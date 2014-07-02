Η έξυπνη λύση 2 σε 1 για τον καθαρισμό υδρορροών και αποφραγμένων σωληνώσεων ή εκροών! Το καινοτόμο σετ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων της Kärcher λειτουργεί από μόνο του – με υψηλή πίεση. Κινείται αυτόνομα σε ολισθητήρα μέσα στις υδρορροές, χωρίς ο χρήστης να πρέπει να στέκεται διαρκώς δίπλα πάνω σε σκάλα. Το κιτ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων περιλαμβάνει δύο διαφορετικά ακροφύσια: ένα ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με τέσσερις δέσμες οπίσθιας κατεύθυνσης υψηλής πίεσης και ένα ακροφύσιο καθαρισμού υδρορροών για στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα στον ολισθητήρα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να εναλλάσσει τις εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Ένας εύκαμπτος σωλήνας που δεν συστρέφεται με ορειχάλκινο σύνδεσμο εξασφαλίζει ανθεκτικότητα. Ο εύκαμπτος σωλήνας έχει μήκος 20 m. Το κιτ καθαρισμού υδρορροών και σωληνώσεων είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.