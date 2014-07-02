Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού
Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού - κρύο ντουζ για επίμονους ρύπους. Καθημερινός καθαρισμός μηχανημάτων, οχημάτων και κτιρίων: με την πίεση και την υψηλή απόδοση ποσότητας νερού των μηχανημάτων υψηλής πίεσης κρύου νερού ακόμα και μεγάλες ποσότητες ρύπων αφαιρούνται. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.
Expert class
Στιβαρή σχεδίαση, εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, μεγάλη διάρκεια ζωής, αξιόπιστη απόδοση και πολύ απλή λειτουργία: Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης που επικεντρώνονται με δεξιοτεχνία στα απολύτως σημαντικά, συνδυάζουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών με μια εξαιρετικά καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Τους καθιστούν ιδανικούς για αυθόρμητη χρήση στο εμπόριο, στα εργοτάξια και στο εργαστήριο.
Compact class
Ελαφρά και αποδοτικά: Τα μηχανήματα γενικής χρήσης της σειράς compact καθαρίζουν αυλές και συνεργεία σε ελάχιστο χρόνο. Διακρίνονται για την πίεση, τη μεταφερόμενη ποσότητα και το χρόνο εκτός λειτουργίας.
Φορητό Σύστημα Καθαρισμού
Τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού της Kärcher είναι πολύ ελαφριά και compact. Αυτά τα μηχανήματα είναι εύκολα στη μεταφορά και ο ιδανικός φορητός σύντροφος σε οποιαδήποτε τοποθεσία.
Middle class
Κατάλληλα εξοπλισμένα για χρήση μεγάλης διάρκειας και υψηλής καταπόνησης: τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού της σειράς middle καθαρίζουν συσκευές, οχήματα και επαγγελματικές εγκαταστάσεις γρήγορα και αξιόπιστα.
Super class
Η χρήση στον κατασκευαστικό τομέα, στη γεωργία, στη βιομηχανία και στις κοινότητες απαιτούν μέγιστη απόδοση. Η πίεση, η μεταφερόμενη ποσότητα νερού και ο εξοπλισμός της σειράς super προσαρμόζονται σε αυτό ακριβώς το σκοπό.
Special class
Εξοπλισμένα για εύκολη μεταφορά σε ειδικά δύσκολες επιφάνειες: Η ειδική σειρά από την Kärcher αφαιρεί τους επίμονους ρύπους σε δυσπρόσβατες περιοχές.
Αυτόνομες μονάδες
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης – κατ' επιλογή επίσης με βιοντίζελ – εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία και ανεξαρτησία.
Battery powered high-pressure cleaners
Χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας, αλλά με πλήρης ισχύ: Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με μπαταρία από την Kärcher εντυπωσιάζει τους επαγγελματίες με την επαγγελματική του απόδοση παντού όπου η εργασία πρέπει να γίνει γρήγορα και δεν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική πηγή ισχύος.
HD-Trailer
Ισχυροί βενζινοκίνητοι ή ντιζελοκίνητοι κινητήρες με δοχείο νερού χωρητικότητας 1.000 λίτρων και εγγύηση για τουλάχιστον 1 ώρα πλήρους απόδοσης σε υψηλή πίεση για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού. Ιδανικό για χρήση σε εργοτάξια, δήμους ή για την εκμίσθωση σε άλλους επαγγελματίες χρήστες. Μηχανή με μεταβλητή διαμόρφωση, εξαιρετικά ανθεκτική και πολύ εύκολη στον χειρισμό.