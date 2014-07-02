Ατμοσίδερο I 6006
Υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο, με πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα σε κίτρινο / μαύρο χρώμα.
Υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο, με πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο σιδέρωμα σε κίτρινο/μαύρο χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τον ατμοκαθαριστή Kärcher. Η διαρκής πίεση του ατμού κάνει το σιδέρωμα εύκολο και μειώνει τον χρόνο κατά το ήμισυ. Η ανώτερη τεχνολογία ατμού και η πλάκα για εύκολο σιδέρωμα κάνει παιχνιδάκι το σιδέρωμα ακόμα και των πιο δύσκολων υφασμάτων. Το ατμοσίδερο Kärcher έχει λειτουργία διαρκούς ατμού καθώς και λειτουργία ατμού ανά διαστήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οπές εξόδου ατμού κατανεμημένες σε όλη την επιφάνεια σιδερώματος
- Ομοιόμορφη παραγωγή ατμού σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Ρύθμιση συνεχούς ατμού
- Συνεχής παραγωγή ατμού για εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα μεγάλων υφασμάτων, όπως τραπεζομάντιλων, σεντονιών κ.λπ.
Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Το ατμοσιδέρο γλιστράει εύκολα.
Ομοιόμορφη παραγωγή ατμού
- Μειώνει τον χρόνο σιδερώματος στο μισό.
Παραγωγή ατμού ανά διαστήματα
- Για στοχευμένη παραγωγή ατμού.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σιδέρωμα διάφορων υφασμάτων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|297 x 147 x 180
Πεδία εφαρμογής
- Όλα τα ρούχα που είναι κατάλληλα για σιδέρωμα