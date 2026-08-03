Μερικές φορές χρειάζεται κάτι παραπάνω από νερό προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα καθαρισμού. Το ακροφύσιο αφρού χειρός FJ 24 για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher διευκολύνει την εκτέλεση της εργασίας. Απλά γεμίστε το δοχείο 0,3 λίτρων με το καθαριστικό Home & Garden, τοποθετήστε το ακροφύσιο αφρού στην επέκταση και ξεκινήστε. Χάρη στον αφρό, ο οποίος εξασφαλίζει τον σχολαστικό καθαρισμό, και το ακροφύσιο δέσμης, το οποίο μπορεί να περιστραφεί εφόσον χρειάζεται, όλες οι εργασίες καθαρισμού γίνονται πλέον χωρίς κόπο. Η προσθήκη του απορρυπαντικού μπορεί να ελεγχθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το κίτρινο κουμπί στο ακροφύσιο. Επίσης, το επιτυχημένο σύστημα Quick Connect επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του ακροφυσίου αφρού και του σωλήνα προέκτασης που αποσυναρμολογείται με το ένα χέρι, επιτρέποντας δυνατή την εναλλαγή με άλλο εξάρτημα του μηχανήματος καθαρισμού χειρός της Kärcher. Το ακροφύσιο αφρού FJ 24 Handheld είναι κατάλληλο για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher (ΚΗΒ 5 Battery και διαδοχικά μοντέλα), όχι όμως για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης των κατηγοριών K 2 έως Κ 7.