙΡΑ CLASSICS: ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΑ, ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ!
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ: ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ KÄRCHER: ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ!
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ KÄRCHER
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ! ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ KÄRCHER!
ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ!
ΒΡΕΣ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΟΥ!
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Μηχανές αναρρόφησης
Σκούπες ξηρής/υγρής αναρρόφησης
Ρομπότ καθαρισμού
Βιομηχανικές λύσεις αναρρόφησης / αποκονίωσης
Καθαριστής τζαμιών και λείων επιφανειών
Μηχανές περιποίησης δαπέδου
Μηχανή καθαρισμού χαλιών
Μπαταριοκίνητα μηχανήματα κήπου
Μηχανικά σάρωθρα και μηχανικά σάρωθρα με αναρρόφηση
Εξοπλισμός τοπικής αυτοδιοίκησης
Πλυντήρια οχημάτων
Ανακύκλωση νερού
Ατμοκαθαριστές
Καθαρισμός με ξηρό πάγο
Επεξεργασία ποσίμου νερού
Dispenser νερού
Συστήματα καθαρισμού δεξαμενών
Καθαριστής αέρα
Αναλώσιμα
Γεννήτριες και αντλία ακάθαρτου νερού
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Home & Garden
Υπηρεσία service εξ' αποστάσεως "Kärcher Sightcall"
Αξιολόγησε τις υπηρεσίες service της Kärcher και κέρδισε!
Πιστοποιημένα συνεργεία
Πανελλαδικό δίκτυο
Εγγύηση ποιότητας και χρόνου επισκευής
Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Flat Rate για επισκευή μηχανημάτων
Νέα υπηρεσία επισκευής ρομπότ!
PROFESSIONAL
Kärcher Service
Υπηρεσία service εξ' αποστάσεως "Kärcher Sightcall"
Ακαδημία Kärcher
Συμβόλαια συντήρησης
Μηχάνημα αντικατάστασης
Αναλυτική προσφορά επισκευής
Σειρά γνήσιων και οικονομικών ανταλλακτικών
Ενοικίαση Kärcher
Μεταχειρισμένα Kärcher
Kärcher Fleet Management
Kärcher Service Advisor
Kärcher Service SQ ONE
Hotline για αργίες
Πιστοποιημένα συνεργεία
Πανελλαδικό δίκτυο
Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Kärcher All brands Service
Kärcher Lease
Kärcher Service App
Υποστήριξη
Όροι εγγύησης
Ανταλλακτικά
Αναζήτηση εμπόρου
Επέκταση εγγύησης
Απόσυρση εξοπλισμού
Kärcher Centers
Συχνές ερωτήσεις
Λήψη
GDPR
Πολιτική Απορρήτου για το Kärcher Professional Service App
Επικοινωνήστε μαζί μας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ KARCHER
Kärcher News
Kärcher Stories
Kärcher Ελλάδος
Πολιτιστικές χορηγίες
Αθλητικές χορηγίες
Συνεργάτες μάρκετινγκ
H Εταιρεια
Σχετικά με την Kärcher
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Νέα
Πώς να μας βρείτε
Στοιχεία επικοινωνίας
Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Ποιότητας
Περιβαλλοντική πολιτική
Συμμόρφωση και ακεραιότητα
Βιωσιμοτητα
Στόχοι βιωσιμότητας 2025
Βιωσιμότητα σε αριθμούς
Βιωσιμότητα / Ιστορία
Πολιτισμός, φύση και κοινωνία
Εφοδιαστική αλυσίδα και προϊόντα
Εργαζόμενοι
ΚΑΡΙΕΡΑ
Θέσεις Εργασίας Kärcher Ελλάδος
Προνόμια
Κουλτούρα και γνώσεις
Γιατί Kärcher;
Έρευνα εργαζομένων 2025
Online Shop
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ONLINE SHOP ΤΗΣ KÄRCHER
KÄRCHER OUTLET
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ONLINE SHOP EXCLUSIVE ΠΡΟΪΟΝΤΑ!
Νεα προϊοντα
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ
KÄRCHER ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης
Σκούπες αναρρόφησης
Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης
Σκούπες SE
Σκούπα σφουγγαρίστρα
Ατμοκαθαριστής
Σκούπα Ρομπότ RoboCleaner
Καθαριστές Τζαμιών Επαναφορτιζόμενοι
Εργαλεία κήπου με μπαταρία
Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ
Φορητός καθαρισμός
Σκούπες στάχτης
Αρδευτικά Συστήματα & Εξαρτήματα Kärcher
Αντλίες
Χειροκίνητα σάρωθρα
Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι
Ατμοσύστημα με αναρρόφηση
Patio Cleaner
Ηλεκτρική ξύστρα πάγου
Καθαριστές αέρα
Φίλτρο νερού
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
Εξαρτήματα
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Μηχανές αναρρόφησης
Σκούπες ξηρής/υγρής αναρρόφησης
Καθαριστής τζαμιών και λείων επιφανειών
Μηχανές περιποίησης δαπέδου
Μηχανή καθαρισμού χαλιών
Μπαταριοκίνητα μηχανήματα κήπου
Μηχανικά σάρωθρα και μηχανικά σάρωθρα με αναρρόφηση
Ατμοκαθαριστές
Αναλώσιμα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού
Εξαρτήματα
X
0
X
Αγαπημένα
0
X
Καλάθι
Home
Εξαρτήματα
Σέτ απόφραξης
Ταξινόμηση
Αύξουσα ονόματος
Φθίνουσα ονόματος
Αύξουσα τιμής
Φθίνουσα τιμής
Σύγκριση προϊόντων
Σύγκριση προϊόντων
|
Ταξινόμηση
Αύξουσα ονόματος
Φθίνουσα ονόματος
Αύξουσα τιμής
Φθίνουσα τιμής
0
Προϊόντα
Αναζήτηση εμπόρου & service
Αναζήτηση εμπόρου
Εγγραφείτε στο newsletter της Kärcher
Chat