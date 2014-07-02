Αντικολλητική πλάκα για το I 6006
Αντικολλητική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα με το ατμοσίδερο I 6006, Κατάλληλο για σιδέρωμα ευαίσθητων υφασμάτων.
Άψογα αποτελέσματα σιδερώματος, από μπλούζες με στάμπες μέχρι ακριβές δαντέλες. Αντικολλητική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα για το ατμοσίδερο I 6006, η οποία φροντίζει τα ρούχα σας και έτσι έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Η πλάκα Teflon είναι ιδανική για το σιδέρωμα ευαίσθητων υφασμάτων, όπως μετάξι, λινά, μαύρα ρούχα, δαντέλες και πουκάμισα με στάμπες ώστε να φαίνονται πάντα σαν καινούργια. Η τέλεια λύση για ξένοιαστο σιδέρωμα χωρίς γυαλάδες ή σημάδια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξοδοι ατμού στη βάση
- Βέλτιστη κατανομή ατμού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|285 x 135 x 19