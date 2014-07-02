Εξάρτημα χειρός για SE
Το εξάρτημα χειρός για τις σκούπες SE είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτων και αφαίρεση λεκέδων σε χαλιά. Είναι συμβατό με τις εξής σκούπες: SE 4001 και SE 5.100
Ακροφύσιο χειρός για ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης. Ιδανικό για τον καθαρισμό ταπετσαρίας, π.χ. πολυθρόνες, καναπέδες και καθίσματα αυτοκινήτου. Πλάτος εργασίας 110 mm.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειτουργία ψεκασμού αναρρόφησης
- Για τον καθαρισμό των ινών σε βάθος
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|153 x 113 x 75
Πεδία εφαρμογής
- Υφάσματα επίπλων