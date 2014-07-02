Εργονομική super class

Εξαιρετική εργονομία για καθημερινή χρήση: τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class συνδυάζουν όλες τις καινοτομίες που κάνουν την εργασία ευκολότερη και τη διαδικασία καθαρισμού ακόμη πιο αποτελεσματική.

Το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με το εργονομικό πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced, μια κάνη 1050 mm και servo control. Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται πρακτικά χρησιμοποιώντας πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης, όπως η θήκη ή ο ρυθμιζόμενος γάντζος.