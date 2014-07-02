Κάνε την απολύμανση χαλί στα πόδια σου!

Αναρωτιέσαι πως μπορείς να απολυμάνεις το χαλί, τη μοκέτα, το ύφασμα, τον καναπέ ή ακόμη και το κάθισμα του αυτοκινήτου σου...;!!!



Η λύση είναι οι μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001 και SE 5.100 της Kärcher! Σε συνδυασμό με το ειδικό απολυμαντικό RM 735 καθαρίζουν και απολυμαίνουν βαθιά τις ίνες των χαλιών, αλλά και ταπετσαρίες, στρώματα και επαφριά έπιπλα, απομακρύνοντας αλλεργιογόνους ρύπους, βακτήρια και ιούς.