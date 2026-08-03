Βούρτσα πλύσης WB 24
Η βούρτσα πλύσης WB 24 Handheld της Kärcher συμπληρώνει το ενσωματωμένο επίπεδο ακροφύσιο δέσμης με τη μηχανική ισχύ καθαρισμού των επιπρόσθετα μακριών τριχών της βούρτσας.
Μερικοί επίμονοι ρύποι, όπως η μεμβράνη γύρης που εναποτίθεται σε έπιπλα κήπου ή οι ρύποι που επιστρώνονται σε γλάστρες, δεν μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Χρειάζεται μια καλή βούρτσα. Η βούρτσα πλύσης WB 24 Handheld, σχεδιασμένη ειδικά για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher, επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα σε αυτές τις εφαρμογές. Το επίπεδο ακροφύσιο δέσμης διαβρέχει πρώτα την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί, έτσι ώστε οι πολύ μακριές τρίχες της κεφαλής της βούρτσας, η οποία μπορεί να περιστραφεί κατά 90°, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τη διαλυμένη βρωμιά με το ακροφύσιο επίπεδης δέσμης και ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε. Δεδομένου ότι το νερό χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σκανδάλη στη συσκευή, η κατανάλωση του νερού μπορεί να ελέγχεται ξεχωριστά και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο,διατηρείται ταυτόχρονα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χάρη στο δοκιμασμένο σύστημα Quick Connect, η σύνδεση μεταξύ της βούρτσας πλύσης και του σωλήνα προέκτασης μπορεί να αποδεσμευτεί με το ένα χέρι για την εναλλαγή με άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, εφόσον χρειάζεται. Η βούρτσα πλύσηςWB 24 Handheld είναι κατάλληλη για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher (ΚΗΒ 5 Battery και διαδοχικά μοντέλα), όχι όμως για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης των κατηγοριών K 2 έως Κ 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένο ακροφύσιο επίπεδης δέσμης
- Για την αποτελεσματική κατανάλωση νερού και διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας.
Πολύ μεγάλες, σταθερή τρίχες
- Σχολαστική αφαίρεση των εναποθέσεων ρύπων ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Η κεφαλή βούρτσας μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες
- Είναι εύκολη η κίνηση της κεφαλής της βούρτσας για εργονομική εργασία και άριστα αποτελέσματα.
Αντάπτορας Quick Connect
- Χάρη στο δοκιμασμένο σύστημα Quick Connect, η αλλαγή των εξαρτημάτων είναι εύκολη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|198 x 79 x 107
Πεδία εφαρμογής
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ποδήλατα
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιχνίδια κήπου