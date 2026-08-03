Καθαρή απόδοση: Με την περιστρεφόμενη ροή νερού, το περιστροφικό ακροφύσιο DB 24 Dirt Blaster αφαιρεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά την επίμονη βρωμιά και είναι επίσης ιδανικό για τον καθαρισμό σχισμών, κενών και άλλων στενών χώρων. Ο προσαρμογέας Quick Connect καθιστά γρήγορη και εύκολη την αλλαγή σε άλλα εξαρτήματα. Το περιστροφικό ακροφύσιο είναι συμβατό με όλα τα φορητά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς KHB και με όλα τα μοντέλα OC 6-18 Outdoor Cleaner.