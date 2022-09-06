ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο καθαρισμός των υδρορροών αποτελεί μία από τις πιο δυσάρεστες εργασίες. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι υδρορροές και οι κάθετοι σωλήνες φράξουν και το νερό της βροχής δεν αποστραγγίζεται σωστά, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να καθαρίσεις τις υδρορροές και να απομακρύνεις τα πεσμένα φύλλα και τους ρύπους. Διαφορετικά, κατά τη διάρκεια της επόμενης βροχόπτωσης, η υδρορροή θα μπορούσε να υπερχειλίσει, προκαλώντας ζημιά στη στέγη, τις προσόψεις ή τη βεράντα. Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος να καθαρίσεις μια υδρορροή γρήγορα, αποτελεσματικά και κυρίως με ασφάλεια; Ακολουθούν πρακτικές συμβουλές για τον καθαρισμό των υδρορροών και των σωληνώσεων της στέγης.
Τι πρέπει να έχεις υπόψιν
Πριν από τον καθαρισμό της υδρορροής, λάβε υπόψη τα εξής: Πότε και πόσο συχνά συνιστάται ο καθαρισμός της υδρορροής; Ποια είναι τα πιο κατάλληλα εργαλεία για τον καθαρισμό της υδρορροής; Ποιο είναι το αναμενόμενο κόστος του καθαρισμού της υδρορροής και τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη; Παρακάτω δίνουμε απαντήσεις στις πιο σημαντικές ερωτήσεις.
Πότε και πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται οι υδρορροές;
Η υδρορροή συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Εάν υπάρχουν δέντρα ή ακόμα και μια δασώδης περιοχή σε κοντινή απόσταση, ενδέχεται να απαιτείται ακόμα πιο συχνός καθαρισμός. Η ιδανική περίοδος για τον καθαρισμό των υδρορροών είναι στο τέλος του φθινοπώρου, αφού πέσουν όλα τα φύλλα, αλλά πριν από τον πρώτο παγετό και τη χιονόπτωση.
Ποιο είναι το αναμενόμενο κόστος για τον καθαρισμό της υδρορροής;
Αυτό εξαρτάται από το αν εσύ, ως ιδιοκτήτης του σπιτιού, προτιμάς να καθαρίσεις τις υδρορροές μόνος σου ή να προσλάβεις μια εταιρεία καθαρισμού. Το τελευταίο είναι φυσικά πολύ πιο κοστοβόρο και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καν απαραίτητο. Με τα κατάλληλα εργαλεία, μπορείς να καθαρίσεις τις υδρορροές χωρίς εξωτερική βοήθεια. Εάν είσαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, θεώρησε το κόστος ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Εάν μισθώνεις το ακίνητο, τα έξοδα για τον καθαρισμό των υδρορροών πρέπει μάλλον να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Σαν γενικός κανόνας, ο καθαρισμός της υδρορροής αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη, ωστόσο τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία μπορεί να αποτελέσουν μέρος του λειτουργικού κόστους. Εντούτοις, αν ισχύει αυτό, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση.
Καθαρισμός των υδρορροών με ή χωρίς σκάλα;
Για τον επαγγελματικό και ασφαλή καθαρισμό των υδρορροών, συνιστάται να χρησιμοποιείς επαγγελματικά εργαλεία καθαρισμού αντί να βασίζεσαι σε μια σκάλα, έναν κουβά και μια βούρτσα. Ο καθαρισμός των υδρορροών με τη βοήθεια μιας σκούπας ή μιας βούρτσας είναι μια εντατική και δυσάρεστη εργασία. Θα πρέπει να ανεβείς στη σκάλα, να καθαρίσεις ένα τμήμα της υδρορροής, να κατεβείς, να μετακινήσεις τη σκάλα και στη συνέχεια να επαναλάβεις όλη τη διαδικασία. Πρόκειται για μια μέθοδο που είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική και ταυτόχρονα επικίνδυνη, καθώς η σκάλα μπορεί να μην στηρίζεται πάντα σε μια ασφαλή βάση. Η καλύτερη εναλλακτική είναι να επιλέξεις μια λύση η οποία επιτρέπει τον καθαρισμό των υδρορροών και των κάθετων σωλήνων από το έδαφος.
Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων;
Κατά τον καθαρισμό των υδρορροών, να βεβαιώνεσΑΙ πάντα ότι έχεΙς επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό. Τα αντιολισθητικά υποδήματα, τα γάντια και τα προστατευτικά γυαλιά είναι κομμάτι του βασικού εξοπλισμού. Εάν χρησιμοποιείς σκάλα, θα πρέπει πάντα να βεβαιώνεσαι ότι η βάση στην οποία στηρίζεται είναι ασφαλής. Η σκάλα θα πρέπει να διατηρείται σταθερή από ένα δεύτερο άτομο. Ξεκίνα αφαιρώντας τους στερεούς ρύπους και τα απορρίμματα όπως κομμάτια από σπασμένα τούβλα, τα υπολείμματα πυροτεχνημάτων και τα κλαδιά με τα χέρια. Οι ειδικές σίτες αποτρέπουν την είσοδο των ρύπων στους κάθετους σωλήνες. Εάν χρησιμοποιείς ένα πλυστικό μηχάνημα για τον καθαρισμό της υδρορροής, δεν πρέπει ποτέ να στέκεσαι πάνω σε μια σκάλα. Αντί γι’ αυτό, συνιστάται η χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου σετ καθαρισμού υδρορροών σε συνδυασμό με ένα πλυστικό μηχάνημα το οποίο μπορείς να χειριστείς από το έδαφος.
Καθαρισμός των υδρορροών χωρίς βοήθεια;
Ο καθαρισμός των υδρορροών, είναι κάτι που μπορείς να κάνεις χωρίς βοήθεια, χρησιμοποιώντας ένα σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων. Ο καθαρισμός των υδρορροών και των αποχετεύσεων μπορεί να γίνει εύκολα και αποτελεσματικά. Είναι απολύτως λογικό να δοκιμάσεις πρώτα διαφορετικά εργαλεία, ωστόσο η προτεραιότητά σου πρέπει πάντα να είναι η ασφάλεια.
Η επιλογή μιας καλά μελετημένης λύσης θα σου επιτρέψει να καθαρίσεις τις υδρορροές με επαγγελματικό τρόπο, χωρίς να θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο ή να χρειαστεί να το αναθέσεις σε μια εξωτερική εταιρεία ξοδεύοντας πολλά χρήματα. Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένα έλκηθρο καθαρισμού το οποίο τοποθετείται στην υδρορροή και συνδέεται με το πιστόλι ενός πλυστικού μηχανήματος μέσω του παρεχόμενου εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους 20 μέτρων. Δύο ακροφύσια υψηλής πίεσης είναι προσαρτημένα στο κάτω μέρος του έλκηθρου και εκτοξεύουν το νερό προς τα πίσω. Η πίεση ωθεί το έλκηθρο προς το εμπρός και ταυτόχρονα απορρίπτει τους ρύπους προς τα πίσω. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβείς τη σκάλα μία φορά προκειμένου να τοποθετήσεις το έλκηθρο στη θέση του και να συνδέσεις τον οδηγό του εύκαμπτου σωλήνα στην υδρορροή. Στη συνέχεια μπορείς να χειριστείς το πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος από το έδαφος.
Αναλυτικές οδηγίες
1. Ξεκίνα συνδέοντας τα ακροφύσια υψηλής πίεσης στο πλυστικό μηχάνημα. Εάν τα ακροφύσια που έχουν προτοποθετηθεί από το εργοστάσιο δεν είναι κατάλληλα για το πλυστικό μηχάνημα που διαθέτετε, θα πρέπει να χαλαρώσεις του σφιγκτήρες ασφάλισης και να συνδέσεις τα σωστά ακροφύσια. Έπειτα ασφάλισέ τα ξανά. Μπορείς να βρεις τα ακροφύσια που είναι κατάλληλα για το πλυστικό μηχάνημα που διαθέτεις στο εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Τοποθέτησε τον προσαρμογέα στον εύκαμπτο σωλήνα του πλυστικού μηχανήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, στη συνέχεια τράβηξε τον μέσα από οδηγό εύκαμπτου σωλήνα και σύνδεσέ τον με τη διάταξη καθαρισμού και τον σφιγκτήρα.
3. Μόλις αφαιρέσεις τους στερεούς ρύπους, πρέπει να εισαγάγεις τη σίτα που περιλαμβάνεται στα παραδοτέα στο επάνω μέρος του κάθετου σωλήνα.
