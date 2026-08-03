HD 6/16-4 MX: ισχυρό, κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με τετραπολικό, ομαλής εκκίνησης κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος και προηγμένο εξοπλισμό, έλεγχο του διακόπτη πίεσης, περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού και περιστρεφόμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Μέσω του σερβομηχανισμού, ο όγκος νερού και η πίεση λειτουργίας ελέγχονται απευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού του μηχανήματος. Η αλουμινένια λαβή ώθησης εγγυάται ικανότητα ελιγμών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θήκη για εξαρτήματα. Χάρη σε ένα σύστημα γρήγορης αλλαγής, το σύστημα δοσολογίας καθαριστικού SwitchChem επιτρέπει ευέλικτη και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, καθώς και τη χρήση δύο διαφορετικών χημικών προϊόντων καθαρισμού. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότηταή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ανθεκτική αξονική αντλία τριών εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.