ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται το δικό τους αίθριο με τζαμαρία - αποτελεί το ιδανικό μέρος για να μεγαλώνει κανείς τα φυτά του και παράλληλα έναν επιπλέον χώρο χαλάρωσης. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των αίθριων κατασκευάζεται από γυαλί, συμπεριλαμβανομένης και της οροφής. Δυστυχώς, για να διατηρηθεί η όμορφη όψη τους απαιτείται φροντίδα και συντήρηση. Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι καθαρισμού του γυάλινου αίθριού σας.
Τι πρέπει να λαμβάνεις υπόψη όταν καθαρίζεις και συντηρείς το γυάλινο αίθριο;
Με την πάροδο του χρόνου, οι καιρικές συνθήκες προκαλούν τη συσσώρευση ρύπων στο αίθριο, ή πιο συγκεκριμένα στα παράθυρα και την οροφή του. Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την αιθάλη ή τη λεπτόκοκκη σκόνη, η γύρη, τα φύλλα και οι πευκοβελόνες, καθώς επίσης τα περιττώματα πουλιών και τα έντομα δίνουν στο αίθριο ταλαιπωρημένη όψη. Για να διατηρήσεις γυάλινο αίθριο σε καλή κατάσταση και να διασφαλίσεις ότι η ζεστή ατμόσφαιρα που προσφέρει δεν καταστρέφεται εξαιτίας των λερωμένων παραθύρων, συνιστάται ο καθαρισμός του δύο φορές τον χρόνο. Μια καλή περίοδος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας είναι η άνοιξη, όταν ο κήπος ζωντανεύει και πάλι μετά τους κρύους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο καθαρισμός του γυάλινου αίθριου δεν πρέπει να γίνεται μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και με σκοπό τη φροντίδα και τη συντήρηση όλων των μερών του, όπως της δομής στήριξης και των ενσωματωμένων στεγανοποιητικών. Μην ξεχνάς ότι όσο περισσότερο περιμένεις προτού καθαρίσεις το αίθριο, τόσο περισσότερο χρόνο και κόπο θα αφιερώσεις για να το κάνεις αργότερα. Ο καθαρισμός του γυάλινου αίθριου θα πρέπει να γίνεται τις ημέρες με συννεφιά, επειδή εάν επιλέξεις μια πολύ ηλιόλουστη ή ζεστή ημέρα, τα παράθυρα θα στεγνώσουν υπερβολικά γρήγορα, γεγονός που θα οδηγήσει στον σχηματισμό αντιαισθητικών γραμμών.
Για τον καθαρισμό του αίθριου μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλές διαφορετικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα φροντίδας:
- μια σκάλα
- ένα λάστιχο με εξάρτημα ψεκασμού
- ένα μάκτρο παραθύρων
- μια βούρτσα πλύσης και ένα πανί μικροϊνών, καθώς επίσης και χλιαρό νερό
- υγρό πιάτων ή συμπυκνωμένο καθαριστικό γυάλινων επιφανειών
- ένα σύστημα καθαρισμού τζαμιών σε συνδυασμό με έναν ασύρματο υαλοκαθαριστήρα
- ένα πλυστικό μηχάνημα με τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού και το αντίστοιχο εξάρτημα καθαρισμού για γυάλινες επιφάνειες, για παράδειγμα
Πώς να καθαρίσεις σωστά τη γυάλινη οροφή του αίθριου
Ο καθαρισμός των πλαϊνών παραθύρων του αίθριου δεν είναι δύσκολος, ωστόσο αν το αυτό είναι αρκετά ψηλό ή αν επιθυμείς να καθαρίσεις την οροφή, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας του ίδιου του καθαρισμού, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα σημεία είναι δύσκολο να προσεγγιστούν όταν βρίσκονται σε ύψος αρκετών μέτρων.
Κατ’ αρχάς, έχεις δύο επιλογές - μπορείς να ανεβείς σε μια σκάλα και να προχωρήσεις στον καθαρισμό των επιφανειών με το χέρι ή να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα σε συνδυασμό με έναν τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού, μια λύση η οποία είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνη και χρονοβόρα.
