Εξάρτημα χειρός για SE

Το εξάρτημα χειρός για τις σκούπες SE είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε βάθος των ινών σε ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτων και αφαίρεση λεκέδων σε χαλιά. Είναι συμβατό με τις εξής σκούπες: SE 4001 και SE 5.100