4. Στερέωσε τη μονάδα σφιγκτήρα με τον οδηγό εύκαμπτου σωλήνα στο πλάι της υδρορροής, εισήγαγε το έλκηθρο στην υδρορροή και ευθυγράμμισε τον εύκαμπτο σωλήνα με την κόκκινη ένδειξη.
5. Έπειτα σύνδεσε το σύστημα στον σύνδεσμο του πιστολιού του πλυστικού μηχανήματος και ενεργοποίησε τη συσκευή. Καθοδήγήσε τον εύκαμπτο σωλήνα με τα χέρια σου. Μόλις ενεργοποιηθεί το πιστόλι του πλυστικού μηχανήματος, το έλκηθρο καθαρισμού θα αρχίσει να κινείται μέσα στην υδρορροή και να την καθαρίζει χάρη στα δύο ακροφύσια δέσμης νερού που είναι στραμμένα προς τα πίσω.
6. Για καλύτερο αποτέλεσμα έκπλυσης, μπορείς να τραβάς το έλκηθρο ελαφρώς προς τα πίσω ανά διαστήματα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης. Επανάλαβε τη διαδικασία καθαρισμού πολλές φορές εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων.
7. Μετά τον καθαρισμό, απενεργοποίησε το πλυστικό μηχάνημα και απομάκρυνε τους συλλεχθέντες ρύπους που έχουν συσσωρευτεί στη σίτα του κάθετου σωλήνα. Τέλος, αφαίρεσε τον σφιγκτήρα καθώς και τη συσκευή.
Πώς να καθαρίσεις τον κάθετο σωλήνα και τις αποχετεύσεις ταυτόχρονα
Το πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των κάθετων σωλήνων και των αποχετεύσεων του σπιτιού. Οι υδρορροές και οι κάθετοι σωλήνες πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, έτσι ώστε να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Επομένως, καλό θα ήταν να καθαρίζονται το ένα μετά το άλλο.
Προκειμένου να απελευθερωθούν τα συστήματα σωλήνων απορροής από τους εσωτερικούς ρύπους, ο εύκαμπτος σωλήνας καθαρισμού συνδέεται στο πλυστικό μηχάνημα και στη συνέχεια μετακινείται σιγά-σιγά μέσα στον σωλήνα απορροής. Για αυτόν τον σκοπό, αντί για το έλκηθρο, χρησιμοποίησε το παρεχόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωλήνων. Το ακροφύσιο υψηλής πίεσης βιδώνεται στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας διαθέτει μια κόκκινη ένδειξη ασφάλειας και πρέπει να εισάγεται στον σωλήνα απορροής τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο. Μόνο τότε μπορείς να θέσεις το πλυστικό μηχάνημα σε λειτουργία. Η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να διακοπεί αμέσως μόλις εμφανιστεί και πάλι η κόκκινη ένδειξη κατά την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα. Αυτό το βήμα είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς δεν επιτρέπει στο νερό να εκτοξευθεί προς τα πίσω και στον εύκαμπτο σωλήνα να αρχίσει να στροβιλίζεται ανεξέλεγκτα. Αφού ενεργοποιήσεις το πλυστικό μηχάνημα, κατευθύνε χειροκίνητα τον εύκαμπτο σωλήνα στο εσωτερικό του σωλήνα απορροής. Η πίεση θα διαλύσει ακόμα και τα πιο επίμονα εμπόδια. Για να το κάνεις αυτό, πίεσε και απελευθέρωσε τον μοχλό συνεχόμενα, όσες φορές χρειάζεται. Για την προστασία των προσόψεων και της βεράντας από τους ρύπους, συνιστάται η τοποθέτηση ενός κάδου στο σημείο που καταλήγει ο κάθετος σωλήνας.
Επιπλέον, οι αποχετεύσεις και οι φωταγωγοί μπορούν επίσης να καθαριστούν αποτελεσματικά με ένα πλυστικό μηχάνημα ή ένα πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης. Οι ευαίσθητες επιφάνειες, όπως είναι τα πλαστικά πλέγματα σε φωταγωγούς μπορούν να καθαριστούν με αποτελεσματικό και ήπιο τρόπο χρησιμοποιώντας ένα πλυστικό μηχάνημα μέτριας πίεσης. Εάν το φρεάτιο του φωταγωγού είναι κατασκευασμένο από συμπαγή πέτρα, μπορεί να καθαριστεί με το πλυστικό μηχάνημα.