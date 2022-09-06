ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟΥ
Για πολλούς, τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα οχήματα αποτελούν την επιτομή της ελευθερίας. Χάρη σε αυτά, μπορεί κανείς να έχει πάντα μια στέγη πάνω από το κεφάλι του όταν είναι διακοπές και να κινείται με απόλυτη ευελιξία. Όπως συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα, τα αυτοκινούμενα οχήματα και τα τροχόσπιτα χρειάζονται τακτικό καθαρισμό, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Εξάλλου, η σκόνη, η βροχή, τα φύλλα, τα έντομα και οι λοιποί ρύποι, καθώς επίσης και οι καθημερινές δραστηριότητες, αφήνουν το σημάδι τους στον χώρο που ζούμε. Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές και μυστικά για τον καθαρισμό του τροχόσπιτου ή του αυτοκινούμενου οχήματος.
Γιατί είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του αυτοκινούμενο οχήματος και του τροχόσπιτου;
Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καθαρίζεις το αυτοκινούμενο όχημα ή το τροχόσπιτό σας είναι προφανής. Καταρχάς, είναι θέμα αισθητικής και υγιεινής, ιδίως όταν πρόκειται για το εσωτερικό του. Από την άλλη πλευρά, ο καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών ενός τροχόσπιτου καθιστά το όχημα πιο ασφαλές όταν βρίσκεται στον δρόμο, καθώς οι λερωμένοι καθρέφτες και τα παρμπρίζ μπορούν να περιορίσουν την ορατότητα και να σε θέσουν σε κίνδυνο. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας του οχήματος. Για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να υποβάλλεις το τροχόσπιτό σου σε σχολαστικό καθαρισμό τουλάχιστον μία και ιδανικά δύο φορές τον χρόνο. Κατά προτίμηση το φθινόπωρο, όταν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σταθμεύουν τα τροχόσπιτά τους για τον χειμώνα, και μια ακόμα φορά την άνοιξη, πριν βγεις και πάλι στον δρόμο. Επίσης, συνιστάται ο καθαρισμός κάθε ίχνους από τις τελευταίες σου διακοπές, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του τροχόσπιτου, ιδιαίτερα μετά από πολυήμερα ταξίδια. Από την άλλη πλευρά, τα παράθυρα και οι καθρέφτες θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από κάθε ταξίδι, εφόσον είναι λερωμένα.
Πού πρέπει να πλένεις και να καθαρίζεις ένα αυτοκινούμενο όχημα ή ένα τροχόσπιτο;
Όταν θέλεις να καθαρίσεις ένα αυτοκινούμενο όχημα ή ένα τροχόσπιτο, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάσεις είναι η τοποθεσία στην οποία θα το πλύνεις. Το πλύσιμο δεν μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε επιθυμείς, ίσως ούτε και στον ιδιωτικό σου χώρο. Αυτό συμβαίνει επειδή επιβλαβή χημικά προϊόντα καθαρισμού θα μπορούσαν να καταλήξουν στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία το πλύσιμο του οχήματος στον ιδιωτικό σου χώρο απαγορεύεται. Για να είσαι απολύτως σίγουρος ότι ενεργείς σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνιστάται να προχωράς στον καθαρισμό του αυτοκινούμενου οχήματος ή του τροχόσπιτου σε ειδικό πλυντήριο αυτοκινήτων.
Ιδιαίτερα κατάλληλοι είναι οι ειδικοί χώροι πλυσίματος με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης για αυτοκινούμενα οχήματα, όπως τα Clean Park της Kärcher, όπου μπορείς εύκολα να πλύνεις το τροχόσπιτό σου μόνος σου. Τα πλυντήρια αυτοκινήτων για μεγάλα οχήματα είναι πιο ευρύχωρα και το ύψος τους φτάνει τα 2 μέτρα, έτσι ώστε το τροχόσπιτό σου να χωράει κάτω από το υπόστεγο. Οι βούρτσες που χρησιμοποιούνται σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων πρέπει πάντα να ελέγχονται ως προς την καθαριότητά τους και να ξεπλένονται με λίγο νερό πριν από τη χρήση, επειδή η παρουσία μικρών σωματιδίων ρύπων σε αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν γρατσουνιές στις ευαίσθητες επιφάνειες.
Για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων που δεν επιθυμούν να πλύνουν μόνοι τους το όχημά τους, μια επιλογή είναι τα πλυντήρια αυτοκινήτων για φορτηγά και λεωφορεία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξακριβώσεις εκ των προτέρων κατά πόσο η εγκατάσταση είναι κατάλληλη και για τροχόσπιτα. Είναι επίσης σημαντικό να διαβάσεις τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής, επειδή δεν είναι όλα τα οχήματα κατάλληλα για πλύσιμο σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Ειδικά τα παράθυρα, τα στεγανοποιητικά λάστιχα και η κατασκευή της οροφής μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα.
