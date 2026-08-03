DB 24 Dirt blaster
Το περιστροφικό ακροφύσιο για το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης KHB και το OC 6-18 Outdoor Cleaner απομακρύνει αποτελεσματικά και δυναμικά τους επίμονους ρύπους. Είναι επίσης ιδανικό για τον καθαρισμό στενών χώρων.
Καθαρή απόδοση: Με την περιστρεφόμενη ροή νερού, το περιστροφικό ακροφύσιο DB 24 Dirt Blaster αφαιρεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά την επίμονη βρωμιά και είναι επίσης ιδανικό για τον καθαρισμό σχισμών, κενών και άλλων στενών χώρων. Ο προσαρμογέας Quick Connect καθιστά γρήγορη και εύκολη την αλλαγή σε άλλα εξαρτήματα. Το περιστροφικό ακροφύσιο είναι συμβατό με όλα τα φορητά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς KHB και με όλα τα μοντέλα OC 6-18 Outdoor Cleaner.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
- Ισχυρότερη απόδοση καθαρισμού για επίμονη βρωμιά ή σε στενούς χώρους, όπως ρωγμές και κενά.
Αντάπτορας Quick Connect
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση εξαρτημάτων.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|106 x 42 x 44
Πεδία εφαρμογής
- Μπαλκόνι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Διακοσμητικά αντικείμενα (γλάστες, κλπ.)
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Παιχνίδια κήπου
- Καλάθια και κρεβάτια για κατοικίδια
- Κάδοι απορριμμάτων
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ζάντες