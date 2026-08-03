Προέκταση της κάνης
Προέκταση της κάνης για τη διεύρυνση του φάσματος κατά 0,4 μέτρα. Για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα της Kärcher.
Η προέκταση κάνης χειρός συνδέει το μηχάνημα καθαρισμού χειρός της Kärcher και το εξάρτημά του με τον προσαρμογέα Quick Connect. Διευκολύνει την εργονομική εργασία και, χάρη στην απόσταση, προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τον χρήστη από τον ψεκασμού νερού. Ο σωλήνας προέκτασης είναι συμβατός με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Για την εφαρμογή, χρειάζεται εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός με τον προσαρμογέα, π.χ. το ακροφύσιο πολλαπλής δέσμης MJ 24 Handheld.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση εξαρτημάτων Kärcher KHB και OC 6-18 χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα Quick Connect
- Εργονομική λειτουργία και υψηλός βαθμός προστασίας από ψεκασμό νερού.
Χρωματική κωδικοποίηση στη σύνδεση τύπου μπαγιονέτας
- Σαφής διάκριση εξαρτημάτων πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 40 x 37