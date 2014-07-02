Στιβαρή σχεδίαση, εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, μεγάλη διάρκεια ζωής, αξιόπιστη απόδοση και πολύ απλή λειτουργία: Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης που επικεντρώνονται με δεξιοτεχνία στα απολύτως σημαντικά, συνδυάζουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών με μια εξαιρετικά καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Τους καθιστούν ιδανικούς για αυθόρμητη χρήση στο εμπόριο, στα εργοτάξια και στο εργαστήριο.