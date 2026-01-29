Εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και γυάλινων επιφανειών
Οι προσόψεις και οι γυάλινες επιφάνειες καθαρίζονται αποτελεσματικά με υψηλή πίεση με τη χρήση ενός ειδικού εξαρτήματος. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν συνδυάζεται με την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού της Kärcher.
Ομοιόμορφος και ιδιαίτερα αποτελεσματικός καθαρισμός: τα τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσης αφαιρούν την επίμονη βρωμιά σε διάφορες επιφάνειες. Ανάλογα με την εφαρμογή, το εναλλάξιμο πλαίσιο μπορεί να αλλαχθεί εύκολα και γρήγορα. Το πλαίσιο με τις τρίχες για τον καθαρισμό προσόψεων και τοίχων προστατεύει τον χρήστη από το νερό ψεκασμού και κινείται πανεύκολα κατά μήκος της επιφάνειας. Για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών, όπως θερμοκηπίων, είναι ιδανικό το πλαίσιο με το πανάκι μικροϊνών, το οποίο είναι προσδεμένο στο άγκιστρο. Οι λειαντικές ίνες ενισχύουν την απομάκρυνση της βρωμιάς και εγγυώνται απαλό καθαρισμό των επιφανειών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εναλλάξιμο πλαίσιοΕύκολη αλλαγή χωρίς εργαλεία για εφαρμογή σε σκληρές ή ευαίσθητες (γυάλινες) επιφάνειες.
Τέσσερα ακροφύσια υψηλής πίεσηςΑποτελεσματική αφαίρεση της επίμονης βρωμιάς και υψηλή αποτελεσματικότητα.
Άρθρωση μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίουΤο εξάρτημα προσαρμόζεται στην επιφάνεια, δημιουργώντας μια καλή επιφάνεια επαφής.
Αποσπώμενο, πλενόμενο πανάκι από μικροΐνες
- Το πανάκι μικροϊνών πλένεται στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|70% πολυεστέρας, 30% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πρόσοψη
- Αίθρια
- Παρμπρίζ