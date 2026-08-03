Στιβαρή, ανθεκτική, αποτελεσματική: η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 από την Kärcher καθαρίζει εντυπωσιακά τις ταπετσαρίες και αφαιρεί λεκέδες από υφασμάτινες επιφάνειες με εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλή απόδοση. Η συμπαγής μηχανή ψεκάζει το διάλυμα καθαρισμού βαθιά μέσα στις ίνες και στη συνέχεια το αφαιρεί ξανά μαζί με τους ρύπους που έχουν αφαιρεθεί. Αυτή η εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης εξασφαλίζει επίσης γρήγορο στέγνωμα και σημαίνει ότι οι υφασμάτινες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά γρήγορα – ιδανικό για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον τομέα των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας ή στον καθαρισμό εσωτερικού οχήματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το τυπικό, εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας για άνετο, εργονομικό καθαρισμό στενών χώρων. Χάρη στο πολύ χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η μηχανή πλύσης απόπλυσης μπορεί εύκολα να μεταφερθεί με το ένα χέρι. Τα μεγάλα κουμπιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χέρι ή το πόδι αυξάνουν επίσης την ευκολία για τον χρήστη. Το καπάκι της συσκευής και το ακροφύσιο χειρός είναι διαφανή για καλύτερη θέαση του ακάθαρτου νερού.