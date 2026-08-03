Μερικοί επίμονοι ρύποι, όπως η μεμβράνη γύρης που εναποτίθεται σε έπιπλα κήπου ή οι ρύποι που επιστρώνονται σε γλάστρες, δεν μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Χρειάζεται μια καλή βούρτσα. Η βούρτσα πλύσης WB 24 Handheld, σχεδιασμένη ειδικά για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher, επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα σε αυτές τις εφαρμογές. Το επίπεδο ακροφύσιο δέσμης διαβρέχει πρώτα την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί, έτσι ώστε οι πολύ μακριές τρίχες της κεφαλής της βούρτσας, η οποία μπορεί να περιστραφεί κατά 90°, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη διαλυμένη βρωμιά με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σκανδάλη στη συσκευή, η κατανάλωση του νερού μπορεί να ελέγχεται ξεχωριστά και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο,διατηρείται ταυτόχρονα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χάρη στο δοκιμασμένο σύστημα Quick Connect, η σύνδεση μεταξύ της βούρτσας πλύσης και του σωλήνα προέκτασης μπορεί να αποδεσμευτεί με το ένα χέρι για την εναλλαγή με άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, εφόσον χρειάζεται. Η βούρτσα πλύσηςWB 24 Handheld είναι κατάλληλη για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher (ΚΗΒ 5 Battery και διαδοχικά μοντέλα), όχι όμως για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης των κατηγοριών K 2 έως Κ 7.