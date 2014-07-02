Η Puzzi 10/1 με ακροφύσιο για ταπετσαρίες και ακροφύσιο δαπέδου είναι κατάλληλη για τον υγιεινό και αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών - μεσαίων επιφανειών. Με πίεση ψεκασμού 1 bar η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης εξασφαλίζει ήπιο, βαθύ καθαρισμό των υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στο στενό ακροφύσιο δαπέδου, το μηχάνημα είναι ιδανικά κατάλληλο για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Χάρη στην ελαστική άκρη του ακροφυσίου ακόμα και οι άνισες επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα. Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης διαθέτει ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και στήριξη για το σωλήνα αναρρόφησης.