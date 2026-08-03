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Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l

Αποτελεσματικό ουδέτερο απολυμαντικό. Δρα ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και κατά περίπτωση ως ιοκτόνο αποτελεσματικό στην οικογένεια ιών φακέλου. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο VAH/DGHM. DVG.

Η Kärcher προσφέρει για σκληρές επιφάνειες, συνιστά για απολυμαντική δράση το RM 735. Το RM 735 απολυμαντικό της Kärcher έχει δείξει "ιοκτόνο δράση έναντι Ιών τύπου φακέλου (επειδή μεταφέρουν το περιεχόμενο RNA) " όπου συγκαταλέγεται και ο κορωναϊός (COVID 19). Η συσκευασία των 5L παράγει 250L έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού με αραίωση 2%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,1
Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
Απολυμαντικό, υγρό RM 735, 5l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
  • Απολύμανση επιφανειών
  • Αίθουσες αναμονής και εξέτασης
  • Γυμναστήρια και χώροι ευεξίας
  • Υγειονομικές εγκαταστάσεις
  • Για εξωτερική απολύμανση και απολύμανση της περιοχής παροχής νερού στον διανομέα νερού WPD.
Εξαρτήματα