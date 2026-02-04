Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 5/15 C Plus
Πρακτικό, φορητό και ευκίνητο: το HD 5/15 C Plus είναι ένα πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού για οριζόντια και κάθετη χρήση. Δυνατότητα αποθήκευσης αξεσουάρ & σύστημα αυτόματης εκτόνωσης πίεσης.
Το συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο HD 5/15 C Plus είναι ένα μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού που εντυπωσιάζει με την ευελιξία του, ενώ είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθετη και οριζόντια θέση. Το μηχάνημα διαθέτει θήκη εξαρτημάτων και είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην μπρούτζινη κεφαλή και το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας. Ταυτόχρονα, εντυπωσιάζει με τα νέα του χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν την άνεση για το χρήστη. Με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, χρησιμοποιείται η δύναμη ανάκρουσης της κάνης υψηλής πίεσης και μειώνεται στο μηδέν η δύναμη συγκράτησης για το χειριστή, ενώ με τους ταχυσυνδέσμους EASY!Lock, η σύνδεση γίνεται πέντε φορές ταχύτερη σε σχέση με τις συμβατικές συνδέσεις και είναι πιο άνετη στη χρήση, χωρίς να χάνεται η στιβαρότητα ή η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release
Δυνατότητα μεταφοράς
Ευελιξία
Ποιότητα
Αποθήκευση εξαρτημάτων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|500
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|150 / 15
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|200 / 20
|Ισχύς παροχής (kW)
|2,8
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|32
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|26,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|28,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Προδιαγραφές σωλήνα υψηλής πίεσης: DN 6, 200 bar
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου: Αναρρόφηση
- Διακοπή πίεσης