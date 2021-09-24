ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!

Δεν υπάρχει παροχή ρέυματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Δεν υπάρχει πρίζα για να καθαρίσεις τν κήπο; Θέλεις να αποφύγεις την ακαταστασία των καλωδίων όταν καθαρίζεις το αίθριο; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Χάρη στα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου Kärcher Battery Power. Χάρη σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες μπαταριών (18 V ή 36 V), μπορούμε να σας προσφέρουμε τη σωστή συσκευή για οποιαδήποτε ανάγκη και οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι μπαταρίες είναι συμβατές με μία μεγάλη γκάμα μηχανημάτων όπως τα εργαλεία κήπου, τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής και μεσαίας πίεσης,τις σκούπες κ.α. και το μόνο που χρειάζεται από σένα είναι να διαλέξεις αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σου, ανάλογα δηλαδή με το πόσο μεγάλο κήπο έχεις και πόσο απαιτητικές είναι οι εργασίες που έχεις σκοπό να κάνεις.