Ακροφύσια και κάνες ψεκασμού

Το νερό στην πιο όμορφη μορφή του. Το βέλτιστο πότισμα επιτυγχάνεται μόνο με άριστα προσαρμοσμένες λειτουργίες ψεκασμού. Χάρη στην ευρεία γκάμα ακροφυσίων και πιστολιών ψεκασμού που διαθέτει, η Kärcher εξασφαλίζει την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη. Η λειτουργία ψεκασμού και ο όγκος νερού ρυθμίζονται με ακρίβεια από φυτό σε φυτό, ώστε το νερό να διοχετεύεται με ακρίβεια εκεί όπου χρειάζεται και τα φυτά προστατεύονται με τον καλύτερο τρόπο. Ως αποτέλεσμα δεν σπαταλάται καθόλου νερό. Το πολύτιμο νερό διοχετεύεται ακριβώς στην κατάλληλη ποσότητα, όπου απαιτείται. Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι το μεταλλικό πιστόλι ψεκασμού, με κομψό σχεδιασμό και συμπαγές, το οποίο προσαρμόζεται άνετα στο χέρι του χειριστή και καθιστά το πότισμα μια ευχάριστη εργασία.