Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 10/1
H Puzzi 10/1 με ακροφύσιο δαπέδου/ταπετσαριών είναι ιδανική για τον καθαρισμό χαλιών & υφασμάτινων επιφανειών με τη μέθοδο αναρρόφησης. Με ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και στήριξη σωλήνα.
Η Puzzi 10/1 με ακροφύσιο για ταπετσαρίες και ακροφύσιο δαπέδου είναι κατάλληλη για τον υγιεινό και αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών - μεσαίων επιφανειών. Με πίεση ψεκασμού 1 bar η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης εξασφαλίζει ήπιο, βαθύ καθαρισμό των υφασμάτινων επιφανειών. Χάρη στο στενό ακροφύσιο δαπέδου, το μηχάνημα είναι ιδανικά κατάλληλο για χρήση σε περιορισμένους χώρους. Χάρη στην ελαστική άκρη του ακροφυσίου ακόμα και οι άνισες επιφάνειες καθαρίζονται εύκολα. Η μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης διαθέτει ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και στήριξη για το σωλήνα αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμούΤέλειος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών σε βάθος στις ίνες. Γρήγορο στέγνωμα σημαίνει ότι οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και πάλι χάρη στην εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού με ορατό αποτέλεσμα πριν και μετά.
Επαγγελματική ποιότητα: εξαιρετικά ανθεκτικό και ανθεκτικόΑποτελεσματική αντλία με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ισχυρή τουρμπίνα με εξαιρετική απόδοση αναρρόφησης. Η ανθεκτική κατασκευή και ο προφυλακτήρας προστατεύουν τη μηχανή από χτυπήματα και κρούσεις.
Ολοκληρωμένο σετ αξεσουάρ καθαρισμού χαλιώνΕύκαμπτο χείλος αναρρόφησης για βέλτιστη γωνία αναρρόφησης και απόλυτο αποτέλεσμα στεγνώματος. Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 240 mm με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης. Εργονομική λαβή για επιπλέον άνεση χρήστη.
Εύχρηστο ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Εύκολος αλλά σχολαστικός καθαρισμός ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων.
- Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων.
- Ακροφύσιο πλάτους 110 mm για εισαγωγή στο πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης.
Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1
- Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού.
- Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
Εύκολο στη λειτουργία χάρη σε δύο μεγάλα κουμπιά
- Δεν χρειάζεται να σκύβεις: ποδοδιακόπτης on/off για ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
- Γρήγορη μέθοδος 1 βήματος: συνδυασμένος ψεκασμός και αναρρόφηση σε μία λειτουργία.
- Μέθοδος 2 σταδίων: Ψέκασε τις ίνες και άφησέ τις να μουλιάσουν – στη συνέχεια αναρρόφησε τους ρύπους.
Μεγάλοι πίσω τροχοί και εύκαμπτοι κύλινδροι κίνησης 360°
- Εύκολος ελιγμός ακόμα και σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Ιδιαίτερα ευέλικτο στο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Άγκιστρο καλωδίου
- Για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Πρακτικό και προστατεύει τα καλώδια.
- Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.
Ενσωματωμένη αποθήκευση για το ακροφύσιο ταπετσαρίας και το ακροφύσιο χαλιών
- Χάρη στη σχεδίαση κλιπ, το ακροφύσιο ταπετσαρίας είναι πάντα προσβάσιμο.
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης σωλήνα αναρρόφησης με ακροφύσιο δαπέδου στη λαβή μεταφοράς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|20 - 25
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|1
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|1
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|10 / 9
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1250
|Ισχύς αντλίας (W)
|40
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|690 x 325 x 440
Πεδίο προμήθειας
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Υγρό καθαρισμού: Ταμπλέτες RM 760, 2 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 2.5 m
- Άγκιστρο καλωδίου
- Ακροφύσιο δαπέδου: 240 mm
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
- Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης
- Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1
- Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής
- Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο ταπετσαρίας, μπλε
Πεδία εφαρμογής
- Για εντατικό καθαρισμό ταπετσαριών και επικαλυμμένων επίπλων εις βάθος
- Για ενδιάμεσο καθαρισμό και στοχευμένη αφαίρεση λεκέδων στα χαλιά
- Για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων επιφανειών – συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων του αυτοκινήτου
- Για εντατικό καθαρισμό εις βάθος καθισμάτων αυτοκινήτου
- Για στοχευμένο καθαρισμό σε βάθος περιοχών με μοκέτα
- Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτινων επιφανειών σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής
- Για βαθύ καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων δαπέδων