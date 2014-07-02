Super class
Αδιαμφισβήτητη υψηλή πίεση
Τα καλύτερα στον τομέα τους. Τα πλυστικά μηχανήματα κρύου νερού super class χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται ασυμβίβαστη μέγιστη απόδοση. Με τον στιβαρό και ανθεκτικό σχεδιασμό τους, είναι τέλεια εξοπλισμένα για να απομακρύνουν ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Είτε στη γεωργία, είτε στο εργοτάξιο, είτε στη βιομηχανία, είτε στους δήμους -– όπου απαιτείται μέγιστη απόδοση. Η πίεση, ο όγκος ροής και ο εξοπλισμός της super class είναι απόλυτα εναρμονισμένα.
HD SUPER CLASS: ΑΠΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Τα μηχανήματα super class είναι πραγματικοί υπερήρωες στον τομέα τους.
Εργονομικά και καινοτόμα, προσφέρουν καινοτομία και ποιότητα στο υψηλότερο επίπεδο και εξασφαλίζουν ασυμβίβαστη αποδοτικότητα με εξαιρετική φιλικότητα προς τον χρήστη.
Εργονομική super class
Εξαιρετική εργονομία για καθημερινή χρήση: τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class συνδυάζουν όλες τις καινοτομίες που κάνουν την εργασία ευκολότερη και τη διαδικασία καθαρισμού ακόμη πιο αποτελεσματική.
Το μηχάνημα είναι επίσης εξοπλισμένο με το εργονομικό πιστόλι σκανδάλης EASY!Force Advanced, μια κάνη 1050 mm και servo control. Τα εξαρτήματα αποθηκεύονται πρακτικά χρησιμοποιώντας πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης, όπως η θήκη ή ο ρυθμιζόμενος γάντζος.
Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς
Μόνο τα καλύτερα υλικά είναι αρκετά καλά για να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Γι' αυτό τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού Super Class είναι εξοπλισμένα με έμβολα με κεραμική επίστρωση, κεφαλή από ορείχαλκο, καθώς και αργόστροφοι κινητήρες με ψύξη νερού και αέρα. Ο νέος εύκαμπτος σωλήνας Ultra Guard θέτει επίσης νέα πρότυπα όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Η αποτελεσματικότητα της αντλίας έχει επίσης αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αύξηση της πίεσης στο ακροφύσιο έως και 15 τοις εκατό.
Εξαιρετική κινητικότητα
Τα μηχανήματα κρύου νερού super class εντυπωσιάζουν με τον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό τους και την όρθια σχεδίαση τους - ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτή την κατηγορία επιδόσεων. Χάρη στις ενσωματωμένες χειρολαβές, το μηχάνημα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και πρακτικά ή να φορτωθεί με τη χρήση γερανού και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Οι χρόνοι εγκατάστασης μπορούν επίσης να μειωθούν πάνω από
50 τοις εκατό με την αυτόματη ανέμη σωλήνα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και καθιστά το μηχάνημα έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης πολυάριθμες επιλογές αποθήκευσης για τα εξαρτήματα.
Εύκολο στη χρήση
Τα νέα μας μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class είναι τα πιο ισχυρά στον τομέα τους και εύκολα στη συντήρηση. Τα καινοτόμα και εξίσου μακράς διάρκειας μηχανήματα προσφέρουν μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη. Στην πράξη εντυπωσιάζουν με τη βέλτιστη εργονομία, την απλή χρήση, την ένδειξη στάθμης πλήρωσης λαδιού, το κανάλι απορροής λαδιού, το εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο νερού, την περιστρεφόμενη αντλία και τον αρθρωτό σχεδιασμό.
Καινοτομία στο υψηλότερο επίπεδο
Τα νέα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class είναι γεμάτα καινοτομίες και νέες εξελίξεις. Το νέο περιστροφικό ακροφύσιο Vibrasoft μειώνει τους κραδασμούς και το θόρυβο έως και 30%. Μια αυτόματη ανέμη σωλήνα με σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μέτρων κάνει τη διαδικασία καθαρισμού ευκολότερη και ταχύτερη. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υπό υψηλή πίεση σε κλίση έως και 45°.
