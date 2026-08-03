Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης SH 5 Handheld
Ο ευέλικτος, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μήκους 5 μέτρων για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher μπορεί να αντλήσει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 5 μέτρων μπορεί να αντλήσει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού. Ο σωλήνας είναι εξαιρετικά εύκαμπτος, πράγμα που τον καθιστά ιδανικό για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή αναρρόφηση
- Γρήγορη άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές, εναλλακτική παροχή νερού για ασύρματα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης χειρός.
Δυνατότητα μεταφοράς
- Δεν χρειάζεται σύνδεση νερού. Το ασύρματο μηχάνημα πλύσης υψηλής πίεσης χειρός είναι ιδανικό για φορητή χρήση.
Ευέλικτο και εύχρηστο
- Ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται και αποθηκεύεται εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 250 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.