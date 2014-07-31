ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΤΗΣ KÄRCHER!
Σιδέρωμα και καθαρισμός με ατμό την ίδια στιγμή. Ατμός για σιδέρωμα και καθαρισμό στο σπίτι. Το ατμοσύστημα με λειτουργία σιδερώματος συνδυάζει και τις δύο λειτουργίες!
50% πιο γρήγορο σιδέρωμα
Με το σύστημα σιδερώματος ατμού της Kärcher, μπορείς να μειώσεΙς το χρόνο σιδερώματος στο μισό! Η σιδερώστρα της Kärcher έχει λειτουργία αναρρόφησης ατμού και φουσκώματος. Η αναρρόφηση ατμού κρατά τα ρούχα σταθερά όσο αναρροφάται η υγρασία. Με τη λειτουργία αναρρόφησης, η επιφάνεια σιδερώματος μπορεί να φουσκώσει σαν μπαλόνι. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούνται ζάρες, ακόμα και στα ευαίσθητα υφάσματα.
Ο σταθμός σιδερώματος SI 4 EasyFix Iron για βολικό σιδέρωμα και καθαρισμό χωρίς διακοπές χάρη στο ατμοσίδερο και το δοχείο νερού που ξαναγεμίζει άμεσα!
Συμβουλές για βέλτιστο σιδέρωμα
- Όταν σιδερώνεις με ατμό, ρύθμισε το σίδερο ατμού στη μέγιστη θερμοκρασία. Η συνεχής απελευθέρωση ατμού δεν επιτρέπει να ζεσταθούν πολύ τα ρούχα, είτε είναι βαμβακερά, μεταξωτά ή λινά.
- Η αντικολλητική πλάκα είναι ειδικό εξάρτημα: δεν κάνει γυαλάδες σε ευαίσθητα και σκούρα υλικά (π.χ. λινά). Δεν χρειάζεται πια να σιδερώνεις από την ανάποδη τις μπλούζες με στάμπες.
- Ο ατμός έχει τόσο μεγάλη πίεση που ακόμα και τα χοντρά τζιν χρειάζονται σιδέρωμα μόνο από τη μία πλευρά. Γλίστρηστε το σίδερο ατμού πάνω στο ύφασμα ασκώντας λίγη πίεση και η πίεση του ατμού θα κάνει τα υπόλοιπα.
Σταθμός σιδερώματος με ατμό
Πραγματικά πολυμορφικός: σιδέρωμα και καθαρισμός με ατμό σε μια συσκευή.
Σίδερο με πεπιεσμένο ατμό
Υψηλής ποιότητας σίδερο με πεπιεσμένο ατμό με χαμηλής αντίστασης ανοξείδωτη πλάκα σε όμορφο κίτρινο και μαύρο χρώμα.
Αντικολλητική πλάκα
Αντικολλητική πλάκα για το σίδερο με πεπιεσμένο ατμό.