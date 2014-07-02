Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 Adv: Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με θέση για χημικό, ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού, γάντζο καλωδίου, στήριξη για σωλήνα & έξοδο για σύνδεση με πέλμα PW 30/1
Puzzi 10/2 Adv, η μηχανή πλύσης- απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με πίεση ψεκασμού 2 bar. ιδανική για καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Μαζί με το πέλμα PW 30/1 η μηχανή εντυπωσιάζει ακόμα και σε μεσαίες επιφάνειες. Η ενσωματωμένη ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού εμποδίζει τη δημιουργία αφρού στον κάδο του ακάθαρτου νερού ειδικά κατά τη διάρκεια αναρρόφησης από χαλιά. Η μηχανή διαθέτει ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού, θέση αποθήκευσης των ταμπλετών τπυ χημικού, πρίζα για το πέλμα PW 30/1 για αύξηση της απόδοσης καθαρισμού, ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου και στήριξη για το σωλήνα αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- Τέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες.
- Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Επαγγελματική ποιότητα: εξαιρετικά ανθεκτικό και ανθεκτικό
- Αποτελεσματική αντλία με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ισχυρή τουρμπίνα με εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού χαλιών
- Εύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος.
- Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.
- Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.
Ενσωματωμένη σύνδεση για ηλεκτρική βούρτσα PW
- Η ηλεκτρική βούρτσα εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση επιφάνειας.
- Περιστρεφόμενη βούρτσα roller για το ίσιωμα των ινών των χαλιών.
- Βαθύτερος καθαρισμός χαλιών και υφασμάτων δαπέδου.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
- Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
- Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
- Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Ενσωματωμένη δοσομέτρηση αντιαφριστικού
- Ιδανικό για το ξέπλυμα χαλιών και υφασμάτων δαπέδου που έχουν πλυθεί με σαμπουάν.
- Αποτρέπει τον υπερβολικό αφρισμό στο δοχείο βρώμικου νερού.
Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για ταμπλέτες απορρυπαντικού
- Τα ταμπλέτα είναι πάντα στη διάθεσή σας και προστατεύονται από την υγρασία.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμη και κατά τη μεταφορά.
- Επιτρέπει τη δοσομέτρηση ανάλογα με τις ανάγκες.
Άγκιστρο καλωδίου
- Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου στη λαβή μεταφοράς.
- Εύκολη και άνετη μεταφορά και αποθήκευση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|30 - 45
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|2
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|2
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|10 / 9
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1250
|Ισχύς αντλίας (W)
|80
|Τάση (V)
|220 - 240
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|705 x 320 x 435
Πεδίο προμήθειας
- Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1
- Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 2 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού
- Άγκιστρο καλωδίου
- Ακροφύσιο δαπέδου: 240 mm
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
- Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου, κίτρινο
Πεδία εφαρμογής
- Για βαθύ καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων δαπέδων
- Για ενδιάμεσο καθαρισμό και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων στα χαλιά
- Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα