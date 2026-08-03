Πες αντίο στις ζάρες! Με το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος, τα ρούχα δείχνουν και πάλι τα καλύτερά τους σε χρόνο μηδέν. Κάνει επίσης γρήγορο και εύκολο το φρεσκάρισμα των ρούχων, των κουρτινών και πολλών άλλων υφασμάτων και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Το σύστημα ατμού κάθετου σιδερώματος επιτρέπει σε κάθε ατμοκαθαριστή Kärcher να διεισδύει στο ύφασμα με εξαιρετικά ξηρό και ζεστό ατμό για να φρεσκάρει τις ίνες μέχρι τον πυρήνα τους. Το νερό που παράγεται κατά τον ψεκασμό με το εξάρτημα συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο, το οποίο μπορεί απλά να αδειάσει στον νεροχύτη ή ακόμα και στο δοχείο του ατμοκαθαριστή.