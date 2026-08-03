Η κάνη μεταβλητού ψεκασμού VJ 24 Handheld με ρυθμιζόμενη άρθρωση 360° μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα δυσπρόσιτα σημεία. Το ενσωματωμένο επίπεδο ακροφύσιο δέσμης απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους και ο προσαρμογέας Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη εναλλαγή σε άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, μόνο με το ένα χέρι. Το VJ 24 Handheld είναι συμβατό με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Η προέκτασης κάνης χειρός χρειάζεται επίσης για τον καθαρισμό.