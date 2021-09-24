ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ KÄRCHER
Νέα μηχανήματα καθαρισμού μεσαίας πίεσης. Καθάρισε εύκολα και με απόλυτη ελευθερία κινήσεων παντού! Με την εγγύηση και αξιοπιστία του εφευρέτη των πλυστικών! Τώρα καθαρίζεις μπαλκόνια, σκαλιά, έπιπλα κήπου, γλάστρες, εργαλεία κήπου, ποδήλατα και πολλά άλλα με τη νέα γκάμα μηχανήματων καθαρισμού μπαταρίας μεσαίας πίεσης της Kärcher.
Μηχανήματα καθαρισμού μεσαίας πίεσης
Τα compact και μικρού βάρους μηχανήματα είναι κατάλληλα για μικρές και μεσαίες επιφάνειες χωρίς φόβο, καθώς έχουν μεσαία πίεση έως 24 bar και είναι ιδανικά για αποθήκευση και χρήση σε διαμερίσματα πολυκατοικιών όπου δεν υπάρχει μεγάλος χώρος αποθήκευσης.
KHB 6 battery, KHB 6 battery Set, KHB 4-18 Plus, KHB 4-18 Plus Battery Set, WBS 3 και ξεχνάς τις μεγάλες συσκευές και τα καλώδια ρεύματος. Με τη χρήση της Karcher Battery Universe μπαταρίας 18 V, απλά συνδέεις τη συσκευή στο σωλήνα της παροχής νερού ή σε ένα δοχείο νερού και ξεκινάς να καθαρίζεις!
Με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης χαμηλής έντασης που διαθέτουν μπορείς να απομακρύνεις σε χρόνο μηδέν ρύπους από έπιπλα κήπου, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, κάδους, μπαλκόνια και πολλά άλλα αντικείμενα και επιφάνειες. Τα πρακτικά και μικρών διαστάσεων μπαταριοκίνητα πλυστικά μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας με απλή σύνδεση σε μια πηγή νερού.
Για σκαλιά και μικρότερους χώρους και για δυσπρόσιτα σημεία τα πλυστικά μεσαίας πίεσης θα γίνουν οι αγαπημένοι σου βοηθοί! Ο compact σχεδιασμός τους σου προσφέρει ελευθερία κινήσεων και ευελιξία κατά τις εργασίες καθαρισμού.
Δεν έχεις παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Κανένα πρόβλημα! Τα μπαταριοκίνητα πλυστικά μηχανήματα μεσαίας πίεσης της Kärcher καθαρίζουν σχεδόν τα πάντα έξω από το σπίτι. Τα συνδέεις απλά στο λάστιχο του κήπου και είναι έτοιμα για χρήση!
Χάρη στο αποτελεσματικό περιστροφικό ακροφύσιο, το πλυστικό που θα διαλέξεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει ξεκούραστα ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά από έπιπλα κήπου, παιχνίδια, γλάστρες και πολλά ακόμη.
Εύκολος και πρακτικός καθαρισμός με το πιστόλι ψεκασμού WBS 3 το οποίο είναι η ιδανική προέκταση για κάθε λάστιχο κήπου. Απλώς το συνδέεις στο λάστιχο - και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις! Η συσκευή προσφέρει γρήγορη και ποικίλη χρήση για όλα τα ελαφρώς λερωμένα αντικείμενα γύρω από τον κήπο όπως μπαλκόνια, σκαλιά, έπιπλα κήπου, γλάστρες, εργαλεία κήπου, ποδήλατα και πολλά άλλα.
Χωρίς καλώδια ρεύματος και ταλαιπωρία, με τη χρήση της Karcher Battery Universe μπαταρίας 18 V, η οποία είναι συμβατή για όλες τις συσκευές μπαταρίας 18 V της Karcher! Η εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία του συνοδεύεται με οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, φόρτισης και χωρητικότητας της μπαταρίας.
ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!
Δεν υπάρχει παροχή ρέυματος στο εξωτερικό του σπιτιού σου; Δεν υπάρχει πρίζα για να καθαρίσεις τν κήπο; Θέλεις να αποφύγεις την ακαταστασία των καλωδίων όταν καθαρίζεις το αίθριο; Δεν υπάρχει πρόβλημα! Χάρη στα μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου Kärcher Battery Power. Χάρη σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες μπαταριών (18 V ή 36 V), μπορούμε να σας προσφέρουμε τη σωστή συσκευή για οποιαδήποτε ανάγκη και οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι μπαταρίες είναι συμβατές με μία μεγάλη γκάμα μηχανημάτων όπως τα εργαλεία κήπου, τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής και μεσαίας πίεσης,τις σκούπες κ.α. και το μόνο που χρειάζεται από σένα είναι να διαλέξεις αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σου, ανάλογα δηλαδή με το πόσο μεγάλο κήπο έχεις και πόσο απαιτητικές είναι οι εργασίες που έχεις σκοπό να κάνεις.
Τα πλεονεκτήματα της νέας πλατφόρμας μπαταρίας της Kärcher
Τεχνολογία πραγματικού χρόνου
Τώρα μπορείς να βλέπεις πόσο διάρκεια λειτουργίας έχει η μπαταρία σου σε πραγματικό χρόνο. Απλά ρίχνεις μια ματιά στην ψηφιακή οθόνη που βρίσκεται πάνω της και συνεχίζεις να απολαμβάνεις τη μοναδική αποτελεσματικότητα που σου χαρίζει ένα μηχάνημα Karcher!
Αδιάβροχη
Η μπαταρία της Kärcher δεν είναι μόνο συμβατή με μια τεράστια γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων, δεν χαρίζει μόνο μεγάλη ισχύ, δεν έχει μόνο εντυπωσιακούς χρόνους λειτουργίας, είναι και αδιάβροχη!
Συμβατότητα με μία τεράστια γκάμα μηχανημάτων
Τώρα, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε ιδιώτης, μία είναι η μπαταρία που ξεπερνάει τη φαντασία σου! Οι νέες μπαταρίες της Karcher 18V και 36V είναι ισχυρές, ελαφριές, αδιάβροχες και δίνουν δύναμη σε μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων. Είτε λοιπόν χρειάζεσαι ένα μηχάνημα για την εργασία σου είτε για τον κήπο σου, μία είναι η απάντηση.