Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1

Αυξάνει την απόδοση επιφάνειας του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 30/4 έως και 35%, ενώ, παράλληλα βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού.

Το πέλμα καθαρισμού με βούρτσα PW 30/1 έχει σχεδιαστεί ως προαιρετικό εξάρτημα για τη μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 300 S, ώστε να ενισχύεται η διαδικασία του βαθέως καθαρισμού, περ. κατά 35%. Είναι κατάλληλο για ψεκασμό, βούρτσισμα και αναρρόφηση με ένα μόνο πέρασμα. Με μέγιστο πλάτος 315 mm (235 mm για το πέλμα PW 10), που μεταφράζεται σε 25 % υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, το PW 30/1 αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού με εκπληκτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την Puzzi 300 S.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1: Περιστρεφόμενες βούρτσες
Περιστρεφόμενες βούρτσες
Για την εντατικοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού και την ευθυγράμμιση των ινών των χαλιών.
Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1: βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
βελτιωμένη απόδοση καθαρισμού
Αυξάνει την απόδοση ανά επιφάνεια έως και 35%.
Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1: Διαφανές παράθυρο προβολής
Διαφανές παράθυρο προβολής
Παράθυρο επιθεώρησης στην κεφαλή πλυσίματος για συνεχή παρακολούθηση της επιστροφής-αναρρόφησης.
Εύκολη λειτουργία
  • Εύκολη και απλή τοποθέτηση του ακροφυσίου δαπέδου.
  • Μια περιστρεφόμενη βούρτσα εντείνει τον καθαρισμό και ανασηκώνει τις ίνες του χαλιού.
  • Εύκολη εκκίνηση με τον διακόπτη εναλλαγής.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 70 - 110
Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W) 60
Τάση (V) 220 - 240
Συχνότητα (Hz) 50 - 60
Μήκος καλωδίου (m) 7
Χρώμα ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 350 x 260 x 835
Χημικά προϊόντα καθαρισμού