Μηχανή ψεκασμού-αναρρόφησης Puzzi 30/4 E
Η πιο αθόρυβη μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με επίπεδο θορύβου στα 66 dB(A). Για καθαρισμό μεγάλων χαλιών. Εργονομικός όρθιος σχεδιασμός.
Η υψηλής απόδοσης Puzzi 30/4 E μηχανή πλύσης- απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών με θόρυβο μόνο 66 dB(A) είναι η πιο αθόρυβη σκούπα στην κατηγορία της. Διαθέτει κάδο καθαρού νερού 30 λίτρων και διευκολύνει την αδιάκοπη λειτουργία σε μεγάλες επιφάνειες. Η απόδοση επιφάνειεας είναι ακόμα μεγαλύτερη χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με το πέλμα PW 30/1. Ο πρακτικός σχεδιασμός όρθιου τύπου εξασφαλίζει εργονομική εργασία που εξοικονομεί χώρο. Διαθέτει επίσης επιλογή θέρμανσης του κάδου καθαρού νερού, διατηρώντας έτσι το νερό σε σταθερή θερμοκρασία για αποτελέσματα καθαρισμού πρώτης τάξεως.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά αθόρυβοΜόνο 66 dB(A)
Μεγάλη χωρητικότητα κάδουΚαθαρισμός μεγάλων περιοχών
Έξοδος ρεύματος για το PW30Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού
Αφαιρούμενος κάδος ακάθαρτου νερού
- Το δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί για άδειασμα
Μεγάλοι τροχοί
Μεγάλη χωρητικότητα κάδου
Καλή αναρρόφηση
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|60 - 75
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|74
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Όγκος ψεκασμού (l/min)
|3
|Πίεση ψεκασμού (bar)
|4
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|30 / 15
|Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης (W)
|1200
|Ισχύς αντλίας (W)
|70
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Μήκος καλωδίου (m)
|15
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|28
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional: PW 30/1
- Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m): 4 m
- Πιστόλι ψεκασμού/αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Επιστόμιο ακροφυσίου: Ακροφύσιο δαπέδου, κίτρινο