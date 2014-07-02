Η Puzzi 30/4 με επίπεδο θορύβου 66 dB (A) είναι η πιο αθόρυβη σκούπα υγρής αναρρόφησης στην κατηγορία της και είναι ιδανική για καθαρισμό σε χώρους όπου απαιτείται χαμηλός θόρυβος. Με χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού 30 λίτρων και με εξάρτημα δαπέδου πλάτους εργασίας 350mm το μηχάνημα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών. Ο σχεδιασμός του μηχανήματος επικεντρώνεται στην εργονομία και τον μειωμένο χρόνο καθαρισμού. Η λειτουργία EASY και η κάθετη σχεδίαση καθιστούν το χειρισμό πολύ ευκολότερο. Η εκμάθηση είναι ιδιαίτερα εύκολη. Ο κάδος ακάθαρτου νερού είναι αφαιρούμενος, ενώ η λαβή και το σχήμα του κάδου είναι σχεδιασμένα για εργονομική μεταφορά. Ο κάδος καθαρίζεται εύκολα οπότε είναι κατάλληλος για την προσθήκη καθαρού νερού στον άλλο κάδο. Ο χρόνος στεγνώματος είναι μέχρι και 30% μικρότερος σε σύγκριση με μοντέλα του ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει χάρη στο ευέλικτοχείλος αναρρόφησης το οποίο διασφαλίζει τη βέλτιστη γωνία αναρρόφησης. Η μεταφορά του μηχανήματος είναι επίσης πολύ εύκολη.