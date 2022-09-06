Πώς να καθαρίσεις σωστά τη γυάλινη οροφή του αίθριου

Ο καθαρισμός των πλαϊνών παραθύρων του αίθριου δεν είναι δύσκολος, ωστόσο αν το αυτό είναι αρκετά ψηλό ή αν επιθυμείς να καθαρίσεις την οροφή, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας του ίδιου του καθαρισμού, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα σημεία είναι δύσκολο να προσεγγιστούν όταν βρίσκονται σε ύψος αρκετών μέτρων.

Κατ’ αρχάς, έχεις δύο επιλογές - μπορείς να ανεβείς σε μια σκάλα και να προχωρήσεις στον καθαρισμό των επιφανειών με το χέρι ή να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα σε συνδυασμό με έναν τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού, μια λύση η οποία είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνη και χρονοβόρα.

Πριν ξεκινήσεις τον υγρό καθαρισμό, θα πρέπει να απομακρύνεις τυχόν μη στερεοποιημένους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί στην οροφή του αίθριου και στις υδρορροές. Τα συμβατικά εργαλεία καθαρισμού όπως οι βούρτσες, οι κουβάδες και τα πιστόλια ψεκασμού, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με το λάστιχο του κήπου, και ένα πανί για τις ακμές του γυαλιού είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εργασία. Σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει ακόμα να χρησιμοποιήσεις ένα πλυστικό μηχάνημα, διαφορετικά το μόνο που θα καταφέρεις είναι να απλώσεις τους ρύπους σε ολόκληρη την πρόσοψη και στα γυάλινα παράθυρα του αίθριου. Στα περισσότερα αίθρια οι οροφές έχουν κλίση, γεγονός που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό των επιφανειών με το λάστιχο του κήπου. Είναι καλύτερο να ξεπλύνεις τους ρύπους προς την υδρορροή από το ψηλότερο σημείο. Μια ακόμα συμβουλή που μπορεί να σου γλιτώσει από επιπλέον εργασία είναι να τοποθετήσεις στο κάτω άκρο της υδρορροής ένα μπολ ή ένα σουρωτήρι προκειμένου να συλλέξεις τους ρύπους που ξεπλένονται, έτσι ώστε αυτοί να μην εισχωρήσουν στο έδαφος και να μην λερώσουν τη βεράντα. Επίσης συνιστάται να απομακρύνεις τυχόν υπολείμματα ρύπων από την οροφή του αίθριου, έτσι ώστε να αποφύγεις το φράξιμο και την υπερχείλιση όταν αργότερα χρησιμοποιήσεις νερό για τον καθαρισμό.

Τώρα μπορείς να ξεκινήσεις τον καθαρισμό της γυάλινης οροφής του αίθριου. Για τον σκοπό αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιήσεις έναν τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκασμού, αφού προσαρτήσεις σε αυτόν μια βούρτσα, και να τον συνδέσεις στο λάστιχο του κήπου. Είναι απολύτως απαραίτητο να βεβαιωθείς ότι η σκάλα στέκεται σε στέρεο, επίπεδο έδαφος. Ζήτησε από κάποιον να την κρατήσει για περισσότερη ασφάλεια. Ξεκίνα τον καθαρισμό από την κορυφή της οροφής και έπειτα δούλεψε με κατεύθυνση κατά μήκος των κεκλιμένων άκρων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων ρύπων, αύξησε την πίεση και βούρτσισε τις λερωμένες περιοχές πολλές φορές. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό παραθύρων είναι μια καλή επιλογή για τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς όχι μόνο εξασφαλίζουν αστραφτερά καθαρό αποτέλεσμα, αλλά επίσης κρατούν τα βρύα μακριά. Το τελευταίο βήμα είναι ο σχολαστικός ψεκασμός ολόκληρης της επιφάνειας με νερό μία ακόμα φορά.