Αυθεντική βιωσιμότητα
Η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στον καθαρισμό. Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κατασκευάζονται από υλικά υψηλής ποιότητας σε ένα εργοστάσιο στη Γερμανία με ουδέτερο ισοζύγιο CO2, είναι ανθεκτικά και αντέχουν εύκολα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Λειτουργούν αξιόπιστα με μεγάλη διάρκεια ζωής και συντηρούνται εύκολα: μια πίεση ακροφυσίου που είναι έως και 15 τοις εκατό ισχυρότερη από το προηγούμενο μοντέλο εξασφαλίζει επίσης ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
ΤΑ CLASSICS: ΑΚOΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ
Τα μηχανήματα super class της σειράς Classic είναι πραγματικά πολυχρηστικά.
Στιβαρά και αξιόπιστα, συνδυάζουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους σε ένα μηχάνημα. Ένα προσιτό αλλά ισχυρό πλυστικό υψηλής πίεσης με τα συνήθη υψηλά πρότυπα ποιότητας της Kärcher.
Υψηλότερη ποιότητα - μακράς διάρκειας και ανθεκτικά
Τα νέα μας μηχανήματα της σειράς Classic έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τα καλύτερα υλικά και δημιουργήσαμε έναν εξαιρετικά ανθεκτικό σχεδιασμό με μια στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, ένα νέο πιστόλι σκανδάλης Classic και ένα στιβαρό ατσάλινο πλαίσιο.
Τα μηχανήματα Classic είναι επίσης εύκολα στη συντήρηση. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα είναι πάντα έτοιμα για χρήση.
Ισχυρές επιδόσεις και φιλικά προς το χρήστη
Τα νέα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού της σειράς Classic super παρέχουν αρκετή ισχύ για όλες τις εφαρμογές. Με πίεση λειτουργίας έως 250 bar και ροή νερού έως 1700 l/h, ακόμη και οι πιο επίμονοι ρύποι δεν έχουν καμία ελπίδα. Τα μηχανήματα είναι επίσης απλά και πρακτικά στη χρήση χάρη στα σαφή και εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού.
Εξαιρετική απόδοση
Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού Super class Classic είναι εξαιρετικά μακράς διάρκειας και ανθεκτικά μηχανήματα, τα οποία επικεντρώνονται στις βασικές και ουσιαστικές ανάγκες της διαδικασίας καθαρισμού. Μπορείς να επωφεληθείς από μια ιδιαίτερα καλή σχέση τιμής-απόδοσης με τη συνήθη κορυφαία ποιότητα της Kärcher και τη μέγιστη απόδοση.
Με καθαρή συνείδηση
Η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στον καθαρισμό. Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης Classic είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι ανθεκτικά και αντέχουν εύκολα στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και συντηρούνται εύκολα.
Δύο ισχυρές παραλλαγές για κάθε απαίτηση
Τα μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού super class διατίθενται σε 2 μοντέλα. Τα μηχανήματα super class της σειράς Classic έχουν εξαιρετικά στιβαρή σχεδίαση, αποδίδουν αποτελεσματικά και είναι εύκολα στη χρήση. Τα μηχανήματα της κατηγορίας super class εντυπωσιάζουν με εξαιρετικές εργονομικές ιδιότητες, μέγιστη φιλικότητα προς το χρήστη, υψηλή απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
Machine class
Κινητικότητα
Super class Classic
Μέτρια
Super class
Συχνή
Machine class
Εργονομία
Super class Classic
Όχι πολύ σημαντική
Super class
Σημαντική
Machine class
Εξοπλισμός
Super class Classic
Ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα
Στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο
EASY!Lock
Super class
Αυτόματοη ανέμη σωλήνα
Συμπαγής, όρθια σχεδίαση
Ανθεκτική αντλία με ταλαντευόμενη πλάκα και ορειχάλκινη κυλινδροκεφαλή