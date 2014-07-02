Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών

Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.

Η έξυπνη λύση 2 σε 1 για τον καθαρισμό υδρορροών και αποφραγμένων σωληνώσεων ή εκροών! Το καινοτόμο σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων της Kärcher λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Κινείται αυτόνομα σε ολισθητήρα μέσα στις υδρορροές, χωρίς ο χρήστης να πρέπει να στέκεται διαρκώς δίπλα πάνω σε σκάλα. Το κιτ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων περιλαμβάνει δύο διαφορετικά ακροφύσια: ένα ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με τέσσερις δέσμες οπίσθιας κατεύθυνσης υψηλής πίεσης και ένα ακροφύσιο καθαρισμού υδρορροών για στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα στον ολισθητήρα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να εναλλάσσει τις εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Ένας εύκαμπτος σωλήνας που δεν συστρέφεται με ορειχάλκινο σύνδεσμο εξασφαλίζει ανθεκτικότητα. Ο εύκαμπτος σωλήνας έχει μήκος 20 m. Το κιτ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Αποτελεσματική και γρήγορη αντιμετώπιση των αποφράξεων των σωληνώσεων.
Τέσσερις δέσμες αντίστροφης εκτόξευσης υψηλής πίεσης
  • Κινείται εύκολα μέσα στους σωλήνες.
Προστασία κατά της συστροφής
  • Προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συστροφή.
Ορειχάλκινος σύνδεσμος
  • Ανθεκτικό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 20
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 x 340 x 100

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).

Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός αποχετεύσεων
  • Καθαρισμός σωληνώσεων
  • Καθαρισμός υδρορροών
Εξαρτήματα