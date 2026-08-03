Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
Αποτελεσματικό ουδέτερο απολυμαντικό. Δρα ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και κατά περίπτωση ως ιοκτόνο αποτελεσματικό στην οικογένεια ιών φακέλου. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο VAH/DGHM. DVG.
Η Kärcher προσφέρει για σκληρές επιφάνειες, συνιστά για απολυμαντική δράση το RM 735. Το RM 735 απολυμαντικό της Kärcher έχει δείξει "ιοκτόνο δράση έναντι Ιών τύπου φακέλου (επειδή μεταφέρουν το περιεχόμενο RNA) " όπου συγκαταλέγεται και ο κορωναϊός (COVID 19). Η συσκευασία των 5L παράγει 250L έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού με αραίωση 2%.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
- WPD 200 Adv. Black
- WPD 200 Adv. S Black
- WPD 200 Adv. S White
- WPD 200 Adv. White
- WPD 200 Basic Black
- WPD 200 Basic S Black
- WPD 200 Basic S White
- WPD 200 Basic White
- WPD 45 Pure Sparkle
- WPD 45 Pure Sparkle Black
- WPD 45 Thermo!Secure Hot
- WPD 45 Thermo!Secure Hot Black
- WPD 45 Thermo!Secure Sparkle
- WPD 45 Thermo!Secure Sparkle Black
- WPD 55 S
- WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot
- WPD 70 Thermo!Secure Sparkle Hot Black
Πεδία εφαρμογής
- Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
- Απολύμανση επιφανειών
- Αίθουσες αναμονής και εξέτασης
- Γυμναστήρια και χώροι ευεξίας
- Υγειονομικές εγκαταστάσεις
- Για εξωτερική απολύμανση και απολύμανση της περιοχής παροχής νερού στον διανομέα νερού WPD.