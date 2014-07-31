50% πιο γρήγορο σιδέρωμα

Με το σύστημα σιδερώματος ατμού της Kärcher, μπορείς να μειώσεΙς το χρόνο σιδερώματος στο μισό! Η σιδερώστρα της Kärcher έχει λειτουργία αναρρόφησης ατμού και φουσκώματος. Η αναρρόφηση ατμού κρατά τα ρούχα σταθερά όσο αναρροφάται η υγρασία. Με τη λειτουργία αναρρόφησης, η επιφάνεια σιδερώματος μπορεί να φουσκώσει σαν μπαλόνι. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται ζάρες, ακόμα και στα ευαίσθητα υφάσματα.

Ο σταθμός σιδερώματος SI 4 EasyFix Iron για βολικό σιδέρωμα και καθαρισμό χωρίς διακοπές χάρη στο ατμοσίδερο και το δοχείο νερού που ξαναγεμίζει άμεσα!