Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 μέτρων μπορεί να αντλήσει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. Ο σωλήνας είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, πράγμα που τον καθιστά ιδανικό για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher.