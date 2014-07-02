Άψογα αποτελέσματα σιδερώματος, από μπλούζες με στάμπες μέχρι ακριβές δαντέλες. Αντικολλητική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα για το ατμοσίδερο I 6006, η οποία φροντίζει τα ρούχα σας και έτσι έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Η πλάκα Teflon είναι ιδανική για το σιδέρωμα ευαίσθητων υφασμάτων, όπως μετάξι, λινά, μαύρα ρούχα, δαντέλες και πουκάμισα με στάμπες ώστε να φαίνονται πάντα σαν καινούργια. Η τέλεια λύση για ξένοιαστο σιδέρωμα χωρίς γυαλάδες ή σημάδια.