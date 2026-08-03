Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 8/1 Facelift *EU
Η ειδική μηχανή καθαρισμού για ταπετσαρίες, καθώς και για αφαίρεση λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες: μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 με εργονομικό, ιδιαίτερα κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας.
Στιβαρή, ανθεκτική, αποτελεσματική: η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 8/1 από την Kärcher καθαρίζει εντυπωσιακά τις ταπετσαρίες και αφαιρεί λεκέδες από υφασμάτινες επιφάνειες με εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλή απόδοση. Η συμπαγής μηχανή ψεκάζει το διάλυμα καθαρισμού βαθιά μέσα στις ίνες και στη συνέχεια το αφαιρεί ξανά μαζί με τους ρύπους που έχουν αφαιρεθεί. Αυτή η εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης εξασφαλίζει επίσης γρήγορο στέγνωμα και σημαίνει ότι οι υφασμάτινες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά γρήγορα – ιδανικό για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών καθαρισμού στον τομέα των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας ή στον καθαρισμό εσωτερικού οχήματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το τυπικό, εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας για άνετο, εργονομικό καθαρισμό στενών χώρων. Χάρη στο πολύ χαμηλό βάρος και την εργονομική λαβή μεταφοράς, η μηχανή πλύσης απόπλυσης μπορεί εύκολα να μεταφερθεί με το ένα χέρι. Τα μεγάλα κουμπιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χέρι ή το πόδι αυξάνουν επίσης την ευκολία για τον χρήστη. Το καπάκι της συσκευής και το ακροφύσιο χειρός είναι διαφανή για καλύτερη θέαση του ακάθαρτου νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΤέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες. Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίαςΗ χειρολαβή και οι διακόπτες πίεσης μπορούν να λειτουργήσουν με ένα μόνο δάχτυλο. Το πρακτικού σχήματος πόμολο επιτρέπει διαφορετικές θέσεις κράτησης. Το κόκκινο ακροφύσιο εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανάλωση νερού.
Ελαφριά και συμπαγής, στιβαρή σχεδίασηΕύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια. Έχει σχεδιαστεί για πολύωρη και ξεκούραστη χρήση. Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
- Εικονογράφηση γρήγορης εκκίνησης για απλή λειτουργία.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
- Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
- Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
- Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Μεγάλοι πίσω τροχοί και εύκαμπτοι κύλινδροι κίνησης 360°
- Εύκολος ελιγμός ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Ιδιαίτερα ευέλικτο στο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου
- Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Μεγάλο, ανοιχτό, άνοιγμα πλήρωσης καθαρού νερού
- Βολικό, ασφαλές και γεμίζει γρήγορα με καθαρό νερό.
- Ευκρινώς ορατός δείκτης μέγιστης στάθμης.
- Δεν υπάρχει διαρροή κατά το σύρσιμο ή το σπρώξιμο του μηχανήματος προς τα πίσω.
Ενσωματωμένη αποθήκευση για το ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Χάρη στη σχεδίαση κλιπ, το ακροφύσιο ταπετσαρίας είναι πάντα προσβάσιμο.
- Ασφαλής αποθήκευση ακόμα και κατά τη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|12 - 18
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|71
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|270 / 27
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|8 / 7
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας (W)
|40
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|71
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Πεδίο προμήθειας
- Κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας με λαβή
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Άγκιστρο καλωδίου
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας, πορτοκαλί
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Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων σε υφασμάτινες επιφάνειες
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό ταπετσαριών σε ευαίσθητους από άποψης υγιεινής χώρους