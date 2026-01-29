Κιτ καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών
Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.
Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα και εύκολα ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία όπως τα σημεία κάτω από τις προσόψεις. Η ρυθμιζόμενη άρθρωσή της περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και επιτρέπει τον καθαρισμό θερμοκηπίων, κεκλιμένων οροφών και υποστέγων για αυτοκίνητα. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών, μπορείτε να καθαρίσετε ομοιόμορφα και αποτελεσματικά όλες τις δυσπρόσιτες επιφάνειες: Τα τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσης αφαιρούν την επίμονη βρωμιά σε διάφορες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρυθμιζόμενη άρθρωσηΕυέλικτη εφαρμογή
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμόςΟι σωλήνες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και χωρίς κόπο με το πάτημα ενός κουμπιού.
Συμπεριλαμβανομένου του εξαρτήματος καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειώνΓια ομοιόμορφο και αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3780 x 338 x 223
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Universal
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- K4 Power Control
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Premium Smart Control
- K5 Smart Control
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control Car
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3
Πεδία εφαρμογής
- Πρόσοψη
- Αίθρια
- Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες