Η εύχρηστη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης SE 2 Spot είναι ο ιδανικός βοηθός για την άμεση και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινα έπιπλα και υφάσματα. Η SE 2 Spot καταπολεμά γρήγορα τη βρωμιά και τις οσμές, αφαιρώντας αποτελεσματικά λεκέδες από τρόφιμα και ποτά, για παράδειγμα. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της, η μηχανή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και καταλαμβάνει λίγο χώρο όταν αποθηκεύεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι γρήγορα έτοιμη για χρήση όποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσεις απροσδόκητη βρωμιά. Η μεγάλη ακτίνα λειτουργίας που επιτρέπει το καλώδιο 4,5 μέτρων προσφέρει ευελιξία στον καθαρισμό οπουδήποτε σε ένα δωμάτιο. Η πρακτική θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ στη συσκευή σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι γρήγορα διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση. Περιλαμβάνει βούρτσα αφαίρεσης λεκέδων, ακροφύσιο ψεκαμού αναρρόφησης για υφασμάτινες επιφάνειες και καθαριστικό.