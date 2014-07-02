Το πέλμα καθαρισμού με βούρτσα PW 30/1 έχει σχεδιαστεί ως προαιρετικό εξάρτημα για τη μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 300 S, ώστε να ενισχύεται η διαδικασία του βαθέως καθαρισμού, περ. κατά 35%. Είναι κατάλληλο για ψεκασμό, βούρτσισμα και αναρρόφηση με ένα μόνο πέρασμα. Με μέγιστο πλάτος 315 mm (235 mm για το πέλμα PW 10), που μεταφράζεται σε 25 % υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, το PW 30/1 αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού με εκπληκτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την Puzzi 300 S.