Σκούπισε 5 φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι με μια βούρτσα.

Αποχαιρέτα τη σκούπα και το φαράσι!

Με τα χειροκίνητα σάρωθρα εξωτερικών χώρων της Kärcher θα καθαρίζεις 5 φορές γρηγορότερα. Ιδανικά για πεζοδρόμια, το δρόμο, τις εισόδους γκαράζ και την αυλή.

Λειτουργούν χωρίς ρεύμα και συλλέγουν τα απορρίματα στον κάδο που είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα. Άνετα στη χρήση, βολικά, γρήγορα, καθαρά μέχρι το τελευταίο σκουπιδάκι!

Χρησιμοποιώντας τα χειροκίνητα σάρωθρα της Kärcher μπορείς να καθαρίσεις γρήγορα, άνετα και αξιόπιστα μονοπάτια, εισόδους γκαράζ και βεράντες. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις για να μαζεύεις με τη σκούπα και το φαράσι. Καμία βούρτσα δεν μπορεί να φτάσει τη δική τους απόδοση καθαρισμού.

Εύκολο άδεισμα του κάδου

Τα δοχεία απορριμμάτων των σαρώθρων της Kärcher αφαιρούνται εύκολα για να αδειάσουν - πιάσε, σήκωσε, βγάλε και ξανασκούπισε!!!