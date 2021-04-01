ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ Kärcher: Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ!
Η άνοιξη είναι η εποχή της ανανέωσης. Με τον σωστό εξοπλισμό, ο ανοιξιάτικος καθαρισμός του σπιτιού και του κήπου σταματά να είναι αγγαρεία και γίνεται μια γρήγορη, αποτελεσματική και ευχάριστη διαδικασία. Ανακάλυψε πώς η τεχνολογία Kärcher δίνει λύσεις σε κάθε πρόκληση καθαρισμού.
Καθαρισμός παραθύρων και καθρεπτών
Ξέχασε τις θαμπάδες και τα σημάδια. Με έναν τζαμοκαθαριστή Kärcher, ο καθαρισμός παραθύρων και καθρεπτών ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα. Η ηλεκτρική αναρρόφηση συγκεντρώνει το νερό πριν προλάβει να στεγνώσει, αφήνοντας τις επιφάνειες κρυστάλλινες, χωρίς χνούδια ή γραμμές.
Καθαρισμός εξωτερικών χώρων: Βεράντα, Αυλή & Μονοπάτια
- Πλύσιμο Βεράντας & Πλακόστρωτων: Τα πλυστικά μηχανήματα απομακρύνουν την επίμονη λάσπη και τα βρύα, εξοικονομώντας έως και 80% νερό σε σχέση με το λάστιχο.
- Σκούπισμα χωρίς κόπο: Τα χειροκίνητα σάρωθρα καθαρίζουν την αυλή και τα μονοπάτια 5 φορές γρηγορότερα από την κλασική σκούπα, μαζεύοντας φύλλα και χώμα απευθείας στον κάδο
- Έπιπλα Κήπου & Ποδήλατα: Με ένα επαναφορτιζόμενο πλυστικό μηχάνημα KHB, καθαρίζεις επιτόπου έπιπλα, γλάστρες και το ποδήλατό σου με μεσαία πίεση, χωρίς την ανάγκη για πρίζα ή βαριά προετοιμασία.
- Καθαρισμός BBQ & Κάδων: Χρησιμοποίησε ατμοκαθαριστή για τα λίπη της ψησταριάς και το πλυστικό μηχάνημα για την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων.
Καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών και χαλιών
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Χαλιά & Καναπέδες: Οι σκούπες SE εισχωρούν βαθιά στις ίνες. Αφαίρεσε λεκέδες, οσμές και αλλεργιογόνα από χαλιά, καναπέδες και υφασμάτινες επιφάνειες χωρίς να τα μετακινήσεις.
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Κουρτίνες & Καλοριφέρ: Φρέσκαρε τις κουρτίνες σου χωρίς να τις μετακινήσεις με έναν ατμοκαθαριστή SC και το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος. Ο ατμός είναι επίσης ο ιδανικός τρόπος για να απομακρύνεις τη σκόνη από τα δύσκολα σημεία των καλοριφέρ.
Καθαρισμός δαπέδων και αρμών
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Απολύμανση με Ατμό: Ο ατμοκαθαριστής εξαφανίζει το 99,99% των βακτηρίων. Με το ειδικό εξάρτημα αρμών, οι αρμοί των πλακιδίων γίνονται ξανά σαν καινούργιοι.
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Σκούπισμα & Σφουγγάρισμα Μαζί: Η σκούπα-σφουγγαρίστρα FCV σου γλιτώνει χρόνο καθώς σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεγνώνει σε ένα πέρασμα, χρησιμοποιώντας πάντα καθαρό νερό.
Καθαρισμός κουζίνας
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Ο ατμός είναι ο απόλυτος σύμμαχος στην κουζίνα. Διαλύει τα λίπη στον φούρνο, τον φούρνο μικροκυμάτων και τον απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο. Επιπλέον, χρησιμοποίησε τον ατμοκαθαριστή για να φρεσκάρεις το πλυντήριο πιάτων και να εξασφαλίσεις απόλυτη υγιεινή.
Ειδικές εφαρμογές
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Γκαράζ & Αποθήκη: Οι σκούπες WD (για υγρά και στερεά) αναρροφούν τα πάντα —από χονδροειδείς ρύπους μέχρι μεγάλες ποσότητες υγρών— κάνοντας τους βοηθητικούς χώρους να λάμπουν.
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Φροντίδα Αυτοκινήτου: Πλύσιμο έξω με ένα πλυστικό μηχάνημα και καθαρισμός μέσα με μία σκούπα WD για άψογο αποτέλεσμα στο σπίτι.
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Καθαρισμός Τζακιού: Οι σκούπες στάχτης AD καθαρίζουν το τζάκι σου με ασφάλεια και χωρίς να σηκώνεται σκόνη στον χώρο.