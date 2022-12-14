ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ SE!
Πλύσιμο χαλιών στο σπίτι! Τα χαλιά σηκώνουν τα «βάρη» του σπιτιού σχεδόν κάθε μέρα για αυτό και αποτελούν εστία μικροβίων και ρύπων που θέλουν άμεση αντιμετώπιση. Καθώς το χαλί δεν είναι βρώμικο μόνο στην επιφάνεια, αλλά και βαθιά μέσα στις ίνες, δεν είναι πάντα εμφανές ότι χρειάζεται καθάρισμα. Είναι πολύ σημαντικό να απομακρύνεις τακτικά τους ρύπους και να καθαρίζεις σωστά τους λεκέδες.
Φρόντισε λοιπόν τα χαλιά σου όπως σε «φροντίζουν» και αυτά όλο το χειμώνα με τις σκούπες SE της Kärcher, με τις οποίες μπορείς να πραγματοποιήσεις βαθύ καθαρισμό από την άνεση του σπιτιού σου! Για να εξασφαλίσεις ένα υγιεινό περιβάλλον για εσένα και τους αγαπημένους σου!
Πώς να καθαρίσω αποτελεσματικά τα χαλιά πριν τα αποθηκεύσω και ποια είναι η κατάλληλη σκούπα;
Η αποθήκευση των χαλιών χωρίς τον κατάλληλο καθαρισμό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες οσμές, συσσώρευση ακάρεων και φθορά των ινών. Πολλοί θεωρούν ότι η μόνη λύση είναι η μεταφορά των χαλιών στην αυλή για πλύσιμο με το λάστιχο ή η αποστολή τους σε καθαριστήριο. Η λύση της Kärcher σε απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία: Με μια σκούπα SE, καθαρίζεις τα χαλιά σου σε βάθος χωρίς να μετακινηθείς από το σπίτι, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Χάρη στην ισχυρή αναρρόφηση, η υπολειμματική υγρασία ελαχιστοποιείται και το χαλί στεγνώνει γρήγορα. Μόλις στεγνώσει πλήρως, το τυλίγεις σε ρολό και είναι έτοιμο για αποθήκευση, πεντακάθαρο και προστατευμένο, μέχρι την επόμενη σεζόν.
Καθαρισμός σε βάθος!
Η μέθοδος της πλύσης - απόπλυσης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των χαλιών σε βάθος. Οι κορυφαίες σκούπες SE (spray extraction) είναι η πιο οικονομική και αξιόπιστη λύση για να πλύνεις τα χαλιά σου στο σπίτι, αλλά και μοκέτες, καναπέδες και ταπετσαρίες!
Πολλές δυνατότητες!
Επιπλέον, οι σκούπες SE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σκούπες αναρρόφησης στερεών και υγρών ρύπων. Αφαιρούν αποτελεσματικά υγρά ή ξηρούς ρύπους όπως σκόνη, πεσμένα υπολείμματα φαγητών, κομμάτια από σπασμένο γυαλί ή κομματάκια ξύλου και μετάλλου.
Και για το αυτοκίνητο!
Χύθηκε καφές στο αυτοκίνητο; Θέλεις να φρεσκάρεις τα υφασμάτινα καθίσματα; Τώρα μπορείς με μία SE σε συνδυασμό με το ειδικό εξάρτημα χειρός. Η ιδανική λύση για τον καθαρισμό των υφασμάτινων επίπλων και των καθισμάτων του αυτοκινήτου.... από το σπίτι!
Εξασφάλισε το μέγιστο αποτέλεσμα!
Σε συνδυασμό με την καθαριστική σκόνη υφασμάτων RM 760, η οποία διαλύεται στο νερό και στη συνέχεια εισχωρεί βαθιά μέσα στις ίνες, μπορείς να απομακρύνεις εύκολα και αξιόπιστα ρύπους και δυσάρεστες οσμές. Οι SE είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για νοικοκυριά με μικρά παιδιά, κατοικίδια ζώα και άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες!
