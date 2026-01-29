Κιτ καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών

Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.

Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα και εύκολα ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία όπως τα σημεία κάτω από τις προσόψεις. Η ρυθμιζόμενη άρθρωσή της περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και επιτρέπει τον καθαρισμό θερμοκηπίων, κεκλιμένων οροφών και υποστέγων για αυτοκίνητα. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών, μπορείτε να καθαρίσετε ομοιόμορφα και αποτελεσματικά όλες τις δυσπρόσιτες επιφάνειες: Τα τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσης αφαιρούν την επίμονη βρωμιά σε διάφορες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρυθμιζόμενη άρθρωση
Ρυθμιζόμενη άρθρωση
Ευέλικτη εφαρμογή
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Οι σωλήνες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και χωρίς κόπο με το πάτημα ενός κουμπιού.
Συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών
Συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών
Για ομοιόμορφο και αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 3,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 3780 x 338 x 223
Πεδία εφαρμογής
  • Πρόσοψη
  • Αίθρια
  • Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
