Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης PW 30/1
Αυξάνει την απόδοση επιφάνειας του μηχανήματος πλύσης-απόπλυσης Puzzi 30/4 έως και 35%, ενώ, παράλληλα βελτιώνει τα αποτελέσματα καθαρισμού.
Το πέλμα καθαρισμού με βούρτσα PW 30/1 έχει σχεδιαστεί ως προαιρετικό εξάρτημα για τη μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi 300 S, ώστε να ενισχύεται η διαδικασία του βαθέως καθαρισμού, περ. κατά 35%. Είναι κατάλληλο για ψεκασμό, βούρτσισμα και αναρρόφηση με ένα μόνο πέρασμα. Με μέγιστο πλάτος 315 mm (235 mm για το πέλμα PW 10), που μεταφράζεται σε 25 % υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, το PW 30/1 αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εξάρτημα καθαρισμού με εκπληκτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με την Puzzi 300 S.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενες βούρτσεςΓια την εντατικοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού και την ευθυγράμμιση των ινών των χαλιών.
βελτιωμένη απόδοση καθαρισμούΑυξάνει την απόδοση ανά επιφάνεια έως και 35%.
Διαφανές παράθυρο προβολήςΠαράθυρο επιθεώρησης στην κεφαλή πλυσίματος για συνεχή παρακολούθηση της επιστροφής-αναρρόφησης.
Εύκολη λειτουργία
- Εύκολη και απλή τοποθέτηση του ακροφυσίου δαπέδου.
- Μια περιστρεφόμενη βούρτσα εντείνει τον καθαρισμό και ανασηκώνει τις ίνες του χαλιού.
- Εύκολη εκκίνηση με τον διακόπτη εναλλαγής.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|70 - 110
|Ονομαστική ισχύς βούρτσας (W)
|60
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Μήκος καλωδίου (m)
|7
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 260 x 835