Καθαρισμός τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων οχημάτων αναλυτικά
Κατά τον καθαρισμό των αυτοκινούμενων οχημάτων και των τροχόσπιτων, θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη τόσο το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης και της τέντας, όσο και το εσωτερικό μέρος, αλλά και τα δοχεία νερού. Ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές, θα μπορέσεις να πραγματοποιήσεις μόνος σου τον καθαρισμό γρήγορα και εύκολα.
Εξωτερικός καθαρισμός τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων οχημάτων
Εφόσον ο καιρός είναι ευνοϊκός και έχεις βρει ένα κατάλληλο μέρος για τον καθαρισμό του αυτοκινούμενου οχήματος ή του τροχόσπιτου, είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις. Κατά τον εξωτερικό καθαρισμό, θα πρέπει να ξεκινάς από την οροφή, στη συνέχεια να προχωράς στα πλαϊνά μέρη και τέλος στις ζάντες. Τα πλαϊνά μέρη του τροχόσπιτου πρέπει πάντα να καθαρίζονται με κατεύθυνση από κάτω προς τα επάνω. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εύκολο να διακρίνεις τα σημεία που έχουν ήδη καθαριστεί, ιδίως όταν χρησιμοποιείς προϊόντα καθαρισμού.
Για τον καθαρισμό του αυτοκινούμενου οχήματος ή του τροχόσπιτου, μπορείς να καταφύγεις στα εξής εργαλεία:
- Σαμπουάν αυτοκινήτου, αφρός καθαρισμού ή ειδικά προϊόντα καθαρισμού για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα οχήματα (σημείωση: τα εν λόγω προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν διαβρωτικούς παράγοντες, καθώς αυτοί ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στις εξωτερικές επιφάνειες)
- Προϊόν αφαίρεσης εντόμων
- Καθαριστικό και βούρτσα πλύσης ζαντών
- Καθαριστικό τζαμιών αυτοκινήτου και προϊόν καθαρισμού για ακρυλικές επιφάνειες εφόσον απαιτείται
- Βούρτσα πλύσης και πλυστικό μηχάνημα ή λάστιχο κήπου
- Εφόσον απαιτείται, τηλεσκοπικός σωλήνας ψεκασμού
- Ζεστό νερό
- Σφουγγάρι ή πανί
- Πανί μικροϊνών
- Απολυμαντικό
- Απολυμαντικό προϊόν
- Προϊόν αφαίρεσης αλάτων
Ο πιο γρήγορος τρόπος να καθαρίσεις το εξωτερικό του τροχόσπιτου είναι χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα και σαμπουάν αυτοκινήτου. Εάν επιθυμείς να καθαρίσεις την οροφή με το πλυστικό μηχάνημα, δεν πρέπει να στέκεσαι επάνω σε αυτή ή να εκτελείς την εργασία ενώ βρίσκεσαι πάνω σε μια σκάλα. Η σκάλα είναι επικίνδυνο να ανατραπεί εξαιτίας της ισχυρής δέσμης νερού. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να εκτελέσεις την εργασία από το έδαφος χρησιμοποιώντας έναν τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού. Ορισμένα πλυντήρια διαθέτουν επίσης ικριώματα, τα οποία επιτρέπουν τον καθαρισμό οχημάτων μεγάλου ύψους με ασφάλεια. Κατά τον καθαρισμό με πλυστικό μηχάνημα, είναι επίσης σημαντικό να προχωράς προσεκτικά και να χρησιμοποιείς την λιγότερο ισχυρή δέσμη νερού. Θα πρέπει επίσης να τηρείς απόσταση 30 εκατοστών. Τα διακοσμητικά μέρη, τα πλέγματα εξαερισμού και τα στεγανοποιητικά λάστιχα θα πρέπει να καθαρίζονται ξεχωριστά. Για να προστατέψεις τους αεραγωγούς του ψυγείου, συνιστάται η τοποθέτηση των χειμερινών καλυμμάτων πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.
Εάν το μόνο που έχεις στη διάθεσή σου είναι μια σκάλα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αφρό καθαρισμού. Βρέξε την οροφή και τα πλαϊνά με τον αφρό καθαρισμού χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα πλύσης και έπειτα ξέπλυνε με ένα λάστιχο. Οι τσιμούχες καλό είναι να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν και αντ’ αυτού να υποβάλλονται σε επεξεργασία με γλυκερίνη ή ταλκ.
