Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης SH 5 Handheld

Ο ευέλικτος, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 μέτρων για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher μπορεί να αντλήσει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 μέτρων μπορεί να αντλήσει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. Ο σωλήνας είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, πράγμα που τον καθιστά ιδανικό για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή αναρρόφηση
  • Γρήγορη άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές, εναλλακτική παροχή νερού για ασύρματα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης χειρός.
Δυνατότητα μεταφοράς
  • Δεν χρειάζεται σύνδεση νερού. Το ασύρματο μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης χειρός είναι ιδανικό για φορητή χρήση.
Ευέλικτο και εύχρηστο
  • Ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται και αποθηκεύεται εύκολα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 x 250 x 60
Πεδία εφαρμογής
  • Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.