Το κινητό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/14-4 M που δεν θερμαίνεται έχει πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό για ασφαλή και άνετη εργασία. Η αυτόματη εκτόνωση της πίεσης, για παράδειγμα, προστατεύει τα μέρη υψηλής πίεσης από βλάβες σε κατάσταση αναμονής, ενώ το καινοτόμο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force αξιοποιεί τη δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης και οι συνδετήρες γρήγορης απελευθέρωσης EASY!Lock επιτρέπουν έως και 5 φορές ταχύτερο χειρισμό σε σχέση με τους συμβατικούς συνδέσμους βίδας, χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα. Η συσκευή είναι κατάλληλη για όρθια και σταθερή λειτουργία και προσφέρει μεγάλη ευελιξία ως προς τη χρήση. Η αξιόπιστη αξονική αντλία 3 εμβόλων με μπρούτζινη κεφαλή κυλίνδρου αυξάνει την ισχύ καθαρισμού και την ενεργειακή απόδοση κατά 20% περίπου. Οι πολλές επιλογές για την αποθήκευση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά και η διάταξη της συσκευής που διευκολύνει τη συντήρηση συμπληρώνουν τον έξυπνο σχεδιασμό του HD 7/14-4 M.