Για τον καθαρισμό των παραθύρων του οχήματός σου, συνιστάται η χρήση ενός καθαριστικού τζαμιών αυτοκινήτου. Απλά ψέκασε το προϊόν και άπλωσέ το με τη βοήθεια ενός καθαρού πανιού μικροϊνών. Τα παράθυρα των χώρων διαβίωσης είναι συνήθως κατασκευασμένα από ακρυλικό ή πλαστικό. Για τον καθαρισμό τους κυκλοφορούν στο εμπόριο ειδικά καθαριστικά προϊόντα για χρήση σε ακρυλικές επιφάνειες. Ωστόσο, μπορούν επίσης να καθαριστούν με προϊόντα καθαρισμού που έχουν ως βάση το ξίδι. Για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου είδους παραθύρων δεν πρέπει να χρησιμοποιείς βούρτσα, καθώς αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει γρατσουνιές. Για ένα αποτέλεσμα χωρίς γραμμές, μπορείς να ξεπλύνεις τα παράθυρα με νερό μετά τον καθαρισμό και στη συνέχεια να τα σκουπίσεις χρησιμοποιώντας δέρμα σαμουά ή μια συνηθισμένη πετσέτα κουζίνας.
Συμβουλή
Σε περίπτωση που υπολείμματα εντόμων έχουν κολλήσει στα παράθυρα, τους προβολείς ή την οροφή του τροχόσπιτου, οι περιοχές αυτές μπορούν να καθαριστούν με ένα προϊόν αφαίρεσης εντόμων και στη συνέχεια να ξεπλυθούν με ένα πλυστικό μηχάνημα ή ένα λάστιχο.
Οι θόλοι των τροχών και οι ζάντες μπορούν επίσης να καθαρίζονται με το πλυστικό μηχάνημα. Για να καθαρίσεις δυσπρόσιτα σημεία, όπως για παράδειγμα τους θόλους των τροχών, μπορείς να συνδέσεις έναν μεταβλητό σωλήνα ψεκασμού με σύνδεσμο 360 μοιρών στο πλυστικό μηχάνημα. Για να καθαρίσετις τις ζάντες, συνιστάται η χρήση ενός καθαριστικού ζαντών. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μείγμα που αποτελείται από χλιαρό νερό και λίγο ξίδι. Για επίμονους ρύπους, μια βούρτσα πλύσης τροχών μπορεί να σε βοηθήσει να καθαρίσεις τα σημεία ανάμεσα στα κενά.
Συμβουλή
Είναι λογικό να επιλέγεις τις ημέρες με ξηρό καιρό για τον καθαρισμό του τροχόσπιτου ή του αυτοκινούμενου οχήματός σας. Ωστόσο, η υπερβολική ηλιοφάνεια θα πρέπει να αποφεύγεται, διαφορετικά τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιείς θα στεγνώνουν εξαιρετικά γρήγορα, προκαλώντας την εμφάνιση αντιαισθητικών λεκέδων. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να καθαρίζεις εντελώς τη μία πλευρά του αυτοκινούμενου οχήματος ή του τροχόσπιτου προτού προχωρήσεις στην επόμενη.
Καθαρισμός του δοχείου νερού και της σκηνής
Τα δοχεία νερού που διαθέτει το αυτοκινούμενο όχημα ή το τροχόσπιτο φιλοξενούν μικροοργανισμούς. Το σύστημα νερού θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να απομακρύνονται όχι μόνο τα άλατα, αλλά και η βιομεμβράνη που σχηματίζεται με την πάροδο του χρόνο, στην οποία εγκαθίστανται βακτήρια. Εμφανίζεται με τη μορφή ενός γλοιώδους στρώματος που σχηματίζεται στα τοιχώματα του δοχείου και αποχρωματισμού στους σωλήνες. Ως εκ τούτου, τα δοχεία νερού θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθαρισμό τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, αλλά ιδανικά πριν και μετά την περίοδο χρήσης του οχήματος. Πρώτα αποστείρωσε, έπειτα απολύμανε και χρησιμοποιήσε ένα προϊόν αφαίρεσης αλάτων και στη συνέχεια ξέπλυνε σχολαστικά το δοχείο νερού, ακολουθώντας τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος.
Εσωτερικός καθαρισμός αυτοκινούμενων οχημάτων και τροχόσπιτων
Μόλις ολοκληρώσεις τον σχολαστικό καθαρισμό του εξωτερικού μέρους, μπορείς να στρέψεις την προσοχή σου στο εσωτερικό του οχήματος. Πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό στο εσωτερικό του τροχόσπιτου, θα πρέπει να απομακρύνεις όλα τα φορητά αντικείμενα και με την ευκαιρία, εφόσον είναι απαραίτητο, να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα που πλέον δεν χρειάζεσαι. Χρησιμοποίησετα εξής για τον καθαρισμό:
- Χλιαρό νερό
- Σφουγγάρι και πανί
- Καθαριστικό οικιακής χρήσης
- Σκούπα αναρρόφησης ή σκούπα ξηρής/υγρής αναρρόφησης
- Ατμοκαθαριστή
Εάν είναι απαραίτητο, ηλεκτρική σκούπα για χαλιά ή καθαριστικό για αφαίρεση λεκέδων
Γενικότερα, όταν καθαρίζεις το εσωτερικό, η χρήση του νερού πρέπει να γίνεται με φειδώ, επειδή η υγρασία μπορεί γρήγορα να οδηγήσει στην εμφάνιση μούχλας στο τροχόσπιτο εξαιτίας του σχεδιασμού του προκαλώντας, στη χειρότερη περίπτωση, φθορές στον σκελετό. Τα υπολείμματα νερού πρέπει πάντα να καθαρίζονται. Κάτι άλλο που βοηθάει είναι να καθαρίζεις έχοντας τα παράθυρα ανοιχτά, έτσι ώστε η υγρασία που δημιουργείται από τις εργασίες καθαρισμού να μπορεί να διαφύγει.
Για να καθαρίσεις τις ταπετσαρίες, τα στρώματα και τα χαλιά, σάρωσέ τα με μια συμβατική ηλεκτρική σκούπα ή με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης και έπειτα άφησέ τα να στεγνώσουν σε εξωτερικό χώρο ενώ συνεχίζεις τον καθαρισμό. Για πιο επίμονους ρύπους ή λεκέδες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μηχάνημα καθαρισμού χαλιών. Εναλλακτικά, μπορείς να καθαρίσεις τους λεκέδες σε στοχευμένα σημεία χρησιμοποιώντας ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού.
Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των παραθύρων, ακολούθησε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Και πάλι, λάβε υπόψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται διαφορετικά προϊόντα για τον καθαρισμό γυάλινων και πλαστικών παραθύρων.
Στη συνέχεια σκούπισε σχολαστικά ολόκληρο το εσωτερικό με την ηλεκτρική σκούπα. Εκτός από το δάπεδο, θα πρέπει επίσης να καθαρίσεις τα ντουλάπια και τους αποθηκευτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποσκευών και των συρταριών. Έπειτα σκούπισε τις επιφάνειες με ένα βρεγμένο πανί. Προαιρετικά, μπορείς να προσθέσεις στο νερό ένα ήπιο προϊόν καθαρισμού γενικής χρήσης. Να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη χρήση των αφρών καθαρισμού, καθώς αυτοί ενδέχεται να περιέχουν διαλύτες που μπορούν να προκαλέσουν φθορές σε ορισμένες επιφάνειες.
Στη συνέχεια είναι η σειρά του ψυγείου. Ξεκίνα βγάζοντας όλα τα ράφια και πλύνε τα χρησιμοποιώντας υγρό πιάτων και ζεστό νερό. Έπειτα χρησιμοποίησε ένα καθαρό πανί και σκούπισε το πίσω τοίχωμα του ψυγείου. Για να αποτρέψεις τον σχηματισμό μούχλας, θα πρέπει να αφήνεις την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή όταν αυτό δεν είναι σε χρήση, όπως κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Τέλος, αφιέρωσε λίγο χρόνο στον πάγκο της κουζίνας και την ηλεκτρική κουζίνα. Εάν ανασηκώσεις τη σχάρα και τα καλύμματα των εστιών της κουζίνας γκαζιού, αναμφίβολα θα παρατηρήσεις συσσωρευμένους ρύπους, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα με λίγο καθαριστικό και ζεστό νερό. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων αλάτων από τον χώρο της κουζίνας μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξίδι, το ίδιο και για τις φραγμένες αποχετεύσεις. Οι στερεοποιημένοι λεκέδες και τα υπολείμματα λίπους πάνω και γύρω από τις μαγειρικές εστίες μπορούν επίσης να αφαιρεθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά με έναν ατμοκαθαριστή.
Συμβουλή
Εάν το αυτοκινούμενο όχημα ή το τροχόσπιτο δεν μετακινείται κατά τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ένας αφυγραντήρας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η συσσώρευση υγρασίας.