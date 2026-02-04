Με πίεση λειτουργίας έως 250 bar, 900 λίτρα νερό την ώρα και ισχυρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα, το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού HD 9/25 G Classic μπορεί να διαχειριστεί χωρίς κόπο ακόμη και τις πολύ απαιτητικές εργασίες καθαρισμού. Χάρη στον ισχυρό βενζινοκινητήρα (ΣΤΑΔΙΟ V ΤΗΣ ΕΕ), ο οποίος εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερική παροχή ρεύματος και είναι εξοπλισμένος με στιβαρό σωληνοειδή πλαίσιο από ατσάλι και ανθεκτικούς σε διάτρηση τροχούς, το HD 9/25 G Classic είναι κατάλληλο για βαριά χρήση στα εργοτάξια, από του δήμους ή από εργολάβους συντήρησης κτιρίων. Η εργονομική λαβή ώθησης, οι πολύ μικρές διαστάσεις και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων, για παράδειγμα ο εύκαμπτος σωλήνας και η κάνη υψηλής πίεσης, καθιστούν το μηχάνημα εύκολο στον χειρισμό και στη μεταφορά του σε αυτοκίνητο. Τα σημαντικά εξαρτήματα του μηχανήματος είναι εύκολα προσβάσιμα για εργασίες συντήρησης και προστατεύονται αποτελεσματικά από θερμικές βαλβίδες ασφαλείας, καθώς και από ένα μεγάλο φίλτρο νερού.