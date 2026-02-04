Ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 1000 Be για σκληρή και συνεχή χρήση οπουδήποτε δεν υπάρχει σύνδεση ρεύματος. Ο στιβαρός πετρελαιοκίνητος κινητήρας με άνετο ηλεκτρικό σύστημα start και αυτόματη μείωση ταχύτητας κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας εξασφαλίζουν μέγιστη ανεξαρτησία. Το ανθεκτικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα επιμέρους στοιχεία είναι σχεδιασμένο για γερανό και περονοφόρο φόρτωσης. Όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Η αντλία υψηλής πίεσης, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένη με μία κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο, βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη χρωμίου και νικελίου. Πρωτοποριακές νέες λειτουργίες, όπως το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock περιλαμβάνονται στην standard έκδοση. Ενώ το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force κάνει χρήση της δύναμης ανάκρουσης, το σύστημα ταχυσυνδέσμων EASY!Lock επιτρέπει συνδέσεις οι οποίες είναι πέντε φορές πιο γρήγορες σε σχέση με τις συμβατικές, χωρίς να χάνει σε ευρωστία ή διάρκεια ζωής.