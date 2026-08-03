Το Multi Jet Handheld παρέχει πέντε τύπους ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού: δέσμη σημείου, επίπεδη δέσμη, δέσμη ξεβγάλματος, δέσμη υπό μορφή νέφους και δέσμη ροής. Η κάνη ψεκασμού multi-jet είναι, επομένως, ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Απλώς περιστρέψτε την κεφαλή του ακροφυσίου για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη. Ο προσαρμογέας Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη εναλλαγή σε άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, μόνο με το ένα χέρι. Το MJ 24 Handheld είναι συμβατό με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Η προέκταση κάνης χειρός απαιτείται για την εφαρμογή.