Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: Μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με θέση για χημικό, ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού, γάντζο καλωδίου, στήριξη για σωλήνα & έξοδο για σύνδεση με πέλμα PW 30/1

Puzzi 10/2 Adv, η μηχανή πλύσης- απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με πίεση ψεκασμού 2 bar. ιδανική για καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών. Μαζί με το πέλμα PW 30/1 η μηχανή εντυπωσιάζει ακόμα και σε μεσαίες επιφάνειες. Η ενσωματωμένη ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού εμποδίζει τη δημιουργία αφρού στον κάδο του ακάθαρτου νερού ειδικά κατά τη διάρκεια αναρρόφησης από χαλιά. Η μηχανή διαθέτει ρύθμιση δοσολογίας αντιαφριστικού, θέση αποθήκευσης των ταμπλετών τπυ χημικού, πρίζα για το πέλμα PW 30/1 για αύξηση της απόδοσης καθαρισμού, ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου και στήριξη για το σωλήνα αναρρόφησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
  • Τέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες.
  • Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
  • Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Επαγγελματική ποιότητα: εξαιρετικά ανθεκτικό και ανθεκτικό
  • Αποτελεσματική αντλία με μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Ισχυρή τουρμπίνα με εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης.
Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού χαλιών
  • Εύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος.
  • Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.
  • Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.
Ενσωματωμένη σύνδεση για ηλεκτρική βούρτσα PW
  • Η ηλεκτρική βούρτσα εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση επιφάνειας.
  • Περιστρεφόμενη βούρτσα roller για το ίσιωμα των ινών των χαλιών.
  • Βαθύτερος καθαρισμός χαλιών και υφασμάτων δαπέδου.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
  • Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
  • Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
  • Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
  • Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
  • Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Ενσωματωμένη δοσομέτρηση αντιαφριστικού
  • Ιδανικό για το ξέπλυμα χαλιών και υφασμάτων δαπέδου που έχουν πλυθεί με σαμπουάν.
  • Αποτρέπει τον υπερβολικό αφρισμό στο δοχείο βρώμικου νερού.
Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για ταμπλέτες απορρυπαντικού
  • Τα ταμπλέτα είναι πάντα στη διάθεσή σας και προστατεύονται από την υγρασία.
  • Ασφαλής αποθήκευση ακόμη και κατά τη μεταφορά.
  • Επιτρέπει τη δοσομέτρηση ανάλογα με τις ανάγκες.
Άγκιστρο καλωδίου
  • Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
  • Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
  • Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ
  • Ενσωματωμένη βάση στήριξης σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου στη λαβή μεταφοράς.
  • Εύκολη και άνετη μεταφορά και αποθήκευση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 30 - 45
Ποσότητα αέρα (l/s) 74
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4
Όγκος ψεκασμού (l/min) 2
Πίεση ψεκασμού (bar) 2
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l) 10 / 9
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W) 1250
Ισχύς αντλίας (W) 80
Τάση (V) 220 - 240
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 11,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 16,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 705 x 320 x 435

Πεδίο προμήθειας

  • Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1
  • Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 2 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
  • Χώρος αποθήκευσης για ταμπλέτες καθαριστικού
  • Άγκιστρο καλωδίου
  • Ακροφύσιο δαπέδου: 240 mm
  • Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
  • Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης
  • Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
  • Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

  • Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
  • Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου, κίτρινο
Πεδία εφαρμογής
  • Για βαθύ καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων δαπέδων
  • Για ενδιάμεσο καθαρισμό και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων στα χαλιά
  • Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα
