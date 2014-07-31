ΣΚΟΥΠΙΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΑ KÄRCHER
Σκούπισε 5 φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι με μια βούρτσα.
Αποχαιρέτα τη σκούπα και το φαράσι!
Με τα χειροκίνητα σάρωθρα εξωτερικών χώρων της Kärcher θα καθαρίζεις 5 φορές γρηγορότερα. Ιδανικά για πεζοδρόμια, το δρόμο, τις εισόδους γκαράζ και την αυλή.
Λειτουργούν χωρίς ρεύμα και συλλέγουν τα απορρίματα στον κάδο που είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα. Άνετα στη χρήση, βολικά, γρήγορα, καθαρά μέχρι το τελευταίο σκουπιδάκι!
Χρησιμοποιώντας τα χειροκίνητα σάρωθρα της Kärcher μπορείς να καθαρίσεις γρήγορα, άνετα και αξιόπιστα μονοπάτια, εισόδους γκαράζ και βεράντες. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις για να μαζεύεις με τη σκούπα και το φαράσι. Καμία βούρτσα δεν μπορεί να φτάσει τη δική τους απόδοση καθαρισμού.
Εύκολο άδεισμα του κάδου
Τα δοχεία απορριμμάτων των σαρώθρων της Kärcher αφαιρούνται εύκολα για να αδειάσουν - πιάσε, σήκωσε, βγάλε και ξανασκούπισε!!!
Πλεονεκτήματα των σαρώθρων
Εύκολος χειρισμός
Εύκολο σκούπισμα χωρίς κούραση και κόπο.
Ευελιξία και άνεση
Η λαβή ώθησης του σαρώθρου προσαρμόζεται σε ύψος και διπλώνει προς τα κάτω για πιο εύκολη αποθήκευση.
Καθαριότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν σχολαστικό καθάρισμα στις άκρες.
Απλό και συμπαγές
Όλα τα σάρωθρά μας μπορούν να αποθηκευτούν πιάνοντας λίγο χώρο με λίγες μόνο κινήσεις: δίπλωσε προς τα κάτω τη λαβή ώθησης και τοποθέτησε το σάρωθρο κάθετα. Έτοιμο!
Εύκολη απόρριψη
Τα δοχεία απορριμμάτων των σαρώθρων της Kärcher αφαιρούνται πανεύκολα για να αδειάσουν - πιάσε, σήκωσε, βγάλε! Δεν έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
Αυτονομία
Ο κάδος του σαρώθρου αφαιρείται εύκολα και έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται εύκολα στο μηχάνημα.