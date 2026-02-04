Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 9/25 G Classic
Το HD 9/25 G είναι το πιο ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού με βενζινοκινητήρα στην γκάμα Classic. Ξεχωρίζει για την αυτόνομη παροχή ρεύματος και την πίεση λειτουργίας έως 250 bar.
Με πίεση λειτουργίας έως 250 bar, 900 λίτρα νερό την ώρα και ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/25 G Classic μπορεί να διαχειριστεί χωρίς κόπο ακόμη και τις πολύ απαιτητικές εργασίες καθαρισμού. Χάρη στον ισχυρό βενζινοκινητήρα (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ), ο οποίος εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερική παροχή ρεύματος και είναι εξοπλισμένος με στιβαρό σωληνοειδή πλαίσιο από ατσάλι και ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς, το HD 9/25 G Classic είναι κατάλληλο για βαριά χρήση στα εργοτάξια, από του δήμους ή από εργολάβους συντήρησης κτιρίων. Η εργονομική λαβή ώθησης, οι πολύ μικρές διαστάσεις και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων, για παράδειγμα ο εύκαμπτος σωλήνας και η κάνη υψηλής πίεσης, καθιστούν το μηχάνημα εύκολο στον χειρισμό και στη μεταφορά του σε αυτοκίνητο. Τα σημαντικά εξαρτήματα του μηχανήματος είναι εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης και προστατεύονται αποτελεσματικά από θερμικές βαλβίδες ασφαλείας, καθώς και από ένα μεγάλο φίλτρο νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΑνεξαρτησίαΔυνατότητα αυτονομίας από εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εκπομπών καυσαερίων βάσει του προτύπου STAGE V της ΕΕ. Πρακτική χειροκίνητη εκκίνηση με έλξη.
Κορυφαία κινητικότηταΟι ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί εγγυώνται μόνιμα εξαιρετική ευελιξία κίνησης. Επίσης, το μικρό και κομψό μηχάνημα ελίσσεται πολύ εύκολα σε περιορισμένους χώρους. Για εξαιρετική ευελιξία κίνησης, άνετη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση —ταιριάζει απόλυτα σε ένα κλασικό αυτοκίνητο.
Ανθεκτικά και στιβαράΈνα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές. Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού. Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση
Δυνατότητα αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Εργονομική λαβή και θέση αποθήκευσης εύκαμπτου σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|900
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|250 / 25
|Μέγ. πίεση (bar/MPa)
|300 / 30
|Παροχή νερού
|3/4″
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Τύπος κινητήρα
|G390FA
|Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών
|1
|Δυνατότητα μεταφοράς
|High
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|56,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|64,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|878 x 538 x 702
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Standard
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 10 m
- Ακροφύσιο ισχύος
- Φίλτρο νερού
Εξοπλισμός
- Προστατευτικό πλαίσιο κλωβού
- Αντλία στροφαλοφόρου άξονα με έμβολα με κεραμική επίστρωση