Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης. Για υφασμάτινες επιφάνειες σε δαπέδα (χαλιά, μοκέτες), υφασμάτινα επίπλα και καθισμάτων αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).