Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 30/4
Η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Ρuzzi 30/4 είναι η οικονομική λύση καθαρισμού για μεγάλες επιφάνειες χαλιών και κάνει τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο.
Η Puzzi 30/4 με επίπεδο θορύβου 66 dB (A) είναι η πιο αθόρυβη σκούπα υγρής αναρρόφησης στην κατηγορία της και είναι ιδανική για καθαρισμό σε χώρους όπου απαιτείται χαμηλός θόρυβος. Με χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού 30 λίτρων και με εξάρτημα δαπέδου πλάτους εργασίας 350mm το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών. Ο σχεδιασμός του μηχανήματος επικεντρώνεται στην εργονομία και τον μειωμένο χρόνο καθαρισμού. Η λειτουργία EASY και η κάθετη σχεδίαση καθιστούν το χειρισμό πολύ ευκολότερο. Η εκμάθηση είναι ιδιαίτερα εύκολη. Ο κάδος ακάθαρτου νερού είναι αφαιρούμενος, ενώ η λαβή και το σχήμα του κάδου είναι σχεδιασμένα για εργονομική μεταφορά. Ο κάδος καθαρίζεται εύκολα οπότε είναι κατάλληλος για την προσθήκη καθαρού νερού στον άλλο κάδο. Ο χρόνος στεγνώματος είναι μέχρι και 30% μικρότερος σε σύγκριση με μοντέλα του ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει χάρη στο ευέλικτοχείλος αναρρόφησης το οποίο διασφαλίζει τη βέλτιστη γωνία αναρρόφησης. Η μεταφορά του μηχανήματος είναι επίσης πολύ εύκολη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξοδος ρεύματος για το PW30
Αφαιρούμενος κάδος ακάθαρτου νερού
Εξαιρετικά αθόρυβο
Μεγάλη χωρητικότητα κάδου
EASY σύστημα λειτουργίας φιλικό για το χρήστη
Εργονομική όρθια διάταξη
Μεγάλοι τροχοί
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|60 - 75
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|3
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|4
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|30 / 15
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας (W)
|70
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Μήκος καλωδίου (m)
|15
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|26
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 4 m
- Ακροφύσιο δαπέδου: 350 mm
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
- Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης
- Σωλήνας πλύσης- απόπλυσης: 1 Τεμάχιο(α), 700 mm, ανοξείδωτος χάλυβας
Εξοπλισμός
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου, κίτρινο