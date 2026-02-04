Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών 3 σε 1 RM 627, 1l

Εξοικονομεί χρόνο και κόπο: Το Glass Finisher 3 σε 1 εξασφαλίζει διαρκή καθαριότητα χωρίς κηλίδες ή ραβδώσεις και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλα και δύσκολα παράθυρα (όπως χειμωνιάτικους κήπους και γυάλινες προσόψεις). Με προστασία για να διατηρείτε τις επιφάνειες καθαρότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι αποτελεσματική σε επιχρισμένες επιφάνειες από γυαλί

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Προϊόν
  • Γυάλισμα χωρίς ραβδώσεις των γυάλινων επιφανειών
  • Αξιόπιστη προστασία από την επαναμόλυνση
  • Έως και 30% εξοικονόμηση χρόνου
  • Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
  • Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεγάλες, δυσπρόσιτες γυάλινες επιφάνειες
  • Αίθρια