Πριν ξεκινήσεις τον υγρό καθαρισμό, θα πρέπει να απομακρύνεις τυχόν μη στερεοποιημένους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί στην οροφή του αίθριου και στις υδρορροές. Τα συμβατικά εργαλεία καθαρισμού όπως οι βούρτσες, οι κουβάδες και τα πιστόλια ψεκασμού, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με το λάστιχο του κήπου, και ένα πανί για τις ακμές του γυαλιού είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εργασία. Σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει ακόμα να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα, διαφορετικά το μόνο που θα καταφέρεις είναι να απλώσεις τους ρύπους σε ολόκληρη την πρόσοψη και στα γυάλινα παράθυρα του αίθριου. Στα περισσότερα αίθρια οι οροφές έχουν κλίση, γεγονός που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό των επιφανειών με το λάστιχο του κήπου. Είναι καλύτερο να ξεπλύνεις τους ρύπους προς την υδρορροή από το ψηλότερο σημείο. Μια ακόμα συμβουλή που μπορεί να σου γλιτώσει από επιπλέον εργασία είναι να τοποθετήσεις στο κάτω άκρο της υδρορροής ένα μπολ ή ένα σουρωτήρι προκειμένου να συλλέξεις τους ρύπους που ξεπλένονται, έτσι ώστε αυτοί να μην εισχωρήσουν στο έδαφος και να μην λερώσουν τη βεράντα. Επίσης συνιστάται να απομακρύνεις τυχόν υπολείμματα ρύπων από την οροφή του αίθριου, έτσι ώστε να αποφύγεις το φράξιμο και την υπερχείλιση όταν αργότερα χρησιμοποιήσεις νερό για τον καθαρισμό.
Τώρα μπορείς να ξεκινήσεις τον καθαρισμό της γυάλινης οροφής του αίθριου. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσεις έναν τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού, αφού προσαρτήσεις σε αυτόν μια βούρτσα, και να τον συνδέσεις στο λάστιχο του κήπου. Είναι απολύτως απαραίτητο να βεβαιωθείς ότι η σκάλα στέκεται σε στέρεο, επίπεδο έδαφος. Ζήτησε από κάποιον να την κρατήσει για περισσότερη ασφάλεια. Ξεκίνα τον καθαρισμό από την κορυφή της οροφής και έπειτα δούλεψε με κατεύθυνση κατά μήκος των κεκλιμένων άκρων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων ρύπων, αύξησε την πίεση και βούρτσισε τις λερωμένες περιοχές πολλές φορές. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό παραθύρων είναι μια καλή επιλογή για τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς όχι μόνο εξασφαλίζουν αστραφτερά καθαρό αποτέλεσμα, αλλά επίσης κρατούν τα βρύα μακριά. Το τελευταίο βήμα είναι ο σχολαστικός ψεκασμός ολόκληρης της επιφάνειας με νερό μία ακόμα φορά.
Συμβουλή
Αυτό γίνεται ακόμα πιο εύκολα και αποτελεσματικά με έναν περιστρεφόμενο τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού και το αντίστοιχο εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών, τα οποία συνδέονται αμφότερα στο πλυστικό μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να προσεγγίζεις παράθυρα και γυάλινες οροφές που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να ανεβείς σε σκάλες.
Πώς μπορείς να καθαρίσεις τα παράθυρα του αίθριου;
Εάν το μεγαλύτερο μέρους του αίθριου είναι κατασκευασμένο από γυαλί, εφαρμόζεται κατά βάση η ίδια διαδικασία όπως και κατά τον τακτικό καθαρισμό των παραθύρων. Για να αποτρέψεις την άμεση εκ νέου συσσώρευση ρύπων στα παράθυρα, καλό είναι να σκουπίσεις πρώτα τους ρύπους και τη σκόνη από τα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα πανί. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη τεχνική προκειμένου να διασφαλίσεις ότι δεν θα σχηματιστούν γραμμές στα παράθυρα αμέσως μετά τον καθαρισμό τους. Για να το κάνεις αυτό, ψέκασε πρώτα το διάλυμα καθαρισμού στη γυάλινη επιφάνεια και έπειτα στέγνωσέ τη με ένα πανί μικροϊνών ή ένα μάκτρο. Εάν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις ένα μάκτρο παραθύρων, συνιστάται να σκουπίσεις τα υπολείμματα υγρού με κινήσεις που σχηματίζουν τον αριθμό οκτώ από πάνω προς τα κάτω. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εφαρμόζοντας γυαλιστικό προϊόν με μια βαμβακερή πετσέτα ή ένα πανί μικροϊνών.
Συμβουλή
Για τον καθαρισμό των χαλιών και των δαπέδων, γνωρίζεις ότι είναι απαραίτητη μια ηλεκτρική σκούπα και μια σφουγγαρίστρα. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για τις γυάλινες επιφάνειες! Με έναν ασύρματο τζαμοκαθαριστή, τα παράθυρα και οι γυάλινες επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά, χωρίς να σχηματίζονται γραμμές.
