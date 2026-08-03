Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 6/16-4 MXA Plus
Κινητό, μη θερμαινόμενο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με τετραπολικό, ομαλής εκκίνησης κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος.
HD 6/16-4 MX: ισχυρό, κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης με τετραπολικό, ομαλής εκκίνησης κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος και προηγμένο εξοπλισμό, έλεγχο του διακόπτη πίεσης, περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού και περιστρεφόμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Μέσω του σερβομηχανισμού, ο όγκος νερού και η πίεση λειτουργίας ελέγχονται απευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού του μηχανήματος. Η αλουμινένια λαβή ώθησης εγγυάται ικανότητα ελιγμών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θήκη για εξαρτήματα. Χάρη σε ένα σύστημα γρήγορης αλλαγής, το σύστημα δοσολογίας καθαριστικού SwitchChem επιτρέπει ευέλικτη και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, καθώς και τη χρήση δύο διαφορετικών χημικών προϊόντων καθαρισμού. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force και οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία και εξοικονόμηση χρόνου κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χρήστης, ενώ οι ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τις συμβατικές κοχλιωτές συνδέσεις χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ανθεκτικότηταή τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ανθεκτική αξονική αντλία τριών εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αυτόματο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με μηχανισμό με ελατήριο
- Μέγιστη άνεση κατά τον χειρισμό του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Δυνατότητα για σύντομους χρόνους προετοιμασίας χάρη στη γρήγορη τύλιξη και εκτύλιξη.
- Αποτροπή κινδύνου να σκοντάψει κανείς, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια λειτουργίας.
Πρόσθετο στήριγμα
- Διεύρυνση της επιφάνειας στήριξης του μηχανήματος.
- Αύξηση της σταθερότητας της κλίσης κατά τη λειτουργία σε όρθια θέση.
Εξοπλισμός υψηλής ποιότητας
- Αυτόματη εκτόνωση της πίεσης για την προστασία των μερών που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- Ισχυρός τετραπολικός ηλεκτρικός κινητήρας ομαλής εκκίνησης.
- Κυλινδρική κεφαλή υψηλής ποιότητας από ορείχαλκο
Έξυπνος χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ
- Βραχίονας για τη στερέωση της κάνης αφρού.
- Το EASY!Lock TR20 επιτρέπει την αποθήκευση του ακροφυσίου ισχύος ή του εξαρτήματος καθαρισμού επιφανειών στη συσκευή.
- Πρακτικό μέρος ακροφυσίου για τη στήριξη του περιστρεφόμενου ακροφυσίου.
Κορυφαία κινητικότητα
- Η λαβή ώθησης συμπτύσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι αυξάνεται το συμπαγές μέγεθος της συσκευής και μειώνεται ο χώρος που απαιτείται.
- Ξεκούραστη αποθήκευση σε οχήματα επισκευής.
- Ενσωματωμένες λύσεις αποθήκευσης που μειώνουν τον χρόνο συναρμολόγησης.
Ευέλικτη λειτουργία
- Σχεδιάστηκε για όρθια και οριζόντια λειτουργία.
- Μέγιστη σταθερότητα σε οριζόντια λειτουργία καθώς οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος.
Εύκολη συντήρηση
- Εύκολη πρόσβαση στον κύλινδρο όταν το κάτω μέρος της συσκευής είναι ανοιχτό.
- Γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρικό κιβώτιο με την απλή αφαίρεση του καλύμματος.
- Μεγάλο, εύκολα προσβάσιμο φίλτρο νερού για την προστασία της αντλίας από τους ρύπους του νερού.
Αποδοτικές λύσεις που εξοικονομούν χρόνο
- Ξεκούραστο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force.
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.
Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
- Νεοσχεδιασμένη αξονική αντλία 3 εμβόλων για σημαντικά μειωμένες απώλειες ροής και πίεσης.
- 20% αύξηση της απόδοσης καθαρισμού και της ενεργειακής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Παροχή (l/h)
|600
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|έως και 60
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|160 / 16
|Μέγ. πίεση ( )
|240 / 24
|Ισχύς παροχής (kW)
|3,3
|Καλώδιο σύνδεσης (m)
|5
|Παροχή νερού
|3/4″
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|43,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|47
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: EASY!Force
- Ακροφύσιο ψεκασμού: 840 mm
- Ακροφύσιο ισχύος
- Τούρμπο μπεκ
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 15 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Flex
- Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- ANTI!Twist
- Διακοπή πίεσης
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση στον καθαρισμό οχημάτων, στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και στη βιομηχανία