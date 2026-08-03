Σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος
Το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος είναι ένα εξάρτημα ατμού, κατάλληλο για όλους τους ατμοκαθαριστές Kärcher. Εξομαλύνει τις τσακίσεις στα ρούχα με τη χρήση ατμού με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ιδανικό επίσης για το φρεσκάρισμα άλλων υφασμάτων.
Πες αντίο στις ζάρες! Με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος, τα ρούχα δείχνουν και πάλι τα καλύτερά τους σε χρόνο μηδέν. Κάνει επίσης γρήγορο και εύκολο το φρεσκάρισμα των ρούχων, των κουρτινών και πολλών άλλων υφασμάτων και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος επιτρέπει σε κάθε ατμοκαθαριστή Kärcher να διεισδύει στο ύφασμα με εξαιρετικά ξηρό και ζεστό ατμό για να φρεσκάρει τις ίνες μέχρι τον πυρήνα τους. Το νερό που παράγεται κατά τον ψεκασμό με το εξάρτημα συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο, το οποίο μπορεί απλά να αδειάσει στον νεροχύτη ή ακόμα και στο δοχείο του ατμοκαθαριστή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρεί τις πτυχές γρήγορα και εύκολαΟ εξαιρετικά ξηρός, καυτός ατμός προσφέρει αποτελέσματα χωρίς τσαλακώματα εύκολα, αξιόπιστα και γρήγορα. Όταν εργάζεσαι με παχύτερα υφάσματα ή επίμονες τσακίσεις, μπορείς να εφαρμόσεις ακόμα περισσότερη θερμότητα και πρόσθετη πίεση με τη μεταλλική πλάκα για αποτελεσματικά αποτελέσματα.
Φρεσκάρει μεταξύ των πλυσιμάτωνΟ ατμός έχει αποτέλεσμα εξουδετέρωσης των οσμών, γεγονός που καθιστά το εξάρτημα για φρεσκάρισμα ενδυμάτων ιδανικό για την ανανέωση των υφασμάτων μεταξύ των πλύσεων. Ιδανικό για το φρεσκάρισμα ενός ενδύματος ή των υφασμάτων του σπιτιού αφού έχουν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ντουλάπα ή στο ντουλάπι.
Δεν απαιτείται σιδερώστραΤα ρούχα μπορούν απλά να κρεμαστούν σε μια κρεμάστρα και να ψεκαστούν με ατμό.
Ασφαλές και εύκολο στη χρήση για όλους τους τύπους υφασμάτων
- Το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα ενδύματα που είναι ασφαλή για σιδέρωμα και τα συνήθη οικιακά υφάσματα.
- Η ένταση της θερμότητας και του ατμού ελέγχεται από την απόσταση μεταξύ του εξαρτήματος και του υφάσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για ευαίσθητα υλικά.
Ο ατμός διοχετεύεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια
- Οι οπές εξόδου ατμού είναι κατανεμημένες σε όλο το πλάτος της μεταλλικής πλάκας για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή ατμού και τέλεια αποτελέσματα.
Χαμηλό βάρος
- Το εξάρτημα για φρεσκάρισμα ενδυμάτων είναι πολύ ελαφρύ, καθώς ζυγίζει μόνο 220 γραμμάρια, αφαιρώντας το βάρος της εργασίας ακόμη και για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Μεγάλη χωρητικότητα δοχείου νερού για εργασία χωρίς διακοπή
- Ανάλογα με τον ατμοκαθαριστή Kärcher που χρησιμοποιείται, διατίθεται έως και 1,5 λίτρο νερού.
- Το δοχείο συλλογής που είναι ενσωματωμένο στο εξάρτημα για φρεσκάρισμα ενδυμάτων συλλέγει περίπου 100 ml νερού συμπύκνωσης. Αυτό είναι αρκετό για περίπου πέντε ή έξι ρούχα. Το δοχείο μπορεί να αδειάσει ανά πάσα στιγμή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|136 x 103 x 92
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Πεδία εφαρμογής
- Όλα τα ρούχα που είναι κατάλληλα για σιδέρωμα
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών