Η προέκταση κάνης χειρός συνδέει το μηχάνημα καθαρισμού χειρός της Kärcher και το εξάρτημά του με τον προσαρμογέα Quick Connect. Διευκολύνει την εργονομική εργασία και, χάρη στην απόσταση, προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τον χρήστη από τον ψεκασμού νερού. Ο σωλήνας προέκτασης είναι συμβατός με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Για την εφαρμογή, χρειάζεται εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός με τον προσαρμογέα, π.χ. το ακροφύσιο πολλαπλής δέσμης MJ 24 Handheld.