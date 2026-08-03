Ακροφύσιο αφρού χειρός FJ 24
Το ακροφύσιο αφρού χειρός FJ 24 για τη διανομή καθαριστικού Home & Garden με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher.
Μερικές φορές χρειάζεται κάτι παραπάνω από νερό προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Το ακροφύσιο αφρού χειρός FJ 24 για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher διευκολύνει την εκτέλεση της εργασίας. Απλά γεμίστε το δοχείο 0,3 λίτρων με το καθαριστικό Home & Garden, τοποθετήστε το ακροφύσιο αφρού στην επέκταση και ξεκινήστε. Χάρη στον αφρό, ο οποίος εξασφαλίζει τον σχολαστικό καθαρισμό, και το ακροφύσιο δέσμης, το οποίο μπορεί να περιστραφεί εφόσον χρειάζεται, όλες οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πλέον χωρίς κόπο. Η προσθήκη του απορρυπαντικού μπορεί να ελεγχθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το κίτρινο κουμπί στο ακροφύσιο. Επίσης, το επιτυχημένο σύστημα Quick Connect επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του ακροφυσίου αφρού και του σωλήνα προέκτασης που αποσυναρμολογείται με το ένα χέρι, επιτρέποντας δυνατή την εναλλαγή με άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός της Kärcher. Το ακροφύσιο αφρού FJ 24 Handheld είναι κατάλληλο για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher (ΚΗΒ 5 Battery και διαδοχικά μοντέλα), όχι όμως για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης των κατηγοριών K 2 έως Κ 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δοχείο χωρητικότητας 0,3 λίτρων
- Το δοχείο περιέχει επαρκή απορρυπαντικό για μία φόρτιση μπαταρίας.
Εύκολη η αλλαγή διαφορετικών απορρυπαντικών
- Εύκολος καθαρισμός με το συμβατό απορρυπαντικό της Kärcher.
Ισχυρός αφρός
- Ξεκούραστος καθαρισμός όλων των επιφανειών.
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
- Η στάθμη πλήρωσης του δοχείου είναι ορατή ανά πάσα στιγμή.
Ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού
- Διευκολύνει την κάθετη και οριζόντια λειτουργία.
Αντάπτορας Quick Connect
- Χάρη στο δοκιμασμένο σύστημα Quick Connect, η αλλαγή των εξαρτημάτων είναι εύκολη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|205 x 93 x 132
Πεδία εφαρμογής
- Μπαλκόνι
- Μπουκάλια με λουλούδια
- Διακοσμητικά αντικείμενα (γλάστες, κλπ.)
- Ποδήλατα
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Παιχνίδια κήπου
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Κάδοι απορριμμάτων
- Περσίδες/ρολά