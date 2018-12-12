Ο Άγιος Βασίλης και το... καθαρό σου τζάκι.

Τα Χριστούγεννα έρχονται και το κρύο έχει αρχίσει να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνιση του. Σίγουρα, ανυπομονείς και εσύ για κουβεντούλα, ζεστή σοκολάτα και χουχούλιασμα γύρω από το τζάκι. Έχεις σκεφτεί όμως, αν δίνεις στο τζάκι σου την προσοχή που πρέπει; To καθαρίζεις τακτικά; Πόσο έτοιμο είναι για να υποδεχθεί τον κύριο με γένια;



Η σωστή συντήρηση του τζακιού, συμβάλλει τόσο στην καλή λειτουργία του όσο και στην ασφάλειά σου.

Ας δούμε λοιπόν πώς θα διατηρήσεις το τζάκι σου καθαρό και ασφαλές γιατί ποτέ δεν ξέρεις… πότε θα σε επισκεφτεί ο Άγιος Βασίλης από την καμινάδα του.

Για αρχή, μην ξεχνάς να καθαρίζεις το τζάκι από τις στάχτες κάθε φορά που είναι να το χρησιμοποιήσεις. Προσοχή! Μην προσπαθήσεις να το καθαρίσεις όταν οι στάχτες είναι ακόμη ζεστές. Κατάλληλη ώρα είναι συνήθως την επόμενη μέρα που θα έχουν περάσει αρκετές ώρες και οι στάχτες θα έχουν σβήσει τελείως.

Μην καις στο τζάκι ό,τι σου περισσεύει. Το τζάκι δεν είναι σκουπιδοτενεκές, αλλά μια πηγή θερμότητας για το σπίτι και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζεις. Επιπλέον, πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο τι είδους ξύλα καίτε και με τι κριτήριο έχει γίνει η επιλογή τους. Μίλησε με τους ειδικούς, που θα σου υποδείξουν το σωστό τρόπο προσανάμματος αλλά και τα κατάλληλα ξύλα που θα πρέπει να προμηθευτείς.

Επιπλέον, ο καθαρισμός του τζακιού πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη χρήση του. Είναι αυτονόητο, πως όσο περισσότερο το χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο θα πρέπει και να το καθαρίζεις.

Τελευταία και μη εξαιρετέα, η καμινάδα. Θα πρέπει να εξασφαλίσειςπως η καμινάδα του τζακιού σου λειτουργεί κανονικά και είναι καθαρή, ούτως ώστε να βγαίνει ο αέρας σωστά και να μην επιστρέφει μέσα στο χώρο, όπου βρίσκεται το τζάκι. Έλεγξε με ένα φακό αν υπάρχει κάτι μέσα στην καμινάδα και αν παρατηρήσεις κάποιο εμπόδιο πχ φύλλα ή φωλιά από πουλιά, φώναξε κάποιον ειδικό να την καθαρίσει.

Με την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 με τουρμπίνα 600 watt, η απομάκρυνση της στάχτης δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη καθώς ο καθαρισμός του φίλτρου της γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον γίνεται πολύ εύκολα η αποστράγγιση και ο καθαρισμός του δοχείου της χωρίς να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους. Με λίγα λόγια είναι: ισχυρή, μεγάλης διάρκειας, φιλική προς τον χρήστη, πολυμορφική και ασφαλής.

Αν λοιπόν, αγαπάς το τζάκι σου και την καθαριότητά του, τότε φέτος δεν έχεις παρά να ζητήσετε από τον Άγιο Βασίλη μια σκούπα στάχτης AD 2.