Βαθύς καθαρισμός: Οι ίνες καθαρίζονται σε βάθος χάρη στον καθαρισμό με πλύση-απόπλυση
Ακόμα κι αν αφαιρείς συχνά τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, τα χαλιά γίνονται αντιαισθητικά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν καθαρίζεις με ηλεκτρική σκούπα, οι ρύποι αφαιρούνται μόνο από την επιφάνεια. Με έναν πιο εντατικό καθαρισμό του χαλιού ανά μεγαλύτερα διαστήματα, αφαιρούνται όλοι οι ρύποι που έχουν συσσωρευθεί με την πάροδο του χρόνου παρά τον τακτικό καθαρισμό. Ο βαθύς καθαρισμός με μηχάνημα πλύσης-απόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια ζωής του χαλιού και βελτιώνει την υγιεινή, διότι αφαιρεί επίσης τους ρύπους, τα υπολείμματα λίπους και τις δυσάρεστες οσμές που έχουν κολλήσει στις ίνες.
Η αρχή είναι απλή: Κατά τον καθαρισμό με μηχάνημα πλύσης-απόπλυσης, το νερό και το απορρυπαντικό ψεκάζονται ταυτόχρονα και στη συνέχεια, αναρροφώνται ξανά μαζί με τους ρύπους. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τα τελευταία υπολείμματα απορρυπαντικού. Το χαλί πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν πατηθεί ξανά. Αφού στεγνώσει, μπορεί να σκουπιστεί καλά για άλλη μια φορά.
Πρόσθετες συμβουλές για εργασία με το μηχάνημα πλύσης-απόπλυσης:
- Το χλιαρό νερό βελτιώνει την απόδοση καθαρισμού και το αποτέλεσμα σε σύγκριση με το κρύο νερό. Αλλά προσέχετε: Δεν πρέπει να είναι ζεστό, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις ίνες (για παράδειγμα, στα μάλλινα χαλιά) ή ακόμη και στο υπόστρωμα των μοκετών.
- Στην περίπτωση δαπέδων με μοκέτα, η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να απενεργοποιείται πριν από τον καθαρισμό. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η θέρμανση που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα δεν προκαλεί αποχρωματισμό ή μετασχηματισμό των υλικών.
- Πάντα να δοκιμάζετε την καθαριστική ισχύ πρώτα σε μια «κρυφή» περιοχή.
Παρεμπιπτόντως, τα μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τον βαθύ καθαρισμό των χαλιών αλλά και για τον καθαρισμό ταπετσαριών, στρωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτου.
Γιατί τα χαλιά πρέπει να καθαρίζονται τακτικά;
Με ένα όμορφο χαλί, το σπίτι είναι ζεστό και φιλόξενο, δίνεται έμφαση στα διάφορα χαρακτηριστικά και τα πόδια σας διατηρούνται ζεστά. Η κάλυψη του δαπέδου με τάπητα δεν συμβάλλει μόνο στην ωραία εμφάνιση αλλά και βελτιώνει την αντιολισθητικότητα και μειώνει τον θόρυβο των βημάτων. Το μήκος του πέλους καθορίζει πόσο εύκολη ή απαιτητική είναι η συντήρηση ενός δαπέδου με τάπητα. Η προσπάθεια που απαιτείται για τη συντήρηση καθορίζεται επίσης από τη συχνότητα χρήσης του χαλιού. Για όλα τα χαλιά, συνιστάται τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός: Έτσι, διατηρείται η εμφάνιση, αυξάνεται η διάρκεια ζωής και, επιπλέον, διασφαλίζεται η υγιεινή καθώς οι ρύποι που έχουν διεισδύσει βαθιά χαλαρώνουν και οι τρίχες των κατοικίδιων και τα επιβλαβή ακάρεα αφαιρούνται.
Αφαίρεση λεκέδων από χαλιά
Όταν τρως, όταν βλέπεις τηλεόραση από τον καναπέ ή όταν τα παιδιά παίζουν μέσα στο σπίτι, υπολείμματα φαγητών, ποτά και ρύποι συχνά καταλήγουν στο χαλί πριν προλάβεις να αντιδράσεις. Μην πανικοβάλλεσαι! Με τις σωστές συμβουλές, μπορείς να απαλλαγείς από τους λεκέδες εύκολα και γρήγορα!
Συμβουλή 1: Ενέργησε γρήγορα
Ειδικά στην περίπτωση υγρών λεκέδων, απαιτείται άμεση δράση επειδή τα υγρά μπορούν να διεισδύσουν γρήγορα στις ίνες του χαλιού και τότε συχνά είναι ακόμη πιο δύσκολο να αφαιρεθούν. Εάν συμβεί κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να απορροφήσεις γρήγορα τα υγρά με ένα στεγνό πανί ή πολλά φύλλα χαρτιού κουζίνας. Ωστόσο, μην ασκήσεις πίεση όταν το κάνεις αυτό, καθώς το κόκκινο κρασί, ο χυμός κ.λπ. μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στο χαλί και να προκαλέσουν ζημιά στις ίνες του.
Συμβουλή 2: Δοκίμασε πρώτα με νερό
Περίπου το 90% όλων των λεκέδων είναι υδατοδιαλυτοί. Πριν στραφείς σε απορρυπαντικά ή οικιακά μέσα καθαρισμού, αξίζει να προσπαθήσεις πρώτα με ένα καθαρό πανί και λίγο χλιαρό νερό. Εάν ο λεκές διαλυθεί, μπορείς να τον αφαιρέσεις από τις ίνες κάνοντας μικρές περιστροφικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Στην περίπτωση λεκέδων που δεν διαλύονται, μπορεί να βοηθήσει ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων γενικής χρήσης: Ψέκασε το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων σε ένα πανί με σταθερά χρώματα και ταμπόναρε τη λερωμένη περιοχή μέχρι να διαλυθεί ο λεκές. Και με τους δύο τρόπους, θα πρέπει να φροντίζεις πάντα να χρησιμοποιείς μια καθαρή περιοχή του πανιού.
Αναζωογόνηση των ινών του χαλιού με ατμοκαθαριστή
Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις έναν ατμοκαθαριστή για να φρεσκάρεις και να απολυμάνεις τα χαλιά σου. Χρησιμοποίησε τον ατμοκαθαριστή σε συνδυασμό με το εξάρτημα χαλιού που διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτημα. Αφού στερεωθεί στο ακροφύσιο δαπέδων, μπορεί να μετακινηθεί ελαφρά πάνω από το χαλί. Με αυτό το τρόπο, δεν ανασηκώνονται μόνο οι ίνες του χαλιού αλλά ελαττώνονται και οι δυσάρεστες οσμές.
Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και μετά το πλύσιμο του χαλιού ή απλώς για το φρεσκάρισμα των ινών του χαλιού περιστασιακά. Έτσι, διατηρείται η ωραία εμφάνιση του χαλιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Τα κατάλληλα προϊόντα για το πλύσιμο των χαλιών
Για αποτελεσματικό πλύσιμο χαλιών στο σπίτι, η Kärcher προσφέρει τις πλέον αξιόπιστες λύσεις ψεκασμού-αναρρόφησης που απομακρύνουν λεκέδες και οσμές σε βάθος. Η SE 2 Spot είναι η κορυφαία επιλογή για γρήγορο επιτόπιο καθαρισμό και άμεση αφαίρεση λεκέδων από μικρές επιφάνειες. Αν ο στόχος σου είναι το πλήρες πλύσιμο μεγάλων χαλιών και εκτεταμένων υφασμάτινων επιφανειών, οι μηχανές SE 4 και SE 5 εξασφαλίζουν βαθύ καθαρισμό με μέγιστη ευκολία χρήσης. Με την τεχνολογία ψεκασμού και ταυτόχρονης αναρρόφησης, τα χαλιά σου στεγνώνουν γρήγορα και παραμένουν καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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Η Kärcher στο πλευρό σου
Η Kärcher είναι κάτι παραπάνω από κατασκευαστής μηχανημάτων καθαρισμού· είναι ένας έμπιστος συνεργάτης που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή έρευνα, τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη, πιο υγιεινή και να συμβάλλουν στη διατήρηση της αξίας του σπιτιού σου. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό του χαλιού με μηχανή πλύσης-απόπλυσης είτε για γρήγορη συντήρηση με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού, η τεχνολογία της Kärcher εξασφαλίζει επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι.