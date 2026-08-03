Η υψηλής απόδοσης Puzzi 30/4 E μηχανή πλύσης- απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με θόρυβο μόνο 66 dB(A) είναι η πιο αθόρυβη σκούπα στην κατηγορία της. Διαθέτει κάδο καθαρού νερού 30 λίτρων και διευκολύνει την αδιάκοπη λειτουργία σε μεγάλες επιφάνειες. Η απόδοση επιφάνειεας είναι ακόμα μεγαλύτερη χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με το πέλμα PW 30/1. Ο πρακτικός σχεδιασμός όρθιου τύπου εξασφαλίζει εργονομική εργασία που εξοικονομεί χώρο. Διαθέτει επίσης επιλογή θέρμανσης του κάδου καθαρού νερού, διατηρώντας έτσι το νερό σε σταθερή θερμοκρασία για αποτελέσματα καθαρισμού πρώτης τάξεως.