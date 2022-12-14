Βαθύς καθαρισμός: Οι ίνες καθαρίζονται σε βάθος χάρη στον καθαρισμό με πλύση-απόπλυση

Ακόμα κι αν αφαιρείς συχνά τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα, τα χαλιά γίνονται αντιαισθητικά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν καθαρίζεις με ηλεκτρική σκούπα, οι ρύποι αφαιρούνται μόνο από την επιφάνεια. Με έναν πιο εντατικό καθαρισμό του χαλιού ανά μεγαλύτερα διαστήματα, αφαιρούνται όλοι οι ρύποι που έχουν συσσωρευθεί με την πάροδο του χρόνου παρά τον τακτικό καθαρισμό. Ο βαθύς καθαρισμός με μηχάνημα πλύσης-απόπλυσης αυξάνει τη διάρκεια ζωής του χαλιού και βελτιώνει την υγιεινή, διότι αφαιρεί επίσης τους ρύπους, τα υπολείμματα λίπους και τις δυσάρεστες οσμές που έχουν κολλήσει στις ίνες.

Η αρχή είναι απλή: Κατά τον καθαρισμό με μηχάνημα πλύσης-απόπλυσης, το νερό και το απορρυπαντικό ψεκάζονται ταυτόχρονα και στη συνέχεια, αναρροφώνται ξανά μαζί με τους ρύπους. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τα τελευταία υπολείμματα απορρυπαντικού. Το χαλί πρέπει να στεγνώσει εντελώς πριν πατηθεί ξανά. Αφού στεγνώσει, μπορεί να σκουπιστεί καλά για άλλη μια φορά.