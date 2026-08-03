Κάνη μεταβλητού ψεκασμού με ρυθμιζόμενη άρθρωση 360 VJ24
Κάνη μεταβλητού ψεκασμού με ρυθμιζόμενη άρθρωση 360°: το VJ 24 Handheld για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
Η κάνη μεταβλητού ψεκασμού VJ 24 Handheld με ρυθμιζόμενη άρθρωση 360° μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα δυσπρόσιτα σημεία. Το ενσωματωμένο επίπεδο ακροφύσιο δέσμης απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους και ο προσαρμογέας Quick Connect επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη εναλλαγή σε άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός, μόνο με το ένα χέρι. Το VJ 24 Handheld είναι συμβατό με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher. Η προέκτασης κάνης χειρός χρειάζεται επίσης για τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ευέλικτος σύνδεσμος
- Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος κατά 360°.
Επίπεδη δέσμη 25°
- Σχολαστικός και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Αντάπτορας Quick Connect
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|159 x 59 x 43
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Κάδοι απορριμμάτων
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου