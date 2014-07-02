Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg
Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης. Για υφασμάτινες επιφάνειες σε δαπέδα (χαλιά, μοκέτες), υφασμάτινα επίπλα και καθισμάτων αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (kg)
|0,8
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|4
|pH
|8,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
Πεδία εφαρμογής
- Προετοιμασία αυτοκινήτων
- Επιφάνειες με πλακάκια