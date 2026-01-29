Με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα και εύκολα ακόμα και δυσπρόσιτα σημεία όπως τα σημεία κάτω από τις προσόψεις. Η ρυθμιζόμενη άρθρωσή της περιστρέφεται κατά 180 μοίρες και επιτρέπει τον καθαρισμό θερμοκηπίων, κεκλιμένων οροφών και υποστέγων για αυτοκίνητα. Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών, μπορείτε να καθαρίσετε ομοιόμορφα και αποτελεσματικά όλες τις δυσπρόσιτες επιφάνειες: Τα τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσης αφαιρούν την επίμονη βρωμιά σε διάφορες επιφάνειες.