Υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο, με πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα σε κίτρινο/μαύρο χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τον ατμοκαθαριστή Kärcher. Η διαρκής πίεση του ατμού κάνει το σιδέρωμα εύκολο και μειώνει τον χρόνο κατά το ήμισυ. Η ανώτερη τεχνολογία ατμού και η πλάκα για εύκολο σιδέρωμα κάνει παιχνιδάκι το σιδέρωμα ακόμα και των πιο δύσκολων υφασμάτων. Το ατμοσίδερο Kärcher έχει λειτουργία διαρκούς ατμού καθώς και λειτουργία ατμού ανά διαστήματα.