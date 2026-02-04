Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627, 1l

Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί