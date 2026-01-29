Ομοιόμορφος και ιδιαίτερα αποτελεσματικός καθαρισμός: τα τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσης αφαιρούν την επίμονη βρωμιά σε διάφορες επιφάνειες. Ανάλογα με την εφαρμογή, το εναλλάξιμο πλαίσιο μπορεί να αλλαχθεί εύκολα και γρήγορα. Το πλαίσιο με τις τρίχες για τον καθαρισμό προσόψεων και τοίχων προστατεύει τον χρήστη από το νερό ψεκασμού και κινείται πανεύκολα κατά μήκος της επιφάνειας. Για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών, όπως θερμοκηπίων, είναι ιδανικό το πλαίσιο με το πανάκι μικροϊνών, το οποίο είναι προσδεμένο στο άγκιστρο. Οι λειαντικές ίνες ενισχύουν την απομάκρυνση της βρωμιάς και εγγυώνται απαλό καθαρισμό των επιφανειών.