Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο HD 5/15 C Plus είναι ένα μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού που εντυπωσιάζει με την ευελιξία του, ενώ είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθετη και οριζόντια θέση. Το μηχάνημα διαθέτει θήκη εξαρτημάτων και είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην μπρούτζινη κεφαλή και το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με τα νέα του χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν την άνεση για το χρήστη. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και είναι πιο άνετη στη χρήση, χωρίς να χάνεται η στιβαρότητα ή η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.