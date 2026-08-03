Κάνη ψεκασμού πολλαπλής δέσμης MJ24
Ευέλικτη κάνη ψεκασμού πολλαπλής δέσμης 5-σε-1 για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Εύκολη ρύθμιση με περιστροφή της κεφαλής του ακροφυσίου.
Το Multi Jet Handheld παρέχει πέντε τύπους ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού: δέσμη σημείου, επίπεδη δέσμη, δέσμη ξεβγάλματος, δέσμη υπό μορφή νέφους και δέσμη ροής. Η κάνη ψεκασμού multi-jet είναι, επομένως, ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Απλώς περιστρέψτε την κεφαλή του ακροφυσίου για να επιλέξετε την κατάλληλη δέσμη. Ο προσαρμογέας Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη εναλλαγή σε άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, μόνο με το ένα χέρι. Το MJ 24 Handheld είναι συμβατό με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Η προέκταση κάνης χειρός απαιτείται για την εφαρμογή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
5-σε-1 κάνη ψεκασμού
- 5 διαφορετικά είδη ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Καθαρισμός και πότισμα σε ένα βήμα
- Δεν είναι απαραίτητη η αλλαγή σε λάστιχο κήπου και πιστόλι ψεκασμού.
Ψεκασμός δέσμης
- Καθαρισμός αρμών, εσοχών και στενών χαραμάδων, καθώς και αφαίρεση λεκέδων.
Επίπεδη δέσμη ροής
- Καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων.
Δέσμη ξεβγάλματος
- Ξέπλυμα διαλυμένων ρύπων.
Δέσμη σε μορφή νέφους
- Καθαρισμός σκόνης ή γύρης από φυτά ενώ παράλληλα ποτίζονται ελαφρώς.
Δέσμη ροής
- Πότισμα φυτών.
Αντάπτορας Quick Connect
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 58 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Για το καθαρισμό φύλλων
- Πότισμα φυτών