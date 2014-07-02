Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.
Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.
Σετ καθαρισμού σωληνώσεων για τον καθαρισμό των αποφραγμένων σημείων σε σωληνώσεις, αποχετεύσεις, υδρορροές και τουαλέτες. Τέσσερις δέσμες αντίστροφης εκτόξευσης κατευθύνουν τον εύκαμπτο σωλήνα ομαλά μέσα στις σωληνώσεις και καθαρίζουν το αποφραγμένο σημείο. Η συνεχής σήμανση και ο δακτύλιος σήμανσης δείχνουν την πρόοδο στη σωλήνωση. Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας 15 m, με υφασμάτινη πλέξη και πολύ κοντό ορειχάλκινο ακροφύσιο για εύκολη κίνηση μέσα στις σωληνώσεις. Με χιτώνιο κατά της συστροφής και ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα. Κατάλληλος για χρήση στο σπίτι και τους εξωτερικούς χώρους με όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ κοντό ορειχάλκινο ακροφύσιο
- Κινείται εύκολα μέσα στους σωλήνες.
Εύκαμπτος σωλήνας με υφασμάτινη πλέξη
- Εύκαμπτος και ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας.
Τέσσερις δέσμες αντίστροφης εκτόξευσης υψηλής πίεσης
- Αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση των αποφράξεων των σωληνώσεων.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση των αποφράξεων των σωληνώσεων.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|15
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 250 x 80
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός σωλήνων
- Καθαρισμός σωληνώσεων
- Καθαρισμός αποχετεύσεων