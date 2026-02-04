Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HDS 1000 Be
Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού με βενζινοκινητήρα για την μεγαλύτερη απόδοση με τη μέγιστη δυνατότητα μετακίνησης.
Ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 1000 Be για σκληρή και συνεχή χρήση οπουδήποτε δεν υπάρχει σύνδεση ρεύματος. Ο στιβαρός πετρελαιοκίνητος κινητήρας με άνετο ηλεκτρικό σύστημα start και αυτόματη μείωση ταχύτητας κατά τη διάρκεια των διακοπών εργασίας εξασφαλίζουν μέγιστη ανεξαρτησία. Το ανθεκτικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει τα επιμέρους στοιχεία είναι σχεδιασμένο για γερανό και περονοφόρο φόρτωσης. Όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Η αντλία υψηλής πίεσης, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένη με μία κεφαλή κυλίνδρου από ορείχαλκο, βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι και έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη χρωμίου και νικελίου. Πρωτοποριακές νέες λειτουργίες, όπως το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock περιλαμβάνονται στην standard έκδοση. Ενώ το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force κάνει χρήση της δύναμης ανάκρουσης, το σύστημα ταχυσυνδέσμων EASY!Lock επιτρέπει συνδέσεις οι οποίες είναι πέντε φορές πιο γρήγορες σε σχέση με τις συμβατικές, χωρίς να χάνει σε ευρωστία ή διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πολύ μεγάλη ευχρηστία
Μέγιστη απόδοση
Ισχυρός βενζινοκινητήρας
Φιλική στο χρήστη λειτουργία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|450 - 900
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο (kg/h)
|5,6
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|34
|Καύσιμα
|Βενζίνη / Πετρελαίου
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Honda
|Τύπος κινητήρα
|GX 390
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|Σταθερά συστήματα
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|175,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|181,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force Advanced
- Ακροφύσιο ισχύος
- Σερβομηχανισμός ελέγχου
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Υψηλή ποιότητα
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 8, 315 bar
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Ηλεκτροκίνηση
- Ανθεκτικό κυλινδρικό ατσάλινο πλαίσιο για τη μεταφορά με γερανό