Ο καθαρισμός του αίθριου πρέπει να γίνεται μη ή χωρίς πλυστικό μηχάνημα;
Η σύντομη απάντηση είναι ότι και τα δύο είναι δυνατά! Αυτό που πρέπει να αναρωτηθείς είναι πόσο χρόνο και χρήμα επιθυμείς να ξοδέψεις για να καθαρίσεις και να συντηρήσεις το αίθριό σου. Εάν θέλεις να καθαρίσεις τα παράθυρα και άλλα μέρη όσο το δυνατόν πιο οικονομικά, τότε η λύση είναι τα πανιά καθαρισμού, οι κουβάδες και τα οικιακά μέσα. Ωστόσο, αν θέλεις να εξοικονομήσεις χρόνο κατά τον καθαρισμό του αίθριου ή της γυάλινης οροφής, η καλύτερη ιδέα είναι να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα. Επιπλέον, ο καθαρισμός είναι ακόμη πιο αποτελεσματικός σε σύγκριση με εκείνον που προσφέρει ένα τυπικό εξάρτημα ψεκασμού, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εξοικονόμηση νερού και φιλικό προς το περιβάλλον.
Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι μόνο και μόνο επειδή μια συσκευή χαρακτηρίζεται ως «υψηλής πίεσης», αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθαρίσει επιφάνειες και υλικά με χαμηλή πίεση. Για παράδειγμα, ένα σετ καθαρισμού για προσόψεις και γυάλινες επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ήπιο καθαρισμό παραθύρων και γυάλινων οροφών. Απαιτείται απλώς να εργάζεσαι λίγο πιο αργά και να εφαρμόζεις χαμηλότερη πίεση στις γυάλινες επιφάνειες. Μάθε πώς λειτουργεί βήμα προς βήμα:
1. Ξεκίνα ρυθμίζοντας τη γωνία του τηλεσκοπικού σωλήνα ψεκασμού έτσι ώστε να αντιστοιχεί στη γυάλινη οροφή. Για να γίνει αυτό, τράβηξε τον μοχλό κλειδώματος και απελευθέρωσέ τον ξανά όταν βρεις τη σωστή γωνία.
2. Χρησιμοποίησε τα δύο τηλεσκοπικά βήματα για να προσεγγίσεις τη γυάλινη οροφή στο επιθυμητό ύψος. Κατά την επιμήκυνση του σωλήνα, διασφάλισε την ελεύθερη κίνηση του εύκαμπτου σωλήνα στο εσωτερικό.
3. Τώρα καθάρισε τη γυάλινη οροφή κάνοντας κινήσεις μπρος-πίσω και από τη μία πλευρά προς την άλλη.
4. Για βέλτιστο καθαρισμό και αποτέλεσμα χωρίς γραμμές, μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις τον φινιριστή γυάλινων επιφανειών. Ωστόσο, το χημικό προϊόν καθαρισμού δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή να στεγνώνει επάνω στα παράθυρα.
5. Πριν από την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού, απομάκρυνε το εξάρτημα καθαρισμού για προσόψεις και γυάλινες επιφάνειες.
6. Εισήγαγε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης του πλυστικού μηχανήματος στη φιάλη του χημικού προϊόντος καθαρισμού ή εισήγαγε τη φιάλη στην υποδοχή της συσκευής.
7. Τώρα βρέξε ολόκληρη την επιφάνεια της γυάλινης οροφής με το χημικό προϊόν καθαρισμού.
8. Σύνδεσε τον σωλήνα με τον τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού. Βεβαιώσου ότι το καφέ ή γκρι ακροφύσιο είναι συνδεδεμένο με τον σωλήνα ψεκασμού.
9. Ξέπλυνε ελαφρώς το χημικό προϊόν καθαρισμού μία ακόμα φορά.
Από τη μία, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εξαιρετικά κατάλληλη για τον καθαρισμό του εξωτερικού του αίθριου, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι τα μέρη που μόλις καθάρισες θα λερωθούν ξανά. Από την άλλη, υλικά όπως είναι το ξύλο, το κυματοειδές πλαστικό, καθώς και τα πάνελ δύο στρώσεων απαιτούν άλλα βήματα καθαρισμού.
Μια τελευταία συμβουλή: Δεν συνιστάται η χρήση πλυστικών μηχανημάτων σε ευαίσθητες περιοχές όπως στα στεγανοποιητικά λάστιχα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, βεβαιώσου ότι η χρήση τους είναι σύντομη. Η εφαρμογή υψηλής πίεσης θα μπορούσε να οδηγήσει στη διείσδυση του νερού και των ρύπων κάτω από το καουτσούκ, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του στεγανοποιητικού.