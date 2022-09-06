Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να καθαρίσεις τον εξοπλισμό κατασκήνωσης όταν βρίσκεσαι εν κινήσει;

Ο εξοπλισμός κατασκήνωσης αναπόφευκτα θα λερωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι απαραίτητο να σε πιάσει ξαφνική βροχή σε ένα ταξίδι πεζοπορίας για να καταλήξεις με τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό κατασκήνωσης λασπωμένα και βρώμικα. Αυτό συμβαίνει απλά με την καθημερινή χρήση. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείς στην κατασκήνωση, όπως επίσης οι πτυσσόμενες καρέκλες και τα ποδήλατα, πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση. Και όσοι περνούν τις διακοπές τους κοντά στη θάλασσα και αγαπούν το σερφ γνωρίζουν ότι οι στολές και οι σανίδες πρέπει να ξεπλένονται από τα υπολείμματα αλμυρού νερού και την άμμο αμέσως μετά τη χρήση τους, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει για όλα τα εξαρτήματα κατασκήνωσης. Συνιστάται ο καθαρισμός και το πλύσιμό τους αμέσως μετά από κάθε χρήση, αντί να περιμένεις μέχρι την επόμενη. Να φυλάσσεις πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και τα προϊόντα συντήρησης στο ίδιο σημείο, έτσι ώστε να τα βρίσκεις εύκολα όταν τα χρειάζεσαι. Όταν κατασκηνώνεις, θα πρέπει να έχεις μια βούρτσα, σφουγγάρια, κουβά, ποτιστήρι, λάστιχο, μια σκούπα καθώς επίσης και ένα υγρό πιάτων και πιθανώς άλλα προϊόντα καθαρισμού έτοιμα για χρήση.