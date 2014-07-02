Super class

 Αδιαμφισβήτητη υψηλή πίεση


Τα καλύτερα στον τομέα τους. Τα πλυστικά μηχανήματα κρύου νερού super class χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται ασυμβίβαστη μέγιστη απόδοση. Με τον στιβαρό και ανθεκτικό σχεδιασμό τους, είναι τέλεια εξοπλισμένα για να απομακρύνουν ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Είτε στη γεωργία, είτε στο εργοτάξιο, είτε στη βιομηχανία, είτε στους δήμους -– όπου απαιτείται μέγιστη απόδοση. Η πίεση, ο όγκος ροής και ο εξοπλισμός της super class είναι απόλυτα εναρμονισμένα.

0 Προϊόντα
Kärcher Μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά super. Για σκληρή και συνεχή χρήση.

HD SUPER CLASS: ΑΠΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τα μηχανήματα super class είναι πραγματικοί υπερήρωες στον τομέα τους.

 Εργονομικά και καινοτόμα, προσφέρουν καινοτομία και ποιότητα στο υψηλότερο επίπεδο και εξασφαλίζουν ασυμβίβαστη αποδοτικότητα με εξαιρετική φιλικότητα προς τον χρήστη.

icon_arrow

Εργονομική super class

Εξαιρετική εργονομία για καθημερινή χρήση: τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class συνδυάζουν όλες τις καινοτομίες που κάνουν την εργασία ευκολότερη και τη διαδικασία καθαρισμού ακόμη πιο αποτελεσματική.

Το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με το εργονομικό πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced, μια κάνη 1050 mm και servo control. Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται πρακτικά χρησιμοποιώντας πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης, όπως η θήκη ή ο ρυθμιζόμενος γάντζος.

HD Super Class

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς

Μόνο τα καλύτερα υλικά είναι αρκετά καλά για να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Γι' αυτό τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού Super Class είναι εξοπλισμένα με έμβολα με κεραμική επίστρωση, κεφαλή από ορείχαλκο, καθώς και αργόστροφοι κινητήρες με ψύξη νερού και αέρα. Ο νέος εύκαμπτος σωλήνας Ultra Guard θέτει επίσης νέα πρότυπα όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Η αποτελεσματικότητα της αντλίας έχει επίσης αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αύξηση της πίεσης στο ακροφύσιο έως και 15 τοις εκατό.

Cold water high pressure cleaner super class

Εξαιρετική κινητικότητα

Τα μηχανήματα κρύου νερού super class εντυπωσιάζουν με τον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό τους και την όρθια  σχεδίαση τους - ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτή την κατηγορία επιδόσεων. Χάρη στις ενσωματωμένες χειρολαβές, το μηχάνημα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και πρακτικά ή να φορτωθεί με τη χρήση γερανού και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Οι χρόνοι εγκατάστασης μπορούν επίσης να μειωθούν πάνω από

50 τοις εκατό με την αυτόματη ανέμη σωλήνα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και καθιστά το μηχάνημα έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα.

Cold water high pressure cleaner super class

Εύκολο στη χρήση

Τα νέα μας μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class είναι τα πιο ισχυρά στον τομέα τους και εύκολα στη συντήρηση. Τα καινοτόμα και εξίσου μακράς διάρκειας μηχανήματα προσφέρουν μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη. Στην πράξη εντυπωσιάζουν με τη βέλτιστη εργονομία, την απλή χρήση, την ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού, το κανάλι απορροής λαδιού, το εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού, την περιστρεφόμενη αντλία και τον αρθρωτό σχεδιασμό.

Cold water high pressure cleaner super class

Καινοτομία στο υψηλότερο επίπεδο

Τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class είναι γεμάτα καινοτομίες και νέες εξελίξεις. Το  νέο περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς και το  θόρυβο έως και 30%. Μια αυτόματη ανέμη σωλήνα με σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μέτρων κάνει τη διαδικασία καθαρισμού ευκολότερη και ταχύτερη. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υπό υψηλή πίεση σε κλίση έως και 45°.

Cold water high pressure cleaner super class

Αυθεντική βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στον καθαρισμό. Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας σε ένα εργοστάσιο στη Γερμανία με ουδέτερο ισοζύγιο CO2, είναι ανθεκτικά και αντέχουν εύκολα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Λειτουργούν αξιόπιστα με μεγάλη διάρκεια ζωής και συντηρούνται εύκολα: μια πίεση ακροφυσίου που είναι έως και 15 τοις εκατό ισχυρότερη από το προηγούμενο μοντέλο εξασφαλίζει επίσης ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Cold water high pressure cleaner super class

ΤΑ CLASSICS: ΑΚOΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

Τα μηχανήματα super class της σειράς Classic είναι πραγματικά πολυχρηστικά.

Στιβαρά και αξιόπιστα, συνδυάζουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους σε ένα μηχάνημα. Ένα προσιτό αλλά ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης με τα συνήθη υψηλά πρότυπα ποιότητας της Kärcher.

icon_arrow

Υψηλότερη ποιότητα - μακράς διάρκειας και ανθεκτικά

Τα νέα μας μηχανήματα της σειράς Classic έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τα καλύτερα υλικά και δημιουργήσαμε έναν εξαιρετικά ανθεκτικό σχεδιασμό με μια στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, ένα νέο πιστόλι σκανδάλης Classic και ένα στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο.

Τα μηχανήματα Classic είναι επίσης εύκολα στη συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα είναι πάντα έτοιμα για χρήση.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Ισχυρές επιδόσεις και φιλικά προς το χρήστη

Τα νέα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού της σειράς Classic super παρέχουν αρκετή ισχύ για όλες τις εφαρμογές. Με πίεση λειτουργίας έως 250 bar και ροή νερού έως 1700 l/h, ακόμη και οι πιο επίμονοι ρύποι δεν έχουν καμία ελπίδα. Τα μηχανήματα είναι επίσης απλά και πρακτικά στη χρήση χάρη στα σαφή και εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Εξαιρετική απόδοση

Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού Super class Classic είναι εξαιρετικά μακράς διάρκειας και ανθεκτικά μηχανήματα, τα οποία επικεντρώνονται στις βασικές και ουσιαστικές ανάγκες της διαδικασίας καθαρισμού. Μπορείς να επωφεληθείς από μια ιδιαίτερα καλή σχέση τιμής-απόδοσης με τη συνήθη κορυφαία ποιότητα της Kärcher και τη μέγιστη απόδοση.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Με καθαρή συνείδηση

Η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στον καθαρισμό. Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης Classic είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι ανθεκτικά και αντέχουν εύκολα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και συντηρούνται εύκολα.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Δύο ισχυρές παραλλαγές για κάθε απαίτηση

Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class διατίθενται σε 2 μοντέλα. Τα μηχανήματα super class της σειράς Classic έχουν εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση, αποδίδουν αποτελεσματικά και είναι εύκολα στη χρήση. Τα μηχανήματα της κατηγορίας super class εντυπωσιάζουν με εξαιρετικές εργονομικές ιδιότητες, μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη, υψηλή απόδοση και κορυφαία ποιότητα.

Machine class

Κινητικότητα

Super class Classic

Μέτρια

Super class

Συχνή

Machine class

Εργονομία

Super class Classic

Όχι πολύ σημαντική

Super class

Σημαντική

Machine class

Εξοπλισμός

Super class Classic

Ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα

Στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο

EASY!Lock

Super class

Αυτόματοη ανέμη σωλήνα
Συμπαγής, όρθια σχεδίαση
Ανθεκτική αντλία με ταλαντευόμενη πλάκα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή

Machine class

Super class Classic

Super class