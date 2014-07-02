Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg

Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης.

Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης. Για υφασμάτινες επιφάνειες σε δαπέδα (χαλιά, μοκέτες), υφασμάτινα επίπλα και καθισμάτων αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (kg) 0,8
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 4
pH 8,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Πεδία εφαρμογής
  • Προετοιμασία αυτοκινήτων
  • Επιφάνειες με πλακάκια