ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ;
Οι κάδοι απορριμμάτων είναι απαραίτητοι σε κάθε σπίτι. Ωστόσο, εκτός από τον σωστό διαχωρισμό και τη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει επίσης να καθαρίζεις τακτικά τους κάδους. Διαφορετικά, όχι μόνο θα διαπιστώσεις την παρουσία δυσάρεστων οσμών στους γύρω χώρους αλλά ενδέχεται να παρατηρήσεις ότι παράσιτα, όπως σκουλήκια, έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στους κάδους. Πώς γίνεται όμως ο σωστός καθαρισμός αυτών των πλαστικών κάδων; Εκτός από τη χρήση οικιακών μέσων για την καταπολέμηση των οσμών και των ρύπων, υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές συσκευές που μπορείς να επιλέξεις για τον καθαρισμό των κάδων. Ρίξε μια ματιά στις παρακάτω συμβουλές και τα μυστικά!
Χειρωνακτικός καθαρισμός του κάδου
Ιδίως τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες, μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να περπατήσεις μέχρι τον κάδο απορριμμάτων εξαιτίας των οσμών που εκπέμπονται ή επειδή δεν γνωρίζεις τι κρύβει το περιεχόμενό του. Τα οργανικά ή βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα, όπως το κρέας, αρχίζουν να σαπίζουν εξαιρετικά γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο μια δυσάρεστη οσμή, αλλά και τα σκουλήκια που μερικές φορές μπορεί να βρεις εκεί. Ο τακτικός καθαρισμός των κάδων έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών αλλά και την πρόληψή τους. Για να προετοιμάσεις τον κάδο για τον καθαρισμό, άδειασε πρώτα τους ρύπους και τυχόν τρόφιμα ή άλλα υπολείμματα από το εσωτερικό του. Τώρα είναι η ώρα για τον προσεκτικό καθαρισμό του εσωτερικού. Χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου, μια βούρτσα τριψίματος ή μια βούρτσα χειρός, θα καταφέρεις να αφαιρέσεις το μεγαλύτερο μέρος της βρωμιάς από τον κάδο. Χρησιμοποίησε το λάστιχο για να ψεκάσεις το εσωτερικό του κάδου απορριμμάτων από επάνω μέχρι κάτω, μέχρι οι στερεοί ρύποι να συγκεντρωθούν στον κάτω μέρος. Ποτέ μην ρίχνεις το ακάθαρτο νερό σε ένα παρτέρι με λουλούδια ή στον δρόμο, αλλά απόρριψέ το με κατάλληλο τρόπο σε μια αποχέτευση.
Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από τον κάδο, μπορείς να χρησιμοποιήσεΙς προϊόντα που υπάρχουν στο νοικοκυριό. Ένας απλός και εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος να καθαρίσεΙς έναν κάδο είναι χρησιμοποιώντας ξίδι. Ένα μείγμα με ξίδι και νερό σε ίσα μέρη όχι μόνο διαλύει τους ρύπους, αλλά απομακρύνει και τις δυσάρεστες οσμές μακροπρόθεσμα. Ακόμα και οι πιο δύσοσμοι κάδοι μπορούν να καθαριστούν με αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, το ξίδι είναι οικολογικό και βιοδιασπώμενο, συνεπώς αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση έναντι των βιομηχανικών προϊόντων καθαρισμού. Μετά το ξέβγαλμα του κάδου με το λάστιχο, ρίξε το σπιτικό καθαριστικό με το ξίδι στο εσωτερικό του προσθέτοντας λίγο νερό. Για ήπιους ρύπους, άφησε το μείγμα να μουλιάσει στο εσωτερικό του κάδου με το καπάκι κλειστό για μία έως δύο ώρες. Εάν ο κάδος είναι εξαιρετικά βρώμικος, μπορεί να χρειαστεί να βουρτσίσεις τους κολλημένους ρύπους, αφού αφήσεις πρώτα το μείγμα να δράσει. Ωστόσο, να χρειάζεται προσοχή όταν τρίβεις τον κάδο με το χέρι: να φοράς πάντα γάντια και προστατευτικά γυαλιά, καθώς το ξίδι ενδέχεται να ερεθίσει το δέρμα.
Εκτός από το ξίδι, ένα άλλο κατάλληλο συστατικό για τον καθαρισμό του κάδου είναι το κιτρικό οξύ. Για να το χρησιμοποιήσεις, πρέπει να διαλύσεις το κιτρικό οξύ σε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να το χρησιμοποιήσεις το κατά τον ίδιο τρόπο όπως το ξίδι.
Συμβουλή
Μπορείς να συλλέξεις τα οργανικά απορρίμματα σε σακούλες ειδικές για τον συγκεκριμένο σκοπό ή να τα τυλίξεις σε εφημερίδα πριν από την απόρριψη. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάδος απορριμμάτων θα διατηρηθεί καθαρός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ειδικός χειρισμός για κάδους οι οποίοι έχουν προσβληθεί από έντομα
Πριν από τον καθαρισμό του κάδου απορριμμάτων, να ελέγχεις πάντα για την παρουσία εντόμων στο εσωτερικό του. Αυτό είναι πιο πιθανό το καλοκαίρι, όταν τα οργανικά απορρίμματα αρχίζουν να αποσυντίθενται. Ειδικά τα σκουλήκια μπορούν να αποικήσουν τον κάδο σου. Εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών και του υγρού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του κάδου, μερικές φορές οι μύγες εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους, γεγονός που οδηγεί στην προσβολή του κάδου από σκουλήκια. Επειδή αυτό ενδέχεται να εξαπλωθεί στους κοντινούς κάδους με ταχύτατους ρυθμούς, είναι απαραίτητο να απομακρύνεις τις λευκές προνύμφες πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα απλό οικιακό μέσο καθαρισμού. Ξέπλυνε τον κάδο χρησιμοποιώντας ένα μείγμα που περιλαμβάνει αλάτι, ξίδι και ζεστό νερό.
Μείγματα όπως αυτό είναι κατάλληλα για την απολύμανση της επιφάνειας του πλαστικού και την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών. Εναλλακτικά, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ειδικό καθαριστικό πλαστικών επιφανειών, το οποίο θα πρέπει να ψεκάσεις στον κάδο, ξεπλένοντάς τον στη συνέχεια με καθαρό νερό.
Χρησιμοποίησε την υψηλή πίεση του νερού για να ξεπλύνεις τον κάδο
Εάν θέλεις να καθαρίσεις τον κάδο ακόμα πιο σχολαστικά, χρησιμοποίησε ένα πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης. Η δέσμη νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να απομακρυνθούν αποτελεσματικά ακόμη και οι πιο επίμονες εναποθέσεις, καθώς επίσης και κάθε είδους απορρίμματα, μέχρι και βρύα.
Το μπαταριοκίνητο μηχάνημα καθαρισμού είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς δεν απαιτεί σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα. Σχετικά με την παροχή νερού, μπορείς είτε να χρησιμοποιήσεις μια συμβατική σύνδεση νερού είτε, με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, να αντλήσεις νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή δοχεία βρόχινου νερού. Η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την πίεση που αναπτύσσεται στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για τον καθαρισμό των κάδων. Η μέγιστη ισχύς των 24 bar διασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στα πλαστικά μέρη του κάδου, εξακολουθώντας παράλληλα να είναι αποτελεσματική για τον ψεκασμό μη στερεοποιημένων ρύπων.
Πώς να καθαρίσεις τον κάδο χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης:
- Ξεκίνα συνδέοντας τον εύκαμπτο σωλήνα κήπου με τον παρεχόμενο σύνδεσμο. Προκειμένου να θέσεις σε λειτουργία τη συσκευή με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία 18V, θα πρέπει πρώτα να απελευθερώσετε το σύστημα κλειδώματος. Για να ξεκινήσεις τη διαδικασία καθαρισμού, πίεσε απλώς τον διακόπτη.
- Ξέπλυνε το εσωτερικό του κάδου από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τη δέσμη νερού. Οι ρύποι θα ρευστοποιηθούν και θα συγκεντρωθούν στο κάτω μέρος του κάδου. Εφόσον απαιτείται, ο κάδος πρέπει να αδειάζεται μεταξύ των πλύσεων και το περιεχόμενό του να απορρίπτεται σε μια αποχέτευση.
- Στη συνέχεια, ο κάδος θα πρέπει να ξεπλυθεί σχολαστικά μέχρι οι ρύποι να εξαφανιστούν εντελώς.
- Τώρα σειρά έχει το εξωτερικό του κάδου, το οποίο θα πρέπει να ψεκαστεί γρήγορα με το πλυστικό μηχάνημα μεσαίας πίεσης.
Συμβουλή
Προκειμένου να αποτρέψεις τη συλλογή του νερού στον κάδο απορριμάτων κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τοποθέτησε εκ των προτέρων τον κάδο σε πλάγια θέση, έτσι ώστε το νερό να ρέει κατευθείαν έξω από αυτόν. Για άνετο καθαρισμό, συνιστάται η χρήση μιας κάνης ψεκασμού με ρυθμιζόμενο σύνδεσμο 360°. Με τη σύνδεση μιας κάνης επέκτασης και την τοποθέτηση σε ορθή γωνία, ο κάδος μπορεί να καθαριστεί με άνεση από όρθια θέση.
Εάν επιθυμείς να αφαιρέσεις εξαιρετικά επίμονες οσμές, θα μπορούσες να δοκιμάσεις ένα χημικό προϊόν καθαρισμού που μπορεί να εφαρμοστεί με ένα ακροφύσιο αφρού. Για τον καθαρισμό των κάδων, μια καλή επιλογή είναι ένα καθαριστικό πλαστικών επιφανειών. Όχι μόνο παρέχει την υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, αλλά απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους ενώ παράλληλα προσφέρει προστασία μακράς διάρκειας για το χρώμα και το υλικό του κάδου.
Για εξαιρετικά επίμονους ρύπους που δεν ρευστοποιούνται με τη δέσμη νερού, μπορείς να δοκιμάσεις μια βούρτσα πλύσης για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς πιτσίλισμα. Για να το κάνεις αυτό, σύνδεσε τη βούρτσα στο πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης και βάλε τις εξαιρετικά μακριές τρίχες βαθιά στο εσωτερικό του κάδου. Το ακροφύσιο της βούρτσας σου επιτρέπει να εναλλάσσεις τις λειτουργίες τριψίματος και εκτόξευσης νερού. Η περιστρεφόμενη κεφαλή διευκολύνει τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον φυσητήρα ρύπων που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα. Εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη.
Για τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Ωστόσο, η κάνη ή το πιστόλι ψεκασμού πρέπει να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη δυνατή πίεση έτσι ώστε να περιοριστεί ο ψεκασμός νερού προς τα πίσω. Μέσω της λειτουργίας χημικού προϊόντος καθαρισμού της συσκευής σας, μπορείς να εφαρμόσεις καθαριστικό στις επιφάνειες χρησιμοποιώντας το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε λειτουργία χαμηλής πίεσης. Άφησε το προϊόν να μουλιάσει για λίγο και έπειτα ξέπλυνε με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς οι ρύποι. Για ήπιουςρύπους, η χρήση ενός εύκαμπτου σωλήνα κήπου είναι υπεραρκετή, για παράδειγμα σε συνδυασμό με ένα πιστόλι ψεκασμού για καθαρισμό, το οποίο διευκολύνει τον καθαρισμό χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη του.
Άφησε τον κάδο να στεγνώσει μετά τον καθαρισμό
Ανεξάρτητα από το αν ο καθαρισμός του κάδου απορριμάτων εκτελέστηκε χειρωνακτικά ή με τη χρήση μιας συσκευής, να αφήνεις πάντα τον κάδο να στεγνώσει εντελώς προτού τοποθετήσεις νέες σακούλες απορριμάτων στο εσωτερικό του. Η παρουσία υγρασίας στο εσωτερικό του κάδου αποτελεί το ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη μούχλας. Μετά τον καθαρισμό, συνιστάται να τοποθετείς τον κάδο ανάποδα, στηρίζοντάς τον σε έναν τοίχο. Αυτή η θέση επιτρέπει την αποστράγγιση της περίσσειας νερού και παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κάδου. Εάν επιθυμείς να επιταχύνεις τη διαδικασία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις παλιές εφημερίδες. Είναι εξαιρετικά απορροφητικές, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για το σκούπισμα και το στέγνωμα του κάδου. Εναλλακτικά, μπορείς επίσης να απορροφήσεις την υγρασία από το εσωτερικό του κάδου απορριμμάτων χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης.