ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CAMPING
Πάρε την οικογένεια και το κατοικίδιό σου και εξερεύνησε την ύπαιθρο με το τροχόσπιτό σου! Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μια σύντομη απόδραση για το σαββατοκύριακο ή για προσεκτικά προγραμματισμένες διακοπές, η επόμενη περιπέτεια στην ύπαιθρο είναι σίγουρο ότι σε περιμένει. Για να είναι όλα τόσο καθαρά όσο και στο σπίτι σου, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός κατασκήνωσης πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Παρακάτω ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να καθαρίσεις τον εξοπλισμό κατασκήνωσης, τα μποτάκια πεζοπορίας, το ποδήλατό σας κλπ.in.
Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να καθαρίσεις τον εξοπλισμό κατασκήνωσης όταν βρίσκεσαι εν κινήσει;
Ο εξοπλισμός κατασκήνωσης αναπόφευκτα θα λερωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι απαραίτητο να σε πιάσει ξαφνική βροχή σε ένα ταξίδι πεζοπορίας για να καταλήξεις με τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό κατασκήνωσης λασπωμένα και βρώμικα. Αυτό συμβαίνει απλά με την καθημερινή χρήση. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιείς στην κατασκήνωση, όπως επίσης οι πτυσσόμενες καρέκλες και τα ποδήλατα, πρέπει να καθαρίζονται μετά τη χρήση. Και όσοι περνούν τις διακοπές τους κοντά στη θάλασσα και αγαπούν το σερφ γνωρίζουν ότι οι στολές και οι σανίδες πρέπει να ξεπλένονται από τα υπολείμματα αλμυρού νερού και την άμμο αμέσως μετά τη χρήση τους, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ο συγκεκριμένος κανόνας ισχύει για όλα τα εξαρτήματα κατασκήνωσης. Συνιστάται ο καθαρισμός και το πλύσιμό τους αμέσως μετά από κάθε χρήση, αντί να περιμένεις μέχρι την επόμενη. Να φυλάσσεις πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και τα προϊόντα συντήρησης στο ίδιο σημείο, έτσι ώστε να τα βρίσκεις εύκολα όταν τα χρειάζεσαι. Όταν κατασκηνώνεις, θα πρέπει να έχεις μια βούρτσα, σφουγγάρια, κουβά, ποτιστήρι, λάστιχο, μια σκούπα καθώς επίσης και ένα υγρό πιάτων και πιθανώς άλλα προϊόντα καθαρισμού έτοιμα για χρήση.
Λερωμένος εξοπλισμός camping; Πώς να καθαρίσεις τη σκηνή, τα πιάτα και τις καρέκλες
Καθαρισμός της τέντας: Κάθε φορά που κατεβάζεΙς την τέντα, θα πρέπει να την τινάζεις καλά και έπειτα να την επανασυσκευάσεις με προσοχή (στεγνή). Σε περίπτωση συσσώρευσης γύρης ή μη στερεοποιημένων ρύπων στην τέντα ή τη σκηνή, μπορείς να τα απομακρύνεις προσεκτικά χρησιμοποιώντας μια μαλακή σκούπα χειρός. Η χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού θα πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να προστατεύεται η επένδυση της τέντας ή της σκηνής. Επιπλέον: Εάν καθαρίζεις την τέντα ή τη σκηνή με μεγαλύτερη συχνότητα, η αδιάβροχη επένδυσή της θα διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή οι ρύποι που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της αδιάβροχης επένδυσης. Ένας καλός τρόπος να δείτε αν η σκηνή ή η τέντα πρέπει να εμποτιστεί είναι να τη βρέξεις χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο κήπου ή έναν κουβά με νερό. Εάν το νερό συσσωρεύεται, αυτό σημαίνει ότι η σκηνή είναι ακόμα αδιάβροχη.
Πλύσιμο των σκευών: Στα περισσότερα κάμπινγκ ή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με το αυτοκίνητο συνήθως δεν έχεις την πολυτέλεια ενός πλυντηρίου πιάτων. Τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα οχήματα συχνά είναι εξοπλισμένα με δεξαμενή φρέσκου νερού και νεροχύτη, επομένως τα πιάτα, οι κατσαρόλες και τα φλιτζάνια μπορούν να πλένονται στο χέρι. Για να διατηρείς καθαρό τον εσωτερικό χώρο, συνιστάται να πλένεις τα πιάτα έξω χρησιμοποιώντας ένα μπολ με χλιαρό νερό. Για τον σκοπό αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα σφουγγάρι, μια βούρτσα και υγρό πιάτων. Φυσικά, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ένα λάστιχο, ιδίως αν υπάρχουν ξεραμένα υπολείμματα φαγητού που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Μια συμβουλή δημοφιλής στους λάτρεις της κατασκήνωσης: βράσε νερό, ανάμειξε το με λίγο κιτρικό οξύ και ρίξε το στα λερωμένα πιάτα, άφησέ τα να μουλιάσουν για μερικά λεπτά και έπειτα σκούπισέ τα προσεκτικά με ένα πανί.
Καθαρισμός των καρεκλών: Οι καρέκλες κατασκήνωσης που είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο και πλαστικό καθαρίζονται εξαιρετικά εύκολα. Συνήθως το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τις σκουπίσεις χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί και λίγο υγρό πιάτων. Για τους πιο επίμονους ρύπους, συνιστάται η χρήση ενός λάστιχου στο οποίο έχεις συνδέσει ένα πιστόλι ψεκασμού. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης στη λερωμένη επιφάνεια. Άπλωσε το καθαριστικό γενικής χρήσης είτε με ένα μπουκάλι ψεκασμού είτε εναλλακτικά χρησιμοποιώντας ένα ακροφύσιο αφρού και το πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης. Έπειτα ξέπλυνε τα πάντα με καθαρό νερό. Τέλος, σκούπισε τις καθαρές επιφάνειες σχολαστικά με ένα στεγνό πανί για να αποφύγεις τη δημιουργία αντιαισθητικών λεκέδων.
Εάν δεν επιθυμείς να αφιερώσεις άσκοπα πολύ χρόνο για τον καθαρισμό του camping εξοπλισμού, απλά χρησιμοποίησε το πλυστικό μηχάνημα. Με αυτήν τη συσκευή μπορείς να καθαρίσεις τον εξοπλισμό κατασκήνωσης γρήγορα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, εάν ταξιδεύεις και δεν υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ως έξυπνοι λάτρεις της κατασκήνωσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα μπαταριοκίνητο πλυστικό μηχάνημα σε συνδυασμό με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή ένα φορητό μηχάνημα καθαρισμού με ενσωματωμένη μπαταρία και δοχείο νερού. Χάρη σε αυτές τις φορητές λύσεις καθαρισμού, ο καθαρισμός των εξαρτημάτων κατασκήνωσης γίνεται παιχνιδάκι!
Πώς μπορεις να καθαρίζεις τα μποτάκια πεζοπορίας, το ποδήλατο και τη σανίδα του σερφ ενώ ταξιδεύεις;
Καθάρισε τα μποτάκια πεζοπορίας: Προκειμένου να διασφαλίσεις ότι θα είσαι σε θέση να απολαμβάνεις τα υψηλής ποιότητας μποτάκια πεζοπορίας σου για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να τα καθαρίζεις και να τα συντηρείς μετά από κάθε χρήση. Αρχικά απομάκρυνε τους στερεούς ρύπους. Στην περίπτωση του πολυεστέρα, συνήθως η διάλυση των ρύπων με ένα σφουγγάρι, νερό και σαπούνι είναι αρκετή. Εάν τα παπούτσια είναι δερμάτινα, συνιστάται η χρήση μιας λίγο πιο σκληρής βούρτσας. Εάν τα μποτάκια πεζοπορίας είναι εξαιρετικά λερωμένα, μπορείς να τα καθαρίσεις με ένα λάστιχο νερού ή με το φορητό πλυστικό μηχάνημα χαμηλής πίεσης, σε συνδυασμό με μια βούρτσα. Πριν προχωρήσεις στον καθαρισμό, θα πρέπει επίσης να αφαιρέσεις τα κορδόνια και τους πάτους. Έπειτα καθάρισε το εσωτερικό του παπουτσιού με νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια ξέπλυνε το εσωτερικό και, εφόσον απαιτείται, το εξωτερικό του παπουτσιού με καθαρό νερό, έως ότου αφαιρεθούν εντελώς οι ρύποι και το απορρυπαντικό. Για να στεγνώσεις τα παπούτσια σου, γέμισε τα με εφημερίδες και ιδανικά απόφυγε την τοποθέτησή τους σε σημείο όπου έχουν άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή κάτω από ένα θερμαντικό σώμα, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει το υλικό. Χρησιμοποίησε κερί παπουτσιών για να προστατέψεις τα μποτάκια πεζοπορίας και να τα διατηρήσεις σε καθαρή κατάσταση για περισσότερο καιρό.
Καθάρισε το ποδήλατό σου: Μετά από μια μεγάλη βόλτα με το ποδήλατο μέσα από δάση και χωράφια, το ποδήλατό σου είναι φυσικό να είναι λερωμένο. Για να αποτρέψεις τη σκουριά και να κρατήσεις σε καλή λειτουργική κατάσταση τα γρανάζια και τα φρένα, συνιστάται ο καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων αμέσως μετά από κάθε βόλτα. Για να το κάνεις αυτό θα χρειαστείς έναν κουβά νερό και δύο σφουγγάρια. Ξεκίνα καθαρίζοντας τον σκελετό με το ένα σφουγγάρι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα με το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψεις την επαφή κεριού ή υπολειμμάτων γράσου με τον σκελετό. Για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται η χρήση ειδικού καθαριστικού για ποδήλατα.
Μόλις ξεπλύνεις και καθαρίσεις όλα τα εξαρτήματα, πάρε έναν κουβά με νερό ή το λάστιχο του κήπου και ξέπλυνε το ποδήλατο. Είναι πολύ εύκολο χρησιμοποιώντας ένα φορητό μηχάνημα καθαρισμού. Πίσω στο σπίτι μπορείτε να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε έναν σχολαστικό καθαρισμό του ποδηλάτου, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα.
Καθάρισε τη σανίδα και τη στολή του σερφ: Μετά το κολύμπι ή το σερφ στη θάλασσα, θα πρέπει να καθαρίζεις διεξοδικά τη στολή και τη σανίδα του σερφ και να απομακρύνεις τα υπολείμματα άμμου και αλμυρού νερού, καθώς αμφότερα μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο υλικό. Ειδικά η επένδυση της στολής μπορεί να γίνει εύθραυστη εξαιτίας της παρουσίας αλατιού. Μπορείς να ψεκάσεις τη σανίδα του σερφ και τη στολή με το λάστιχο του κήπου. Ωστόσο, εάν ταξιδεύεις, αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση ενός φορητού πλυστικού μηχανήματος χαμηλής πίεσης είναι καλή ιδέα. Για να στεγνώσεις τη στολή θα πρέπει να τη γυρίσεις από την ανάποδη, αν και αυτό συμβαίνει αυτόματα όταν τη βγάζεις. Επιπλέον, μην αφήνεις ποτέ τη στολή να στεγνώσει κάτω από τον καυτό ήλιο, διαφορετικά το νεοπρένιο από το οποίο είναι φτιαγμένη ενδέχεται να καταστραφεί από τη θερμότητα και τις υπεριώδεις ακτίνες. Αναζήτησε ένα σημείο με σκιά.
Camping με τον σκύλο σου; Πώς να καθαρίσεις τον τετράποδο φίλο σου
Οι μεγάλες βόλτες είναι για τους περισσότερους σκύλους η αγαπημένη τους δραστηριότητα. Οι πατούσες και το τρίχωμά τους λερώνονται εν τω μεταξύ, ωστόσο αυτό δεν τους ενοχλεί. Μετά τη βόλτα, οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να καθαρίζουν τις πατούσες τους και, αν είναι απαραίτητο, και το τρίχωμά τους, έτσι ώστε να μην λερώνουν το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου ή το εσωτερικό του τροχόσπιτου. Συνήθως οι ρύποι συσσωρεύονται κυρίως κάτω από τις πατούσες. Μπορείς να τους καθαρίζεις με ήπιο τρόπο, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα λίγο ζεστό νερό και μια μαλακή βούρτσα.
Συμβουλή
Με το προαιρετικό κιτ εξαρτημάτων για κατοικίδια που χρησιμοποιείται με το φορητό μηχάνημα καθαρισμού, είσαι κατάλληλα εξοπλισμένος για να καθαρίζεις τον αγαπημένο σου τετράποδο φίλο, ακόμα κι όταν ταξιδεύεις. Περιέχει ένα κωνικό ακροφύσιο ειδικά σχεδιασμένο για σκύλους με ευχάριστη, μαλακή δέσμη καταιονισμού, την οποία μπορείς να χρησιμοποιείς για να καθαρίζεις το τρίχωμα και τις πατούσες. Ακόμα, το σετ περιλαμβάνει μια βούρτσα καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από το τρίχωμα του ζώου και μια εξαιρετικά απορροφητική πετσέτα μικροϊνών για το στέγνωμα.