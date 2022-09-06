Πού πρέπει να πλένεις και να καθαρίζεις ένα αυτοκινούμενο όχημα ή ένα τροχόσπιτο;

Όταν θέλεις να καθαρίσεις ένα αυτοκινούμενο όχημα ή ένα τροχόσπιτο, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάσεις είναι η τοποθεσία στην οποία θα το πλύνεις. Το πλύσιμο δεν μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε επιθυμείς, ίσως ούτε και στον ιδιωτικό σου χώρο. Αυτό συμβαίνει επειδή επιβλαβή χημικά προϊόντα καθαρισμού θα μπορούσαν να καταλήξουν στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία το πλύσιμο του οχήματος στον ιδιωτικό σου χώρο απαγορεύεται. Για να είσαι απολύτως σίγουρος ότι ενεργείς σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνιστάται να προχωράς στον καθαρισμό του αυτοκινούμενου οχήματος ή του τροχόσπιτου σε ειδικό πλυντήριο αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερα κατάλληλοι είναι οι ειδικοί χώροι πλυσίματος με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για αυτοκινούμενα οχήματα, όπως τα Clean Park της Kärcher, όπου μπορείς εύκολα να πλύνεις το τροχόσπιτό σου μόνος σου. Τα πλυντήρια αυτοκινήτων για μεγάλα οχήματα είναι πιο ευρύχωρα και το ύψος τους φτάνει τα 2 μέτρα, έτσι ώστε το τροχόσπιτό σου να χωράει κάτω από το υπόστεγο. Οι βούρτσες που χρησιμοποιούνται σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων πρέπει πάντα να ελέγχονται ως προς την καθαριότητά τους και να ξεπλένονται με λίγο νερό πριν από τη χρήση, επειδή η παρουσία μικρών σωματιδίων ρύπων σε αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν γρατσουνιές στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων που δεν επιθυμούν να πλύνουν μόνοι τους το όχημά τους, μια επιλογή είναι τα πλυντήρια αυτοκινήτων για φορτηγά και λεωφορεία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξακριβώσεις εκ των προτέρων κατά πόσο η εγκατάσταση είναι κατάλληλη και για τροχόσπιτα. Είναι επίσης σημαντικό να διαβάσεις τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής, επειδή δεν είναι όλα τα οχήματα κατάλληλα για πλύσιμο σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Ειδικά τα παράθυρα, τα στεγανοποιητικά λάστιχα και η κατασκευή της οροφής μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα.